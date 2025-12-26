Sếp Gelex được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị FPT Telecom

Cổ đông công ty đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Cố vấn cấp cao của Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (mã FOX-UPCoM) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 về nhân sự.

Theo đó, 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 721.884.945 cổ phần, tương đương 97,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Trần Thị Hồng Lĩnh; Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phan Thế Thành và thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Đỗ Xuân Phúc, theo đơn từ nhiệm của các thành viên trên.

Đồng thời, cổ đông công ty đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Cố vấn cấp cao của Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên HĐQT;



Bầu bổ sung ông Võ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn Thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên HĐQT; bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông FPT là thành viên HĐQT và bầu bổ sung bà Lưu Nguyễn Kim Thoa - Trưởng Ban Tài chính, Kế toán thuộc Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên Ban Kiếm soát, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đáng chú ý, Bộ Công an đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của FOX, ông Hoàng Việt Anh, làm người đại diện phần vốn của Bộ Công an tại FOX.

Theo SSI Research, việc cơ cấu lãnh đạo là nhằm đối ứng với sự kiện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chính thức chuyển nhượng 50,17% cổ phần tại FOX sang Bộ Công an vào ngày 16/7/2025. Sau chuyển nhượng, FPT vẫn nắm giữ 45,66% cổ phần và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành FOX.

Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 12/2025 đánh dấu điều chỉnh lớn đầu tiên về quản trị sau khi thay đổi phần sở hữu nhà nước. Thành viên HĐQT và BKS được điều chỉnh nhằm phản ánh cơ cấu cổ đông mới, đồng thời đảm bảo sự ổn định trong hoạt động.

Với ban lãnh đạo mới, FOX có thể thúc đẩy hợp tác với GTEL – đơn vị viễn thông thuộc quản lý của Bộ Công an. Thay vì cạnh tranh trực tiếp, hai bên có thể phát triển vai trò bổ trợ, qua đó mở ra cơ hội tiềm năng giúp FOX tham gia các dự án mới, trong đó có những dự án liên quan đến an ninh quốc gia.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, doanh thu FPT Telecom đạt gần 4,930 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ (4.555 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 904 tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ (717 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt gần 14.287 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ (12.799 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 3.227,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.580 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ (2.124 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, trong năm 2025, công ty tiếp tục tăng cường chất lượng đường truyền cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng đồng thời thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động...