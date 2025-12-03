Thứ Tư, 03/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

ACV đề xuất làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Dự án Cảng HKQT Long Thành

Tuấn Khang

03/12/2025, 15:36

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Xây dựng về phương án triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQTLong Thành giai đoạn 2 gồm 1 nhà ga hành khách và các hạng mục đồng bộ nhằm nâng công suất sân bay lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với tổng mức đầu tư ước khoảng 80.000 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của ACV...

Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trần
Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo đề xuất, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép triển khai trước dự án xây dựng đường cất – hạ cánh thứ 3 và các công trình phụ trợ. Sau khi các hạng mục này được phê duyệt, ACV sẽ rà soát, tổng hợp vào báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đầu tư.

Cụ thể, Dự án xây dựng đường cất – hạ cánh thứ 3 và hạ tầng phụ trợ có tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng, bao gồm đường cất – hạ cánh mới; hệ thống đường lăn song song, đường lăn thoát nhanh và các đường lăn kết nối với hạng mục giai đoạn 1; hệ thống thiết bị khu bay, biển báo, sơn kẻ và các hạ tầng kỹ thuật liên quan.

ACV cho biết doanh nghiệp có thể bố trí vốn để đầu tư ngay đường cất – hạ cánh thứ 3 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, và dự kiến tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2025. Các hạng mục còn lại của giai đoạn 2 dự kiến được cân đối bằng vốn tự có và vốn vay.

ACV nêu rõ hiện doanh nghiệp đang là chủ đầu tư Dự án thành phần 3 – “Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện”, bao gồm toàn bộ hạ tầng khu bay và hạ tầng dùng chung của Cảng HKQT Long Thành. Do vậy, việc tiếp tục giao ACV đầu tư giai đoạn 2 sẽ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong đầu tư, phát triển và vận hành sân bay.

Từ các cơ sở trên, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét quyết định chủ trương giao ACV làm chủ đầu tư toàn bộ giai đoạn 2 với quy mô gồm một đường cất – hạ cánh cấu hình mở, một nhà ga hành khách và các công trình đồng bộ để đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị trình Quốc hội điều chỉnh khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 94/2015/QH13 theo hướng cho phép Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền, không cần trình Quốc hội thông qua.

Theo dự báo trong Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1, thời điểm đầu tư giai đoạn 2 (đường cất – hạ cánh thứ 3 và nhà ga thứ 2) được xác định từ năm 2028–2032. Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP từ năm 2026 đạt hai con số và sản lượng hành khách dự kiến tăng nhanh hơn trước, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn để đáp ứng nhu cầu khai thác gia tăng tại Sân bay Long Thành.

Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không Long Thành

13:11, 03/12/2025

Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không Long Thành

Tổng Bí thư: Long Thành phải trở thành hình mẫu mới cho hạ tầng hàng không Việt Nam

16:58, 13/11/2025

Tổng Bí thư: Long Thành phải trở thành hình mẫu mới cho hạ tầng hàng không Việt Nam

Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

08:35, 03/11/2025

Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

Từ khóa:

ACV Cảng HKQT Long Thành đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không sân bay Long Thành

Đọc thêm

Doanh nghiệp cần hành động nhanh để biến AI thành lợi thế cạnh tranh

Doanh nghiệp cần hành động nhanh để biến AI thành lợi thế cạnh tranh

AI hiện không còn là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống còn. Các doanh nghiệp hầu như đều chung một câu hỏi “Làm sao ứng dụng AI hiệu quả để chuyển đổi hoạt động, tăng năng suất và tạo tăng trưởng bền vững”?

Hà Tĩnh có thêm dự án năng lượng hơn 2.333 tỷ đồng

Hà Tĩnh có thêm dự án năng lượng hơn 2.333 tỷ đồng

Dự án 500kV Cha Lo – Hà Tĩnh không chỉ nâng cao hạ tầng năng lượng tại địa phương mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào, đồng thời hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế vùng.

Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không Long Thành

Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không Long Thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất của Chính phủ cho phép phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Long Thành theo thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư...

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu (Philippines)

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu (Philippines)

Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu, mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời mang đến lựa chọn thuận tiện cho hành khách tới một trong những điểm đến biển đảo nổi tiếng nhất Đông Nam Á...

Phú Thọ đề xuất xây dựng cao tốc Việt Trì - Hòa Bình gần 16.000 tỷ theo phương thức PPP

Phú Thọ đề xuất xây dựng cao tốc Việt Trì - Hòa Bình gần 16.000 tỷ theo phương thức PPP

Dự án có quy mô 4 làn xe và có chiều dài khoảng 56 km; tổng mức đầu tư dự kiến là 15.900 tỷ đồng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và toàn bộ khu vực Tây Bắc...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng cơ hội tiếp cận việc làm và an sinh xã hội cho người khuyết tật

Dân sinh

2

Xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai

Tiêu điểm

3

Hà Tĩnh có thêm dự án năng lượng hơn 2.333 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tinh giản biên chế: 146,8 nghìn người nghỉ việc theo chế độ

Tiêu điểm

5

Giá xăng ở Mỹ thấp nhất 4 năm rưỡi

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy