Sắp diễn ra Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Chiến sự giữa một bên là Mỹ và Israel và một bên là Iran đã kéo dài 1 tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong lúc tên lửa vẫn phóng vào các mục tiêu ở Trung Đông, nền kinh tế toàn cầu đối mặt sự bất định mới...

Eo biển Hormuz đóng cửa, giá dầu leo thang, các thị trường tài chính chao đảo, nỗi lo lạm phát dậy sóng… Cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn tới mức chưa từng có tiền lệ này đang đặt ra thách thức khó lường đối với kinh tế toàn cầu.

Vì sao xung đột lại nổ ra vào đúng lúc nền kinh tế thế giới vốn dĩ đã đối mặt với nhiều thách thức? Tương quan lực lượng giữa hai bên ra sao? Mức độ thiệt hại tính đến thời điểm này là bao nhiêu? Chiến sự có thể kéo dài đến khi nào? Liệu có còn cơ hội nào cho đàm phán?

Đó có thể là những câu hỏi mà nhiều độc giả của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy đang đặt ra khi theo dõi những tin tức về cuộc chiến này.

Để giải đáp phần nào những câu hỏi đó, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy sẽ tổ chức buổi Đối thoại chuyên đề với chủ đề: “Xung đột Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”. Toạ đàm sẽ được phát sóng lúc 9h30 ngày 7/3/2025 trên VnEconomy.vn và các nền tảng Fanpage/Youtube của VnEconomy.

Nội dung của cuộc thảo luận sẽ xoay quanh các vấn đề:

- Nguyên nhân dẫn tới xung đột;

- Rủi ro đối với kinh tế thế giới;

- Tương quan lực lượng của hai bên trong chiến sự;

- Lập trường của các nền kinh tế đang chịu tác động từ khủng hoảng;

- Dự báo về cơ hội xuống thang căng thẳng.

Buổi đối thoại sẽ có sự tham gia của hai nhà ngoại giao kỳ cựu, giàu kinh nghiệm về khu vực Trung Đông:

- Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; từng phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với Trung Đông và châu Phi;

- Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Á - châu Phi ( nay là Vụ Trung Đông - châu Phi), Bộ Ngoại giao; nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông;

- Nhà báo Nguyễn Kiều Oanh, Trưởng ban Quốc tế, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, sẽ điều hành đối thoại.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!