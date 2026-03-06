Cao điểm Tết đẩy vận tải hành khách tháng 2 tăng hơn 23%

Trùng với thời điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao đã kéo hoạt động vận tải trong tháng 2 sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. …

Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng hai và 2 tháng đầu năm 2026. Báo cáo nêu rõ, tháng 2/2026 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng mạnh trên phạm vi cả nước.

Các hoạt động đi lại thăm thân, du lịch đầu năm cùng nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp lễ đã khiến nhiều loại hình vận tải ghi nhận mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH KHỞI SẮC ĐẦU NĂM

Theo số liệu mới công bố, vận tải hành khách trong tháng 2 tăng 23,5% về vận chuyển và 20,7% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vận tải hàng hóa cũng duy trì nhịp tăng khá với 14,4% về vận chuyển và 12,0% về luân chuyển.

Riêng trong tháng 2/2026, vận tải hành khách ước đạt 596,3 triệu lượt, tăng 6,7% so với tháng trước, với 31,5 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 7,5%. Đây là mức tăng tương đối cao theo tháng, phản ánh nhu cầu đi lại tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết cũng như giai đoạn du lịch đầu năm.

Tính chung hai tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 1.155,2 triệu lượt, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, với 60,8 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 17,0%. Trong đó, vận tải trong nước tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo khi đạt 1.151,8 triệu lượt hành khách, tăng 23,6%, còn vận tải ngoài nước đạt 3,4 triệu lượt, tăng 5,9%.

Số liệu vận tải hành khách và hàng hoá 2 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Xét theo loại hình vận tải, đường bộ tiếp tục là trụ cột của vận tải hành khách, với 1.037,5 triệu lượt hành khách trong hai tháng đầu năm, tăng 25,0% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển đạt 42,0 tỷ lượt khách.km, tăng 23,2%, phản ánh nhu cầu di chuyển liên tỉnh và nội vùng gia tăng trong giai đoạn đầu năm.

Các loại hình khác có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng. Đường thủy nội địa vận chuyển 96,6 triệu lượt khách, tăng 14,1%, trong khi hàng không đạt 9,9 triệu lượt, tăng 6,5%. Đường sắt đạt 8,1 triệu lượt hành khách, tăng 1,2%, còn đường biển vận chuyển 3,1 triệu lượt, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Song song với nhu cầu đi lại trong nước, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng. Trong tháng 2, khách quốc tế đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, dù giảm nhẹ so với tháng trước do yếu tố mùa vụ. Tính chung hai tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu khách quốc tế, đường hàng không vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, với hơn 3,8 triệu lượt, tương đương 81,8% tổng lượng khách. Khách đến bằng đường bộ đạt 741,2 nghìn lượt, tăng mạnh 58,6%, trong khi khách đến bằng đường biển đạt 109,5 nghìn lượt, tăng 10,2%.

HÀNG HOÁ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG ỔN ĐỊNH

Ở chiều vận tải hàng hóa, hoạt động vận chuyển trong tháng 2 đạt 270,0 triệu tấn, giảm 1,2% so với tháng trước, trong khi khối lượng luân chuyển đạt 49,1 tỷ tấn.km, giảm 1,6%. Sự sụt giảm nhẹ theo tháng chủ yếu phản ánh nhịp sản xuất và lưu thông hàng hóa chậm lại trong kỳ nghỉ Tết.

Tuy vậy, xét trong hai tháng đầu năm, vận tải hàng hóa vẫn duy trì mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng khối lượng vận chuyển đạt 543,3 triệu tấn, tăng 14,7%, trong khi luân chuyển đạt 99,1 tỷ tấn.km, tăng 6,4%.

Trong đó, vận tải hàng hóa trong nước đạt 533,8 triệu tấn, tăng 14,7%, còn vận tải ngoài nước đạt 9,5 triệu tấn, tăng 15,7%. Điều này cho thấy hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong giai đoạn đầu năm.

Theo loại hình vận tải, đường bộ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 399,6 triệu tấn hàng hóa, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Đường thủy nội địa đạt 113,9 triệu tấn, tăng 14,9%, với 21,7 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 13,8%.

Trong khi đó, vận tải đường biển đạt 29,0 triệu tấn hàng hóa, tăng 10,2%, song mức tăng về luân chuyển chỉ 0,9%, phản ánh sự ổn định của các tuyến vận tải biển trong giai đoạn đầu năm. Đường sắt vận chuyển 0,7 triệu tấn, giảm 8,4%, còn hàng không đạt 0,1 triệu tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.