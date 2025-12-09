Đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng cho dự án sân bay quốc tế Ninh Bình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được tỉnh đề xuất đặt tại Liêm Tuyền – Bình Lục – Bình Mỹ, quy mô 664ha, vốn đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng, hướng đến phục vụ 5–10 triệu hành khách mỗi năm...

UBND tỉnh Ninh Bình vừa trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, hướng tới xây dựng một trung tâm giao thông – dịch vụ mới kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và thúc đẩy du lịch địa phương.

UBND tỉnh Ninh Bình cho biết vị trí được đề xuất đặt cảng hàng không nằm trên địa bàn phường Liêm Tuyền cùng các xã Bình Lục và Bình Mỹ, được đánh giá là khu vực chiến lược khi chỉ cách phường Phủ Lý khoảng 7km, cách phường Nam Định khoảng 21km và cách trung tâm Ninh Bình khoảng 30km. Từ đây, du khách có thể thuận tiện di chuyển đến chùa Tam Chúc (19km) cũng như quần thể Bái Đính – Tràng An (30km), hai điểm đến quan trọng của du lịch văn hóa – tâm linh khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Theo tờ trình, cảng hàng không quốc tế Ninh Bình dự kiến có diện tích quy hoạch khoảng 664ha, được thiết kế đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E theo ICAO và sân bay quân sự cấp I. Hạ tầng chính của dự án gồm hai đường cất hạ cánh với chiều dài lần lượt 3.800m và 3.200m, đủ điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng hiện đại thuộc nhóm Code E và tương đương.

Trong giai đoạn đầu đến năm 2030, công suất cảng được tính toán đạt 5 triệu hành khách mỗi năm và tăng lên 10 triệu hành khách vào năm 2050. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.216 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Dự án được xây dựng theo mô hình đối tác công tư nhằm giảm áp lực cho ngân sách, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng 45,25%, còn lại 54,75% do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 27 năm.

Về tiến độ, Ninh Bình kiến nghị đưa dự án vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Nếu được chấp thuận, dự án có thể khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh việc hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình sẽ tạo cú huých mạnh cho không gian phát triển kinh tế mới, tăng khả năng kết nối vùng, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của vùng đất Cố đô. Sân bay cũng được kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thu hút dòng vốn đầu tư trong – ngoài nước vào các lĩnh vực dịch vụ, logistics, thương mại.

Hiện Đề án đang chờ ý kiến xem xét của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng để tỉnh triển khai các bước tiếp theo.