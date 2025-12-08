Trình Quốc hội đề xuất Chính phủ duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 08/12/2025
Đan Tiên
08/12/2025, 18:56
Sáng ngày 8/12/2025, Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh nội dung Nghị quyết 94/2015 về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh nội dung tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 94/2015 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.
Theo Tờ trình, việc trao thẩm quyền phê duyệt sẽ giúp chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định và ra quyết định đầu tư, phù hợp định hướng phân cấp, phân quyền và quy định của Luật Đầu tư công năm 2024. Nội dung kiến nghị dự kiến được đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 10.
Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 trước đây xác định thời điểm đầu tư giai đoạn 2 trong giai đoạn 2028–2032. Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP từ năm 2026 đạt hai con số, lưu lượng hành khách qua các cảng hàng không, đặc biệt tại Long Thành, dự báo tăng nhanh hơn. Vì vậy, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, việc nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 cần được triển khai sớm.
Chính phủ cho rằng việc đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 sẽ tận dụng được nhân lực, thiết bị đang thi công giai đoạn 1, giúp rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến hoạt động khai thác cảng. Giai đoạn 2 gồm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các hạng mục đồng bộ.
Về phương án tổ chức thực hiện, ACV tiếp tục được dự kiến giao làm chủ đầu tư các công trình thiết yếu của giai đoạn 2 như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách; trong khi Tổng cÔng ty quản lý bay Việt Nam (VATM) phụ trách các công trình bảo đảm hoạt động bay (đài DVOR/DME, radar giám sát, radar thời tiết...).
Thẩm tra nội dung, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết kiến nghị của Chính phủ có cơ sở và phù hợp quy định pháp luật, đồng thời bám sát chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong triển khai các dự án quan trọng quốc gia.
Về đề xuất đưa nội dung trên vào Nghị quyết của kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với Chính phủ, cho rằng cách làm này tương tự các điều chỉnh trước đây liên quan dự án Long Thành đã được Quốc hội quyết nghị. Một số ý kiến đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư khi được trao thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2.
Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hàng chục điểm sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc – Nam sau đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời giao các đơn vị liên quan triển khai biện pháp xử lý khẩn trương, bảo đảm an toàn và sớm khôi phục khai thác...
Quốc hội ngày 8/12/2025 thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và tạo khuôn khổ thể chế vượt trội để triển khai các dự án lớn tại 3 thành phố...
Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 7/12/2025, buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng và sôi nổi tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris). Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tại châu Âu mà còn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Pháp và bạn bè quốc tế…
Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: