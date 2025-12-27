Loạt doanh nghiệp họ "FLC" sẽ rời sàn UPCoM từ ngày 31/12 tới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 27/12/2025
Hà Anh
27/12/2025, 08:19
Ngoài FLC, một số cổ phiếu khác trong hệ sinh thái này như GAB, HAI, KLF cũng bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12 với lý do tương tự.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 31/12/2025 là ngày hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC-UPCoM).
Theo đó, 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên sàn UPCoM vào ngày 30/12. Nguyên nhân là Ủy ban Chứng khoán hủy tư cách công ty đại chúng của Tập đoàn FLC theo công văn số 8967/UBCK-GSĐC ngày 18/12/2025 của UBCKNN, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
Ngoài FLC, một số cổ phiếu khác trong hệ sinh thái này như GAB, HAI, KLF cũng bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12 với lý do tương tự.
Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/11 vừa qua, bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, cho biết, công ty đang xây dựng lộ trình đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên UPCoM vào quý 1/2026, sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và triển khai tái cơ cấu toàn diện hệ sinh thái.
Tập đoàn FLC cho biết, trong năm 2025, FLC dự kiến sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2024, và quý 1/2026 sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Tập đoàn sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn UPCOM vào quý 1/2026.
FLC cũng khẳng định, việc tạm đình chỉ giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu cổ phần của cổ đông, cũng như không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, như quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội, quyền được chia cổ tức (nếu có), và các quyền khác.
Đáng chú ý, FLC cho biết đã đồng ý chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Hãng hàng không Bamboo Airways. Theo FLC, quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề nghị từ Chủ tịch Hãng, ông Lê Thái Sâm, và được FLC xem xét trong tổng thể kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái.
FLC cho biết đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê – mua tàu bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho Bamboo Airways và quá trình tiếp nhận sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nguồn nhân sự hiện tại của Tập đoàn.
Cổ đông công ty đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Cố vấn cấp cao của Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.
Becamex IJC đăng ký mua thêm hơn 23,1 triệu cổ phần tại Becamex - Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị giao dịch dự kiến là hơn 231 tỷ đồng. Thời gian góp vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2025.
CII cho biết để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang dài hạn, do đó, HĐQT CII lên kế hoạch triển khai hai đợt phát hành trái phiếu.
Thị trường thép Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng ở nhóm thép xây dựng và thép cuộn cán nóng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: