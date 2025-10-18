Đầu tư vào SAM đang lỗ, Chứng khoán Quốc Gia vẫn muốn gom thêm 10 triệu cổ phiếu

Nếu thành công, NSI sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại SAM lên gần 16,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,31%. Thời gian thực hiện từ ngày 21/10-19/11.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã SAM-HOSE).

Được biết, Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SAM từ ngày 6/8 đến ngày 4/9. Tuy nhiên, Chứng khoán Quốc Gia mới chỉ mua được 456.600 cổ phiếu do giá thị trường không đạt kỳ vọng.

Ngày sau đó, Chứng khoán Quốc Gia vừa đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu SAM nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ gần 6,4 triệu cổ phiếu, chiếm 1,68% gần 16,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,31% vốn tại SAM. Thời gian thực hiện từ ngày 21/10-19/11.

Chốt phiên ngày 17/10, giá cổ phiếu SAM tăng thêm 0,86% lên 7.010 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 15% trong 1 tháng qua, tăng 8% trong vòng 1 năm. Tạm tính mức giá này, Chứng khoán Quốc Gia phải chi khoảng 70 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Về nhân sự, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SAM hiện là cổ đông lớn, nắm trên 10% vốn NSI. Bên cạnh đó, ông Bùi Quang Bách đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị NSI và Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của SAM.

Được biết NSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt gần 13,3 tỷ đồng, tăng 70,49% so với cùng kỳ (7,7 tỷ đồng). Nguyên nhân là do doanh thu hoạt động của công ty tăng so với quý 3/2024: tăng 27,42% (Doanh thu hoạt động tăng là do doanh tự doanh, lãi lừ cho vay và các khoản phải thu), doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng tăng mạnh so với quý 3/2024 tăng 100,85%. Chi phí tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn doanh thu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NSI lãi ròng hơn 53.6 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ, đồng thời vượt 133% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, theo BCTC quý 3/2025 mới công bố của NSI, tổng tài sản PVTPL đạt hơn 386 tỷ đồng - trong đó, giá gốc đầu tư vào SAM của công ty gần 92 tỷ đồng, song giá trị hợp lý chỉ hơn 48 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ gần 48%.

Trong khi đó, SJS mới là khoản đầu tư lớn nhất của Chứng khoán Quốc Gia với giá gốc gần 150 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý tới hơn 368 tỷ đồng, như vậy, NSI đang tạm lãi gần 2,5 lần.

Hiện, SAM mới công bố kết quả kinh doanh bán niên 2025 với lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất quý 2/2025 giảm 27,62%, từ 46,77 tỷ đồng, giảm còn 33,85 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng giảm gần 47% từ 74,5 tỷ đồng, giảm còn hơn 39,5 tỷ chủ yếu là do giảm doanh thu tài chính.