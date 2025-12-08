Thứ Hai, 08/12/2025

Trình Quốc hội đề xuất Chính phủ duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đan Tiên

08/12/2025, 18:56

Sáng ngày 8/12/2025, Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh nội dung Nghị quyết 94/2015 về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh nội dung tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 94/2015 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Theo Tờ trình, việc trao thẩm quyền phê duyệt sẽ giúp chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định và ra quyết định đầu tư, phù hợp định hướng phân cấp, phân quyền và quy định của Luật Đầu tư công năm 2024. Nội dung kiến nghị dự kiến được đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 10.

Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 trước đây xác định thời điểm đầu tư giai đoạn 2 trong giai đoạn 2028–2032. Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP từ năm 2026 đạt hai con số, lưu lượng hành khách qua các cảng hàng không, đặc biệt tại Long Thành, dự báo tăng nhanh hơn. Vì vậy, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, việc nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 cần được triển khai sớm.

Chính phủ cho rằng việc đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 sẽ tận dụng được nhân lực, thiết bị đang thi công giai đoạn 1, giúp rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến hoạt động khai thác cảng. Giai đoạn 2 gồm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các hạng mục đồng bộ.

Về phương án tổ chức thực hiện, ACV tiếp tục được dự kiến giao làm chủ đầu tư các công trình thiết yếu của giai đoạn 2 như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách; trong khi Tổng cÔng ty quản lý bay Việt Nam (VATM) phụ trách các công trình bảo đảm hoạt động bay (đài DVOR/DME, radar giám sát, radar thời tiết...).

Thẩm tra nội dung, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết kiến nghị của Chính phủ có cơ sở và phù hợp quy định pháp luật, đồng thời bám sát chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong triển khai các dự án quan trọng quốc gia.

Về đề xuất đưa nội dung trên vào Nghị quyết của kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với Chính phủ, cho rằng cách làm này tương tự các điều chỉnh trước đây liên quan dự án Long Thành đã được Quốc hội quyết nghị. Một số ý kiến đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư khi được trao thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2.

