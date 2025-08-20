Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác công nghệ chiến lược

Anh Nhi

20/08/2025, 17:39

Để hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI),… Việt Nam cần những nền tảng công nghệ đột phá và một hạ tầng số vững chắc…

Toàn cảnh Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp ngày 20/8.
Toàn cảnh Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp ngày 20/8.

Ngày 20/8/2025, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) đã phối hợp với Dassault Systèmes tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.

Sự kiện quy tụ hơn 50 lãnh đạo cấp cao từ cơ quan chính phủ, giới hàn lâm và doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao nhằm thảo luận các giải pháp đẩy nhanh con đường đưa Việt Nam tham gia cuộc đua bán dẫn toàn cầu thông qua đổi mới số, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác chiến lược.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã xác định rõ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng, giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Cụ thể hóa chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg, xác định 11 nhóm công nghệ và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên đầu tư, bao gồm các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, AI, sản xuất tiên tiến, bản sao số (virtual twin), robot, hàng không vũ trụ và thiết bị bay không người lái.

“Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Việt Nam sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, chính sách và các mối quan hệ hợp tác để kiến tạo nền tảng cho một nền kinh tế tri thức và công nghệ cao”, ông Hoài khẳng định.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hợp tác quốc tế được xem là một trong những giải pháp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chia sẻ tại diễn đàn, bà Marie Keller, Quyền Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết đổi mới sáng tạo là một trong những ưu tiên cốt lõi trong cam kết ngoại giao của Pháp.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC chia sẻ tại Diễn đàn.
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC chia sẻ tại Diễn đàn.

“Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nhiệt huyết và khát vọng lớn, trong khi Pháp sở hữu nền tảng công nghệ, nghiên cứu và đào tạo lâu đời. Vì vậy, doanh nghiệp hai nước có nhiều điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghệ”, bà Keller nói.

Mối quan hệ hợp tác này đã được củng cố qua việc ký kết ý định thư giữa Đại sứ quán Pháp và NIC, cũng như các sự kiện nổi bật trong khuôn khổ Sáng kiến Năm Sáng tạo Pháp - Việt Nam 2025, điển hình là Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Pháp trong chuyến thăm của Tổng thống Macron mới đây,

Đặc biệt, trong lĩnh vực bán dẫn, Quyền Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đánh giá cao tham vọng của Việt Nam, thể hiện qua các sáng kiến ấn tượng như việc ra mắt Quỹ Hỗ trợ Đầu tư, thông qua Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên do Việt Nam sở hữu.

PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Để hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia, Việt Nam cần những nền tảng công nghệ đột phá và một hạ tầng số vững chắc. Ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch Điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, cho biết trong giai đoạn mới, tập đoàn sẽ đón đầu cuộc chuyển đổi số tiếp theo được gọi là “nền kinh tế kiến tạo” (generative economy) – một nền kinh tế dựa trên nguyên tắc bền vững và được tăng tốc bởi AI tạo sinh.

Cốt lõi của chiến lược này là nền tảng “Vũ trụ 3D” (3D Universe), cho phép các công ty kết hợp nhiều bản sao ảo với công nghệ mô phỏng, khoa học dữ liệu và AI để phát triển sản phẩm sáng tạo một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nền tảng này sẽ được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất, y tế và đô thị thông minh.

Bà Marie Keller, Quyền Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.
Bà Marie Keller, Quyền Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn.

Tuy nhiên, tất cả những công nghệ tiên tiến này – từ AI, bản sao số đến dữ liệu lớn – đều cần một nền tảng hạ tầng đủ mạnh để vận hành. Đại diện Viettel IDC cho biết thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam đang tăng trưởng bùng nổ, dự báo đạt 1,14 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm gần 11%. Động lực chính đến từ chính sách chuyển đổi số quyết liệt của Chính phủ, xu hướng dịch chuyển lên đám mây (cloud migration) của doanh nghiệp, và các quy định yêu cầu dữ liệu phải được lưu trữ tại Việt Nam.

Một trung tâm dữ liệu hiện đại, theo Viettel IDC, phải được xây dựng trên bốn trụ cột: Năng lực và tính sẵn sàng (thiết kế theo chuẩn quốc tế Tier 3, đảm bảo hoạt động 24/7); an toàn và tuân thủ (đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 27001, PCI DSS và luật pháp trong nước); xanh và bền vững (tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo); kết nối (tốc độ cao, đa hướng và dự phòng an toàn).

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, Viettel IDC đã xây dựng một kế hoạch đầy tham vọng với 15 trung tâm dữ liệu trong giai đoạn 2025-2030. Các trung tâm dữ liệu mới này sẽ sẵn sàng cho các máy chủ AI công suất cực cao, sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng (liquid cooling) và được quản lý vận hành bằng chính AI để tối ưu hiệu suất.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của Chính phủ, sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, các nền tảng công nghệ tiên tiến và một hạ tầng số lớn đang được xây dựng trong nước đang tạo ra một bệ phóng vững chắc.

“Đây là cơ hội để Việt Nam không chỉ tham gia mà còn có thể định hình lại vị thế của mình trong các ngành công nghiệp chiến lược của tương lai”, Viettel IDC nhấn mạnh.

AI công nghiệp bán dẫn Dassault Systèmes đầu tư NIC

