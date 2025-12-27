Loạt doanh nghiệp họ "FLC" sẽ rời sàn UPCoM từ ngày 31/12 tới

Ngoài FLC, một số cổ phiếu khác trong hệ sinh thái này như GAB, HAI, KLF cũng bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12 với lý do tương tự.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 31/12/2025 là ngày hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC-UPCoM).

Theo đó, 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên sàn UPCoM vào ngày 30/12. Nguyên nhân là Ủy ban Chứng khoán hủy tư cách công ty đại chúng của Tập đoàn FLC theo công văn số 8967/UBCK-GSĐC ngày 18/12/2025 của UBCKNN, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/11 vừa qua, bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, cho biết, công ty đang xây dựng lộ trình đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên UPCoM vào quý 1/2026, sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và triển khai tái cơ cấu toàn diện hệ sinh thái.

Tập đoàn FLC cho biết, trong năm 2025, FLC dự kiến sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2024, và quý 1/2026 sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Tập đoàn sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn UPCOM vào quý 1/2026.

FLC cũng khẳng định, việc tạm đình chỉ giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu cổ phần của cổ đông, cũng như không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, như quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội, quyền được chia cổ tức (nếu có), và các quyền khác.

Đáng chú ý, FLC cho biết đã đồng ý chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Hãng hàng không Bamboo Airways. Theo FLC, quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề nghị từ Chủ tịch Hãng, ông Lê Thái Sâm, và được FLC xem xét trong tổng thể kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái.

FLC cho biết đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê – mua tàu bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho Bamboo Airways và quá trình tiếp nhận sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nguồn nhân sự hiện tại của Tập đoàn.