Đẩy mạnh số hóa để phát triển, bảo tồn thương hiệu gà Đông Tảo

Chủ Nhật, 07/12/2025
Yến Nhi
05/12/2025, 15:37
Xã Đông Tảo là “thủ phủ” của giống gà chân to độc đáo, với hơn 1.200 hộ chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ thịt gà. Vào dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ gà Đông Tảo tăng đột biến, giúp doanh số của nhiều hộ chăn nuôi cao gấp 3 - 4 lần so với ngày thường...
Ngày 10/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận Tri thức dân gian nuôi và chế biến gà Đông Tảo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định giá trị văn hóa độc đáo gắn liền với giống gà này.
Bên cạnh giá trị văn hóa, gà Đông Tảo còn được biết đến là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên, thường được chọn làm quà biếu vào các dịp lễ, Tết. Những con gà có tướng đẹp có thể được trả giá tới vài chục triệu đồng.
Anh Nguyễn Văn Quân - người có gần 30 năm gắn bó với nghề nuôi gà Đông Tảo, xem giống gà này như “đứa con tinh thần”. Anh cho biết điểm đặc biệt nhất của chúng chính là đôi chân to với lớp vảy dày, cùng cân nặng và chất lượng thịt thơm ngon, da giòn, hương vị đậm đà mà không giống bất kỳ giống gà nào khác.
Thị trường từng ghi nhận mức giá 4-5 triệu đồng cho mỗi con gà Đông Tảo chân to trong giai đoạn 2018-2020, thời điểm giống thuần còn khan hiếm.
Hiện nay, giá đã ổn định hơn, dao động 2-3 triệu đồng mỗi con, song sức tiêu thụ vẫn duy trì tốt. Vào dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ gà Đông Tảo tăng đột biến, giúp doanh số của nhiều hộ chăn nuôi cao gấp 3-4 lần so với ngày thường.
Sự phát triển mạnh của nghề nuôi cũng góp phần đưa những tri thức dân gian truyền thống vào quy trình chăn nuôi bài bản, có tiêu chuẩn rõ ràng.
Năm 2022, gà Đông Tảo được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, tạo cơ sở để trở thành một trong những di sản nông nghiệp đặc trưng của cả nước.
Người dân Đông Tảo đã chuyển sang chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên như cám gạo, bã đậu tương, rau xanh để nuôi gà, giúp tăng sức đề kháng và giảm thiểu bệnh tật.
Các hộ nuôi gà cũng áp dụng các công nghệ mới trong chăn nuôi và chế biến, như chuồng lạnh, cảm biến nhiệt và thụ tinh nhân tạo, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
Để mở rộng thị trường, chính quyền địa phương khuyến khích các hộ chăn nuôi áp dụng chuyển đổi số, từ việc số hóa quy trình sản xuất đến quảng bá sản phẩm qua các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội và sàn thương mại điện tử...
Các hoạt động này không chỉ giúp tăng cường hình ảnh của gà Đông Tảo mà còn giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận hơn với khách hàng trong và ngoài nước.
Tại Đông Tảo đã có mô hình liên kết giúp người nuôi yên tâm mở rộng sản xuất. Các hộ chia nhau từng khâu: nơi chuyên cung cấp giống, nơi nuôi gà thương phẩm, nơi phát triển sản phẩm chế biến. Sự phối hợp này vừa giảm áp lực theo mùa vụ, vừa làm phong phú nhóm sản phẩm mang thương hiệu Đông Tảo.
Giá trị du lịch của thương hiệu gà Đông Tảo cũng đang được khai thác tốt. Hàng năm Lễ hội thi gà Đông Tảo được tổ chức vào tháng Giêng hoặc tháng Hai âm lịch, thu hút khoảng 10.000 lượt khách. Du khách được chiêm ngưỡng những con gà “chân voi” đẹp nhất, tham quan các trang trại, tìm hiểu kỹ thuật nuôi và thưởng thức đặc sản ngay tại chỗ.
Thách thức hiện nay của người chăn nuôi là đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn tại các đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, mà không đánh mất những đặc điểm quý hiếm đã làm nên thương hiệu gà Đông Tảo.
Sự liên kết giữa chính quyền địa phương, hợp tác xã và các hộ nuôi lâu năm được xem là hướng đi bền vững để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ giá trị giống.
