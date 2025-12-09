Đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng cho dự án sân bay quốc tế Ninh Bình

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Nguyễn Thuấn
09/12/2025, 09:10
Dự án Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được tỉnh đề xuất đặt tại Liêm Tuyền – Bình Lục – Bình Mỹ, quy mô 664ha, vốn đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng, hướng đến phục vụ 5–10 triệu hành khách mỗi năm...
UBND tỉnh Ninh Bình vừa trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, hướng tới xây dựng một trung tâm giao thông – dịch vụ mới kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và thúc đẩy du lịch địa phương.
UBND tỉnh Ninh Bình cho biết vị trí được đề xuất đặt cảng hàng không nằm trên địa bàn phường Liêm Tuyền cùng các xã Bình Lục và Bình Mỹ, được đánh giá là khu vực chiến lược khi chỉ cách phường Phủ Lý khoảng 7km, cách phường Nam Định khoảng 21km và cách trung tâm Ninh Bình khoảng 30km. Từ đây, du khách có thể thuận tiện di chuyển đến chùa Tam Chúc (19km) cũng như quần thể Bái Đính – Tràng An (30km), hai điểm đến quan trọng của du lịch văn hóa – tâm linh khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
Theo tờ trình, cảng hàng không quốc tế Ninh Bình dự kiến có diện tích quy hoạch khoảng 664ha, được thiết kế đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E theo ICAO và sân bay quân sự cấp I. Hạ tầng chính của dự án gồm hai đường cất hạ cánh với chiều dài lần lượt 3.800m và 3.200m, đủ điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng hiện đại thuộc nhóm Code E và tương đương.
Trong giai đoạn đầu đến năm 2030, công suất cảng được tính toán đạt 5 triệu hành khách mỗi năm và tăng lên 10 triệu hành khách vào năm 2050. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.216 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Dự án được xây dựng theo mô hình đối tác công tư nhằm giảm áp lực cho ngân sách, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng 45,25%, còn lại 54,75% do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 27 năm.
Về tiến độ, Ninh Bình kiến nghị đưa dự án vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Nếu được chấp thuận, dự án có thể khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác từ năm 2029.
UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh việc hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình sẽ tạo cú huých mạnh cho không gian phát triển kinh tế mới, tăng khả năng kết nối vùng, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của vùng đất Cố đô. Sân bay cũng được kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thu hút dòng vốn đầu tư trong – ngoài nước vào các lĩnh vực dịch vụ, logistics, thương mại.
Hiện Đề án đang chờ ý kiến xem xét của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng để tỉnh triển khai các bước tiếp theo.
Ngày 8/12, chatbot AI Chống Lừa Đảo chính thức ra mắt trên nền tảng Zalo, trở thành công cụ hỗ trợ người dùng phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo trực tuyến theo thời gian thực...
Thủ đô Hà Nội hiện đang trong quá trình hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số; hệ sinh thái ứng dụng thông minh với “bộ não” là Trung tâm điều hành thông minh - IOC)...
Mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, với mục tiêu hoàn thành gần 97 km vào năm 2030 và chuẩn bị đầu tư hơn 300 km trong những năm tiếp theo. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu về tiến độ và nguồn lực mà còn mở ra những thay đổi quan trọng đối với cấu trúc đô thị và định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô...
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực, Thanh Hoá trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, GRDP ước đạt 333.617 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng 8,27%, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đầu tư và hạ tầng bứt phá rõ nét...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: