Hà Nội: Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật được hỗ trợ 500.000đ/ngày

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
Châu Anh
27/11/2025, 09:36
Nghị quyết của Hà Nội quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. Cụ thể, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết...
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn (trâu, bò, ngựa, dê) 50.000 đồng/kg thịt hơi; cừu, hươu sao 55.000 đồng/kg thịt hơi; lợn 40.000 đồng/kg thịt hơi; gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu 35.000 đồng/kg thịt hơi; chim cút 20.000 đồng/kg thịt hơi; đà điểu 50.000 đồng/kg thịt hơi; trứng gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút, đà điểu) 20.000 đồng/kg.
Đối với cơ sở sản xuất động vật thủy sản, hỗ trợ cá giống (trắm cỏ, chép, trôi, mè, rô phi, tra, tầm, hồi) 10.000 đồng/kg; diện tích nuôi cá truyền thống (trắm cỏ, chép, trôi, mè), các loài cá bản địa (lăng chấm, ngạnh, chạch sông, trắm đen, chày mắt đỏ, bỗng) 10.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá tra thâm canh 50.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá rô phi thâm canh 30.000.000 đồng/ha; cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh 20.000 đồng/kg; thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè 5.000 đồng/kg.
Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân công, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết.
Nghị quyết quy định UBND cấp xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách cấp xã. Trường hợp sử dụng vượt quá 50% nguồn dự phòng, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét bổ sung phần vượt từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố.
Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa thực hiện hỗ trợ trước ngày 25/7/2025 thì việc hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành
Doanh nghiệp được điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu điều chuyển quá 60 ngày, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động...
Theo quy định về mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao của Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa có mức thu thuộc "top 1", cụ thể Khối 10, 11 và 12 của trường này là 6.100.000 đồng/học sinh/tháng...
Với chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn, Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị, nhà xưởng nơi di dời đi là 50.000 đồng/m² nhà xưởng, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở...
Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn, hạn chế nguy cơ về sức khỏe cho nhân dân...
Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động, gửi báo cáo về Bộ trước ngày 25/12/2025…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: