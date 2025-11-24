Đầu tư vào thị trường khách sạn Việt Nam dự báo tăng lên 125 triệu USD trong 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
24/11/2025, 15:21
Dựa trên diễn biến thị trường và số lượng thương vụ tiềm năng, dự báo đầu tư vào thị trường khách sạn Việt Nam năm 2025 sẽ tăng từ 100 triệu USD lên 125 triệu USD, thể hiện niềm tin vào nền tảng tăng trưởng vững chắc và sức hút ngày càng lớn của dòng vốn trong nước và quốc tế…
Dưới tác động của sự phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch và nhu cầu lưu trú ngày càng tăng, thị trường khách sạn Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng nguồn cung bền vững và hiệu quả hoạt động ấn tượng trong những năm gần đây.
Theo báo cáo về thị trường khách sạn Việt Nam 2025 của JLL và DN Lega, nguồn cung khách sạn đã tăng trưởng bền vững với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7% đến năm 2024. Tính đến tháng 7/2025, thị trường ghi nhận hơn 185.000 phòng trên 1.500 cơ sở lưu trú, trong đó, phân khúc cao cấp đến sang trọng chiếm 57% tổng nguồn cung.
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng là ba thị trường chính, chiếm lần lượt 14%, 13% và 12% nguồn cung toàn quốc. Ngoài ra, Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An cũng dẫn đầu về các dự án đang trong quá trình xây dựng, hoặc quy hoạch đến năm 2028, với 33% nguồn cung tương lai thuộc phân khúc trung cấp.
Đáng chú ý, các khách sạn duy trì đà tăng trưởng 20% so với cùng kỳ nhờ tỷ lệ lấp đầy phòng nghỉ tăng liên tục. Doanh thu trên phòng hiện hữu, tính bằng nội tệ, tăng trung bình 21% hàng năm, kể từ 2020 đến 2024. Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua mức hiệu suất năm 2019 và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025.
Ông Karan Khanijou, Phó Chủ tịch cấp cao Bộ phận đầu tư khách sạn & nghỉ dưỡng châu Á của JLL, nhận định thị trường đầu tư khách sạn đang thu hút sự chú ý với nhiều giao dịch gần đây có tỷ suất sinh lời từ 6% đến 7,5%, tiệm cận mức kỳ vọng của nhà đầu tư là 8% đến 9%.
Các giao dịch, thương vụ lớn tập trung vào bất động sản khách sạn trung tâm và dự án nghỉ dưỡng cao cấp. Vì vậy, qua quan sát diễn biến thị trường và số lượng thương vụ tiềm năng, JLL dự báo khối lượng đầu tư khách sạn tại Việt Nam năm 2025 có thể tăng từ mức 100 triệu USD lên 125 triệu USD. Điều này phản ánh sự tin tưởng vào nền tảng tăng trưởng của thị trường, cũng như sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế.
Theo đại diện JLL, Việt Nam đang trải qua đợt cải cách pháp lý toàn diện tạo môi trường đầu tư thuận lợi chưa từng có. Cụ thể, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ tháng 8/2024 cho phép điều chỉnh giá đất linh hoạt trong cùng một năm thay vì chu kỳ 5 năm như trước, mang đến tính minh bạch cao hơn trong định giá đất. Hơn nữa, từ tháng 7/2025, việc giảm thiểu yêu cầu giấy phép xây dựng cho các dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế được phê duyệt, tiếp tục loại bỏ điểm nghẽn về thủ tục.
Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam còn tiến hành tái cơ cấu hành chính, sáp nhập từ 63 tỉnh thành thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới và các bộ ngành được hợp nhất để tạo hệ thống hành chính tinh gọn hơn. Việc hợp nhất địa phương không chỉ tinh giản bộ máy, mà còn mở ra cơ hội lớn cho nâng cấp mạng lưới giao thông, chất lượng dịch vụ và cơ sở lưu trú.
Ngành du lịch cũng đặt mục tiêu đóng góp 8,3-8,5% GDP năm 2025. Để hiện thực hóa, Chính phủ đang thực hiện các sáng kiến giúp định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á, bao gồm: cải thiện kết nối hàng không quốc tế và phát triển cơ sở hạ tầng. Sự kết hợp giữa chính sách visa linh hoạt, cải cách pháp lý toàn diện và tái cơ cấu hành chính hiệu quả đang tạo ra một chu kỳ tăng trưởng bền vững cho ngành khách sạn Việt Nam.
Dự báo về thị trường năm 2026, ông Karan Khanijou đánh giá khá tích cực với kỳ vọng nguồn cung khách sạn đạt chuẩn và số lượng thương vụ đầu tư ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là việc lựa chọn và sàng lọc các tài sản đủ tiêu chuẩn để thu hút nhà đầu tư tổ chức, bởi nguồn cung thực tế vẫn còn khá hạn chế.
“The Moment of Legacy” đánh dấu thời khắc vinh danh sự hiện diện trọn vẹn của hai chuẩn mực sống hàng hiệu - Marriott và JW Marriott - đã đi vào vận hành tại dự án Grand Marina, Saigon. Sự kiện góp phần khẳng định giá trị thực tế của phong cách sống “hàng hiệu” mà Masterise Homes hiện thực hóa thành công ngay giữa lõi trung tâm TP.HCM.
Sự cộng hưởng của tăng trưởng kinh tế, pháp lý thông suốt, FDI tích cực, tín dụng ổn định và hạ tầng bứt phá tạo nền tảng vững chắc giúp thị trường bất động sản Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong khi TP.Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng tốc mới sau giai đoạn trầm lắng.
Làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đổ về Phú Mỹ đang định hình nhu cầu an cư – đầu tư theo chuẩn mới, đặc biệt tại khu vực trung tâm cảng biển quốc tế. Những chuyển động này tạo ra khoảng trống đáng kể về sản phẩm nhà ở đúng tiêu chuẩn, mở ra cơ hội cho những dự án có năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng rõ nét của cộng đồng chuyên gia.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đã có 15 bộ, ngành, 25 địa phương, 13 tập đoàn, tổng công ty gửi đăng ký các dự án, công trình khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng cộng 198 dự án, công trình, tổng vốn đầu tư trên 980.000 tỷ đồng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: