ACV đề xuất làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Dự án Cảng HKQT Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Xây dựng về phương án triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQTLong Thành giai đoạn 2 gồm 1 nhà ga hành khách và các hạng mục đồng bộ nhằm nâng công suất sân bay lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, với tổng mức đầu tư ước khoảng 80.000 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của ACV...

Theo đề xuất, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép triển khai trước dự án xây dựng đường cất – hạ cánh thứ 3 và các công trình phụ trợ. Sau khi các hạng mục này được phê duyệt, ACV sẽ rà soát, tổng hợp vào báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đầu tư.

Cụ thể, Dự án xây dựng đường cất – hạ cánh thứ 3 và hạ tầng phụ trợ có tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng, bao gồm đường cất – hạ cánh mới; hệ thống đường lăn song song, đường lăn thoát nhanh và các đường lăn kết nối với hạng mục giai đoạn 1; hệ thống thiết bị khu bay, biển báo, sơn kẻ và các hạ tầng kỹ thuật liên quan.

ACV cho biết doanh nghiệp có thể bố trí vốn để đầu tư ngay đường cất – hạ cánh thứ 3 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, và dự kiến tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2025. Các hạng mục còn lại của giai đoạn 2 dự kiến được cân đối bằng vốn tự có và vốn vay.

ACV nêu rõ hiện doanh nghiệp đang là chủ đầu tư Dự án thành phần 3 – “Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện”, bao gồm toàn bộ hạ tầng khu bay và hạ tầng dùng chung của Cảng HKQT Long Thành. Do vậy, việc tiếp tục giao ACV đầu tư giai đoạn 2 sẽ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong đầu tư, phát triển và vận hành sân bay.

Từ các cơ sở trên, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét quyết định chủ trương giao ACV làm chủ đầu tư toàn bộ giai đoạn 2 với quy mô gồm một đường cất – hạ cánh cấu hình mở, một nhà ga hành khách và các công trình đồng bộ để đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị trình Quốc hội điều chỉnh khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 94/2015/QH13 theo hướng cho phép Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 theo thẩm quyền, không cần trình Quốc hội thông qua.

Theo dự báo trong Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1, thời điểm đầu tư giai đoạn 2 (đường cất – hạ cánh thứ 3 và nhà ga thứ 2) được xác định từ năm 2028–2032. Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP từ năm 2026 đạt hai con số và sản lượng hành khách dự kiến tăng nhanh hơn trước, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn để đáp ứng nhu cầu khai thác gia tăng tại Sân bay Long Thành.