Hà Nội: Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật được hỗ trợ 500.000đ/ngày

Chiều 26/11, tại kỳ họp thứ hai mươi tám, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn (trâu, bò, ngựa, dê) 50.000 đồng/kg thịt hơi; cừu, hươu sao 55.000 đồng/kg thịt hơi; lợn 40.000 đồng/kg thịt hơi; gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu 35.000 đồng/kg thịt hơi; chim cút 20.000 đồng/kg thịt hơi; đà điểu 50.000 đồng/kg thịt hơi; trứng gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút, đà điểu) 20.000 đồng/kg.

Đối với cơ sở sản xuất động vật thủy sản, hỗ trợ cá giống (trắm cỏ, chép, trôi, mè, rô phi, tra, tầm, hồi) 10.000 đồng/kg; diện tích nuôi cá truyền thống (trắm cỏ, chép, trôi, mè), các loài cá bản địa (lăng chấm, ngạnh, chạch sông, trắm đen, chày mắt đỏ, bỗng) 10.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá tra thâm canh 50.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá rô phi thâm canh 30.000.000 đồng/ha; cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh 20.000 đồng/kg; thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè 5.000 đồng/kg.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. Cụ thể, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết.

Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân công, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết.

Nghị quyết quy định UBND cấp xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách cấp xã. Trường hợp sử dụng vượt quá 50% nguồn dự phòng, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét bổ sung phần vượt từ nguồn dự phòng ngân sách cấp Thành phố.

Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa thực hiện hỗ trợ trước ngày 25/7/2025 thì việc hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành