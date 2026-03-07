Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh

Thông qua tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, thành phố Huế đang hướng tới mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ, du lịch sinh thái và phát triển kinh tế xanh trong những năm tới...

Chiều ngày 05/3, UBND thành phố Huế và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm ký kết biên bản hợp tác xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi liên kết giá trị giai đoạn 2026 – 2030.

Theo biên bản hợp tác, trong giai đoạn 2026 – 2030, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về phát triển nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Qua đó khuyến khích nông dân chủ động tham gia các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm.

THÚC ĐẨY CHUỖI LIÊN KẾT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Hai bên thống nhất mở rộng và phát triển các chuỗi liên kết giá trị nông sản hữu cơ và theo hướng hữu cơ đối với những sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Trọng tâm là sản xuất lúa, cây ăn quả và cây dược liệu; đồng thời phát triển chăn nuôi lợn, bò vàng cùng các loại gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác cũng chú trọng thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản hữu cơ, tạo đầu ra ổn định cho người nông dân; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn sẽ được gắn với du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Huế xanh – sạch – đẹp.

Lễ ký kết hợp tác

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm.

Chương trình cũng gắn với hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm cho nông dân; xây dựng các thôn, làng kiểu mẫu về kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, tiến tới hình thành các xã nông thôn mới hiện đại.

HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP XANH, BỀN VỮNG

Trong giai đoạn hợp tác, hai bên đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các chuỗi liên kết giá trị nông nghiệp hữu cơ. Cụ thể, đến năm 2030 sẽ phát triển 500 ha lúa hữu cơ, 150 ha cây ăn quả hữu cơ và 50 ha dược liệu hữu cơ.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, chương trình đặt mục tiêu phát triển đàn lợn lên tới khoảng 21.000 con, 1.000 con bò và 30.000 gia cầm. Đặc biệt, mỗi xã, phường sẽ được thiết lập một cửa hàng chuyên giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông sản hữu cơ. Điều này không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn góp phần quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm, cho biết việc ký kết hợp tác nhằm xây dựng và phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm trên địa bàn thành phố Huế theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Theo ông Nguyễn Hồng Lam, mô hình này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cây trồng, vật nuôi mà còn giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Ký kết giữa UBND thành phố Huế và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh "Huế đang từng bước xây dựng mô hình phát triển dựa trên nền tảng di sản, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với môi trường, với định hướng không chạy theo tăng trưởng nóng".

Theo ông Minh, việc thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để triển khai các nội dung hợp tác đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, các đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm chương trình hợp tác đạt được các mục tiêu đề ra.