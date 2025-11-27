Thứ Năm, 27/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội: Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật được hỗ trợ 500.000đ/ngày

Châu Anh

27/11/2025, 09:36

Nghị quyết của Hà Nội quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. Cụ thể, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 26/11, tại kỳ họp thứ hai mươi tám, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn (trâu, bò, ngựa, dê) 50.000 đồng/kg thịt hơi; cừu, hươu sao 55.000 đồng/kg thịt hơi; lợn 40.000 đồng/kg thịt hơi; gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu 35.000 đồng/kg thịt hơi; chim cút 20.000 đồng/kg thịt hơi; đà điểu 50.000 đồng/kg thịt hơi; trứng gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút, đà điểu) 20.000 đồng/kg.

Đối với cơ sở sản xuất động vật thủy sản, hỗ trợ cá giống (trắm cỏ, chép, trôi, mè, rô phi, tra, tầm, hồi) 10.000 đồng/kg; diện tích nuôi cá truyền thống (trắm cỏ, chép, trôi, mè), các loài cá bản địa (lăng chấm, ngạnh, chạch sông, trắm đen, chày mắt đỏ, bỗng) 10.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá tra thâm canh 50.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá rô phi thâm canh 30.000.000 đồng/ha; cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh 20.000 đồng/kg; thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè 5.000 đồng/kg.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. Cụ thể, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết.

Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân công, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết.

Nghị quyết quy định UBND cấp xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách cấp xã. Trường hợp sử dụng vượt quá 50% nguồn dự phòng, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét bổ sung phần vượt từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố.

Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa thực hiện hỗ trợ trước ngày 25/7/2025 thì việc hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành

Hà Nội: Quy định mới về chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát triển làng nghề

09:24, 27/11/2025

Hà Nội: Quy định mới về chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát triển làng nghề

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh sau bão, lũ

09:10, 27/11/2025

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh sau bão, lũ

Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

11:11, 26/11/2025

Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Từ khóa:

cơ sở sản xuất động vật hỗ trợ cá giống hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật hỗ trợ người tham gia phòng chống dịch mức hỗ trợ động vật ngân sách cấp xã Nghị quyết HĐND Hà Nội Quyết định 07/2019/QĐ-UBND thành phố Hà Nội thủy sản nước ngọt

Đọc thêm

Doanh nghiệp không được tùy ý điều chuyển người lao động

Doanh nghiệp không được tùy ý điều chuyển người lao động

Doanh nghiệp được điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu điều chuyển quá 60 ngày, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động...

Hà Nội quy định mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao

Hà Nội quy định mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao

Theo quy định về mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao của Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa có mức thu thuộc "top 1", cụ thể Khối 10, 11 và 12 của trường này là 6.100.000 đồng/học sinh/tháng...

Hà Nội: Quy định mới về chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát triển làng nghề

Hà Nội: Quy định mới về chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát triển làng nghề

Với chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn, Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị, nhà xưởng nơi di dời đi là 50.000 đồng/m² nhà xưởng, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở...

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh sau bão, lũ

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh sau bão, lũ

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn, hạn chế nguy cơ về sức khỏe cho nhân dân...

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước 25/12

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước 25/12

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động, gửi báo cáo về Bộ trước ngày 25/12/2025…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Doanh nghiệp không được tùy ý điều chuyển người lao động

Dân sinh

2

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp điện tử có hoạt động nghiên cứu khoa học

Tài chính

3

Cá nhân mua trái phiếu riêng lẻ phải ký cam kết "hiểu rõ" và "tự chịu rủi ro"

Tài chính

4

Hà Nội quy định mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao

Dân sinh

5

Chủ tịch HĐQT SHS được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy