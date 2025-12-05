Chủ Nhật, 07/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đẩy mạnh số hóa để phát triển, bảo tồn thương hiệu gà Đông Tảo

Yến Nhi

05/12/2025, 15:37

Xã Đông Tảo là “thủ phủ” của giống gà chân to độc đáo, với hơn 1.200 hộ chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ thịt gà. Vào dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ gà Đông Tảo tăng đột biến, giúp doanh số của nhiều hộ chăn nuôi cao gấp 3 - 4 lần so với ngày thường...

Tri thức dân gian nuôi và chế biến gà Đông Tảo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tri thức dân gian nuôi và chế biến gà Đông Tảo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 10/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận Tri thức dân gian nuôi và chế biến gà Đông Tảo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định giá trị văn hóa độc đáo gắn liền với giống gà này. 

Bên cạnh giá trị văn hóa, gà Đông Tảo còn được biết đến là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên, thường được chọn làm quà biếu vào các dịp lễ, Tết. Những con gà có tướng đẹp có thể được trả giá tới vài chục triệu đồng. 

Anh Nguyễn Văn Quân - người có gần 30 năm gắn bó với nghề nuôi gà Đông Tảo, xem giống gà này như “đứa con tinh thần”. Anh cho biết điểm đặc biệt nhất của chúng chính là đôi chân to với lớp vảy dày, cùng cân nặng và chất lượng thịt thơm ngon, da giòn, hương vị đậm đà mà không giống bất kỳ giống gà nào khác.

Thị trường từng ghi nhận mức giá 4-5 triệu đồng cho mỗi con gà Đông Tảo chân to trong giai đoạn 2018-2020, thời điểm giống thuần còn khan hiếm.

Hiện nay, giá đã ổn định hơn, dao động 2-3 triệu đồng mỗi con, song sức tiêu thụ vẫn duy trì tốt. Vào dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ gà Đông Tảo tăng đột biến, giúp doanh số của nhiều hộ chăn nuôi cao gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Sự phát triển mạnh của nghề nuôi cũng góp phần đưa những tri thức dân gian truyền thống vào quy trình chăn nuôi bài bản, có tiêu chuẩn rõ ràng.

Năm 2022, gà Đông Tảo được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, tạo cơ sở để trở thành một trong những di sản nông nghiệp đặc trưng của cả nước.

Người dân Đông Tảo đã chuyển sang chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên như cám gạo, bã đậu tương, rau xanh để nuôi gà, giúp tăng sức đề kháng và giảm thiểu bệnh tật.

Các hộ nuôi gà cũng áp dụng các công nghệ mới trong chăn nuôi và chế biến, như chuồng lạnh, cảm biến nhiệt và thụ tinh nhân tạo, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để mở rộng thị trường, chính quyền địa phương khuyến khích các hộ chăn nuôi áp dụng chuyển đổi số, từ việc số hóa quy trình sản xuất đến quảng bá sản phẩm qua các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội và sàn thương mại điện tử...

Các hoạt động này không chỉ giúp tăng cường hình ảnh của gà Đông Tảo mà còn giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận hơn với khách hàng trong và ngoài nước.

Tại Đông Tảo đã có mô hình liên kết giúp người nuôi yên tâm mở rộng sản xuất. Các hộ chia nhau từng khâu: nơi chuyên cung cấp giống, nơi nuôi gà thương phẩm, nơi phát triển sản phẩm chế biến. Sự phối hợp này vừa giảm áp lực theo mùa vụ, vừa làm phong phú nhóm sản phẩm mang thương hiệu Đông Tảo.

Giá trị du lịch của thương hiệu gà Đông Tảo cũng đang được khai thác tốt. Hàng năm Lễ hội thi gà Đông Tảo được tổ chức vào tháng Giêng hoặc tháng Hai âm lịch, thu hút khoảng 10.000 lượt khách. Du khách được chiêm ngưỡng những con gà “chân voi” đẹp nhất, tham quan các trang trại, tìm hiểu kỹ thuật nuôi và thưởng thức đặc sản ngay tại chỗ. 

Thách thức hiện nay của người chăn nuôi là đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn tại các đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, mà không đánh mất những đặc điểm quý hiếm đã làm nên thương hiệu gà Đông Tảo.

Sự liên kết giữa chính quyền địa phương, hợp tác xã và các hộ nuôi lâu năm được xem là hướng đi bền vững để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ giá trị giống.

Hà Nội: Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật được hỗ trợ 500.000đ/ngày

09:36, 27/11/2025

Hà Nội: Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật được hỗ trợ 500.000đ/ngày

Ngành nông nghiệp dồn lực hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau thiên tai

17:00, 04/12/2025

Ngành nông nghiệp dồn lực hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau thiên tai

Thời hạn giao biển cho nuôi trồng thủy sản không được vượt quá 50 năm

11:38, 20/05/2025

Thời hạn giao biển cho nuôi trồng thủy sản không được vượt quá 50 năm

Từ khóa:

chăn nuôi hữu cơ di sản văn hóa phi vật thể gà Đông Tảo Hưng Yên Lễ hội thi gà Đông Tảo Nguyễn Văn Quân sản phẩm OCOP 4 sao thương hiệu gà Đông Tảo

Đọc thêm

Huế triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho dân vùng lũ

Huế triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho dân vùng lũ

Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân vùng sạt lở, UBND thành phố Huế phát động “Chiến dịch Quang Trung”, đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà chỉ trong thời gian ngắn trước thềm năm mới.

Hơn 34.000 lao động Quảng Trị có việc làm mới

Hơn 34.000 lao động Quảng Trị có việc làm mới

Với loạt giải pháp từ hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến tăng cường kết nối cung – cầu, Quảng Trị đã hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2025 ngay từ đầu tháng 11, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.

Bộ Y tế thông tin về việc có hay không kẽ hở trong quản lỹ mỹ phẩm của Mailisa

Bộ Y tế thông tin về việc có hay không kẽ hở trong quản lỹ mỹ phẩm của Mailisa

Bộ Y tế khẳng định việc quản lý mỹ phẩm được thực hiện theo quy định và cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm...

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chỉ thị điều hành của Thành phố Hà Nội

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chỉ thị điều hành của Thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố Hà Nội tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tổ chức ngày 5/12, bốn chuyên đề trọng tâm đã được 4 đơn vị chia sẻ...

Hà Nội “nước rút” chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, hướng đến kê khai từ 2026

Hà Nội “nước rút” chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, hướng đến kê khai từ 2026

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển, Thuế thành phố Hà Nội đang triển khai giai đoạn "nước rút" để chuyển đổi phương thức quản lý thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ cá nhân kinh doanh, dự kiến áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy