ACV đề xuất làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Dự án Cảng HKQT Long Thành

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Tuấn Khang
03/12/2025, 15:36
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Xây dựng về phương án triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQTLong Thành giai đoạn 2 gồm 1 nhà ga hành khách và các hạng mục đồng bộ nhằm nâng công suất sân bay lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với tổng mức đầu tư ước khoảng 80.000 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của ACV...
Theo đề xuất, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép triển khai trước dự án xây dựng đường cất – hạ cánh thứ 3 và các công trình phụ trợ. Sau khi các hạng mục này được phê duyệt, ACV sẽ rà soát, tổng hợp vào báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đầu tư.
Cụ thể, Dự án xây dựng đường cất – hạ cánh thứ 3 và hạ tầng phụ trợ có tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng, bao gồm đường cất – hạ cánh mới; hệ thống đường lăn song song, đường lăn thoát nhanh và các đường lăn kết nối với hạng mục giai đoạn 1; hệ thống thiết bị khu bay, biển báo, sơn kẻ và các hạ tầng kỹ thuật liên quan.
ACV cho biết doanh nghiệp có thể bố trí vốn để đầu tư ngay đường cất – hạ cánh thứ 3 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, và dự kiến tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2025. Các hạng mục còn lại của giai đoạn 2 dự kiến được cân đối bằng vốn tự có và vốn vay.
ACV nêu rõ hiện doanh nghiệp đang là chủ đầu tư Dự án thành phần 3 – “Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện”, bao gồm toàn bộ hạ tầng khu bay và hạ tầng dùng chung của Cảng HKQT Long Thành. Do vậy, việc tiếp tục giao ACV đầu tư giai đoạn 2 sẽ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong đầu tư, phát triển và vận hành sân bay.
Từ các cơ sở trên, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét quyết định chủ trương giao ACV làm chủ đầu tư toàn bộ giai đoạn 2 với quy mô gồm một đường cất – hạ cánh cấu hình mở, một nhà ga hành khách và các công trình đồng bộ để đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.
Trước đó, Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị trình Quốc hội điều chỉnh khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 94/2015/QH13 theo hướng cho phép Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền, không cần trình Quốc hội thông qua.
Theo dự báo trong Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1, thời điểm đầu tư giai đoạn 2 (đường cất – hạ cánh thứ 3 và nhà ga thứ 2) được xác định từ năm 2028–2032. Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP từ năm 2026 đạt hai con số và sản lượng hành khách dự kiến tăng nhanh hơn trước, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn để đáp ứng nhu cầu khai thác gia tăng tại Sân bay Long Thành.
16:58, 13/11/2025
AI hiện không còn là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống còn. Các doanh nghiệp hầu như đều chung một câu hỏi “Làm sao ứng dụng AI hiệu quả để chuyển đổi hoạt động, tăng năng suất và tạo tăng trưởng bền vững”?
Dự án 500kV Cha Lo – Hà Tĩnh không chỉ nâng cao hạ tầng năng lượng tại địa phương mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào, đồng thời hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế vùng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất của Chính phủ cho phép phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Long Thành theo thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư...
Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu, mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời mang đến lựa chọn thuận tiện cho hành khách tới một trong những điểm đến biển đảo nổi tiếng nhất Đông Nam Á...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: