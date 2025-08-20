DBC nhận chuyển nhượng 9,8 triệu cổ phần của CNC Lam Sơn Như Xuân

Sau khi nhận chuyển nhượng, DBC sẽ trở thành công ty mẹ nắm giữ 98% vốn điều lệ của CNC Lam Sơn Như Xuân.

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HOSE) thông báo nhận chuyển nhượng cổ phần của CNC Lam Sơn Như Xuân.

Theo đó, Hội đồng Quản trị DBC nhất trí thông qua việc DBC nhận chuyển nhượng 9.800.000 cổ phần, tương đương 98% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp CNC Lam Sơn Như Xuân và cử ông Nguyễn Văn Học - Phó tổng giám đốc đại diện quả lý toàn bộ phần vốn góp của DBC tại CNC Lam Sơn Như Xuân.

Sau khi nhận chuyển nhượng, DBC sẽ trở thành công ty mẹ nắm giữ 98% vốn điều lệ của CNC Lam Sơn Như Xuân.

Cùng ngày, DBC đã khởi công Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm công nghệ cao tại Quảng Ninh, dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm Dabaco ứng dụng công nghệ cao của Dabaco có diện tích sử dụng 30,21ha; quy mô đàn giống 2.500 con lợn nái bố mẹ và 90.000 con lợn thịt thương phẩm mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 800 tỷ đồng.

Mới đây, ông Lê Quốc Đoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị DBC thông báo đã thành công 500.000 cổ phiếu DBC như đã đăng ký, trong thời gian từ ngày 14/8 đến ngày 15/8.

Sau giao dịch, ông Đoàn giảm sở hữu cổ phiếu DBC từ 776.047 cổ phiếu xuống còn 276.047 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,23% xuống còn 0,08%.

Về diễn biến thị trường, cổ phiếu DBC đang trải qua nhịp tăng từ ngày 9/4 đến ngày 18/8, cổ phiếu DBC đã tăng 54,3%, từ 19.090 đồng lên 29.450 đồng/cổ phiếu, tạm tính giá trung bình của cổ phiếu DBC trong 2 ngày 14-15/8 là 30.800 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đoàn thu được 15,4 tỷ đồng sau giao dịch.



Chốt phiên ngày 19/8, giá cổ phiếu DBC đã giảm 0,51% xuống 19.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó vào ngày 8/8/2025, DBC đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Theo đó, DBC dự kiến phát hành hơn 50,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:15 (100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới) và cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 502 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu của Dabaco sẽ tăng từ gần 334,7 triệu cổ phiếu lên gần 384,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ ở mức 3.848,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, DBC ghi nhận lãi hợp nhất sau thuế đạt gần 507 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 145 tỷ đồng), tương đương tăng 3,5 lần. Nguyên nhân là do trong 2 này, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tăng trưởng trên hầu hết các mặt hoạt động từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi tập trung, dầu thực vật...;

Đáng chú ý là công tác an toàn sinh học luôn được thực hiện nghiêm túc cùng với việc tiêm vắc xin đạt hiệu quả trong các công ty chăn nuôi thuộc tập đoàn, theo đó dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát nghiêm ngặt, giá thành chăn nuôi giảm, trong khi giá bán thực phấm giữ ôn định. Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, DBC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 7.429 tỷ đồng, tăng 15,4% so với 6 tháng đầu năm 2024 (6.437 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.015 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ (218 tỷ đồng)

Năm 2025, DBC lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.007 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, DBC đã hoàn thành được 100,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.