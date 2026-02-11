Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để khai thác tạm trước Tết

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông và phương án thu phí, để xem xét khai thác tạm hơn 35 km phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán 2026...

Ngày 10/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ Dự án thành phần 2 và 3 thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh nhằm rà soát tiến độ thi công, điều kiện kỹ thuật và xem xét phương án khai thác tạm hơn 35 km tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Báo cáo với Thứ trưởng, đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho biết Dự án thành phần 2 hiện đã hoàn thành toàn bộ mặt đường bê tông nhựa trên tuyến chính dài hơn 18 km, đoạn từ nút giao Long Thành đến ranh Dự án thành phần 3. Các hạng mục còn lại, bao gồm hệ thống an toàn giao thông, đang được tiếp tục hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trước ngày 12/2/2026.

Đối với các nhánh nút giao, tại nút giao Long Thành, các cầu và mặt cầu đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe và kết nối với tuyến chính cao tốc. Các nút giao kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nút giao Tân Hiệp dự kiến hoàn tất các hạng mục liên quan trước ngày 1/3/2026. Ban Quản lý dự án 85 cũng đã phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành khai thác; báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn khai thác tạm dự kiến được chấp thuận trước ngày 12/2/2026. Phương án tổ chức giao thông hiện đang tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan.

Trong khi đó, Dự án thành phần 3 đã hoàn thành thi công tuyến chính và đang triển khai các hạng mục trạm cân, khu vực quay đầu xe và trạm thu phí, dự kiến hoàn thành đồng bộ vào tháng 6/2026.

Liên quan đến phương án thu phí, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đang nghiên cứu áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng theo mô hình free-flow. Theo phương án này, tuyến cao tốc không bố trí trạm thu phí truyền thống, không dừng xe và không kiểm soát cưỡng bức phương tiện; toàn bộ giao dịch được ghi nhận thông qua công nghệ ETC. Vị trí ghi nhận giao dịch đầu vào dự kiến đặt tại Km18+140 và đầu ra tại Km19+060 trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mỗi vị trí bố trí 2 làn xe cho mỗi chiều lưu thông, phù hợp với tổ chức giao thông và điều kiện hiện trường.

Việc tổ chức thu phí tại các vị trí nêu trên nhằm đảm bảo tất cả phương tiện từ tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu khi nhập vào cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đều được ghi nhận giao dịch, làm cơ sở thực hiện thu phí liên thông. Tuy nhiên, VEC cũng cho biết phương án này tiềm ẩn một số rủi ro, trong đó có rủi ro pháp lý do hình thức thu phí free-flow tại đầu ra hiện chưa có tiền lệ và chưa được áp dụng rộng rãi.

Để kịp thời đưa tuyến đường vào khai thác theo chỉ đạo, VEC kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận bằng văn bản phương án thu phí tạm theo hình thức ETC, free-flow, không bố trí barie; đồng thời cho phép áp dụng cơ chế phân định và miễn trừ trách nhiệm phù hợp đối với các rủi ro khách quan phát sinh trong giai đoạn khai thác tạm.

Do thời gian triển khai gấp rút, VEC cũng đề xuất Bộ Xây dựng ban hành lệnh khẩn cấp theo quy định của Luật Xây dựng làm cơ sở pháp lý để các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tối ưu nhằm sớm thông xe, khai thác tuyến cao tốc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục biển báo, sơn kẻ vạch đường và các công trình bảo đảm an toàn giao thông trước khi đưa tuyến vào khai thác.