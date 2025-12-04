Ngành nông nghiệp dồn lực hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau thiên tai

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Chu Khôi
04/12/2025, 17:00
Ngành nông nghiệp đang dồn toàn lực hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau thiên tai. Các địa phương khẩn trương cung ứng giống, vật tư và sửa chữa hạ tầng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp người dân sớm ổn định sinh kế và phục hồi tăng trưởng...
Theo thông tin tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diễn ra vào ngày 4/12, năm 2025 là một trong những năm thiên tai nghiêm trọng nhất lịch sử khí tượng. Tính đến hết tháng 11, thiệt hại kinh tế ước tính vượt 85.000 tỷ đồng, 409 người chết và mất tích.
Trong năm 2025, Biển Đông ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 ATNĐ) – mức cao nhất từ năm 1961 đến nay. Bão số 9 (RAGASA) đạt cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện tại khu vực. Lũ lụt diễn ra trên diện rộng, đỉnh lũ trên nhiều sông vượt mốc lịch sử ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và hạ lưu sông Cửu Long.
Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt cho hay trong tháng 11/2025, bão số 13 cùng mưa lũ tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại 113.925,9 ha cây trồng, gồm 14.763,1 ha lúa, 39.663,7 ha rau màu và 59.498,8 ha cây ăn quả, cây công nghiệp và cây lâu năm khác. Cục Trồng trọt đã cử đoàn công tác làm việc tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa để đánh giá thiệt hại và đề xuất giải pháp khôi phục sản xuất.
Gia Lai chịu thiệt hại 21.563,7 ha, chủ yếu do bão số 13; địa phương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí theo Nghị định 09/2025. Tại Đắk Lắk, tỉnh kiến nghị hỗ trợ 400 tấn giống lúa, 11 tấn giống ngô và 0,5 tấn giống rau; Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ theo quy định. Khánh Hòa ghi nhận 14.778 ha thiệt hại, đồng thời đề nghị hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất.
Căn cứ Nghị định 09/2025, Cục Trồng trọt đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất cấp 3.400,025 tấn giống từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương, trong đó Thừa Thiên Huế 292,09 tấn, Quảng Trị 190 tấn, Hà Tĩnh 340,06 tấn và Thanh Hóa 1.601,41 tấn. Cục đang tiếp tục phối hợp với Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đà Nẵng để rà soát, thống nhất cơ cấu giống hỗ trợ.
Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại, phối hợp tiêu úng, khơi thông dòng chảy, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giống và kinh phí để khôi phục sản xuất; đồng thời xây dựng kế hoạch vụ Đông Xuân 2025 – 2026, hướng tới mở rộng diện tích và tăng năng suất các cây trồng có lợi thế.
Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết trước tình hình thiệt hại trong lĩnh vực chăn nuôi, Cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất cấp vaccine và hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Thái Nguyên theo Quyết định 4408/QĐ-BNNMT ngày 23/10/2025, gồm 27.000 liều vaccine lở mồm long móng type O, 55.000 liều vaccine dịch tả lợn cổ điển và 1 tấn Sodium Chlorite 20%. Cục cũng tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng sau lũ.
Ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, cho biết trong hai tháng 10–11/2025, bão số 10, 11, 13 và mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nuôi trồng và khai thác thủy sản tại các tỉnh miền Trung, tập trung lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.
Tổng diện tích nuôi bị thiệt hại khoảng 1.848 ha; hơn 23.000 ô lồng với 331.293 m2 lồng bè bị hư hỏng, cuốn trôi; trên 4.045 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính 5.290 tỷ đồng, riêng ba tỉnh trọng điểm thiệt hại 4.032 tỷ đồng.
Cục Thuỷ sản và kiểm ngư đã cử đoàn công tác đến các địa phương để rà soát thiệt hại; chỉ đạo các viện nghiên cứu quan trắc môi trường nước phục vụ khôi phục sản xuất. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng; thống kê thiệt hại và đánh giá nhu cầu giống – vật tư; kiến nghị khoanh, giãn nợ và hỗ trợ vốn; ổn định thị trường vật tư, ngăn đầu cơ; vận động doanh nghiệp hỗ trợ giống, lưới, bạt và thuốc thú y thủy sản.
Dự báo thiệt hại sẽ ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản năm 2026, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã đề xuất nhiều giải pháp khẩn cấp và dài hạn.
Trước mắt, các địa phương cần hoàn thiện thủ tục xác nhận thiệt hại để hỗ trợ theo Nghị định 09/2025; hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường và thả giống an toàn; tổ chức hội nghị cấp vùng để huy động nguồn lực từ ngân hàng và doanh nghiệp.
Về lâu dài, Cục đề xuất sắp xếp lại sản xuất theo hướng thích ứng - bền vững; rà soát, quy hoạch lại mật độ nuôi lồng bè; đầu tư hạ tầng vùng nuôi trọng điểm; tăng cường quan trắc cảnh báo môi trường và ứng dụng công nghệ số; đồng thời xây dựng cơ chế tín dụng đặc thù và bảo hiểm rủi ro cho nuôi biển.
