Trang chủ Chứng khoán

DBC nhận chuyển nhượng 9,8 triệu cổ phần của CNC Lam Sơn Như Xuân

Hoài An

20/08/2025, 09:12

Sau khi nhận chuyển nhượng, DBC sẽ trở thành công ty mẹ nắm giữ 98% vốn điều lệ của CNC Lam Sơn Như Xuân.

Sơ đồ giá cổ phiếu DBC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DBC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HOSE) thông báo nhận chuyển nhượng cổ phần của CNC Lam Sơn Như Xuân.

Theo đó, Hội đồng Quản trị DBC nhất trí thông qua việc DBC nhận chuyển nhượng 9.800.000 cổ phần, tương đương 98% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp CNC Lam Sơn Như Xuân và cử ông Nguyễn Văn Học - Phó tổng giám đốc đại diện quả lý toàn bộ phần vốn góp của DBC tại CNC Lam Sơn Như Xuân.

Sau khi nhận chuyển nhượng, DBC sẽ trở thành công ty mẹ nắm giữ 98% vốn điều lệ của CNC Lam Sơn Như Xuân.

Cùng ngày, DBC đã khởi công Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm công nghệ cao tại Quảng Ninh, dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm Dabaco ứng dụng công nghệ cao của Dabaco có diện tích sử dụng 30,21ha; quy mô đàn giống 2.500 con lợn nái bố mẹ và 90.000 con lợn thịt thương phẩm mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 800 tỷ đồng.

Mới đây, ông Lê Quốc Đoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị DBC thông báo đã thành công 500.000 cổ phiếu DBC như đã đăng ký, trong thời gian từ ngày 14/8 đến ngày 15/8.

Sau giao dịch, ông Đoàn giảm sở hữu cổ phiếu DBC từ 776.047 cổ phiếu xuống còn 276.047 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,23% xuống còn 0,08%.

Về diễn biến thị trường, cổ phiếu DBC đang trải qua nhịp tăng từ ngày 9/4 đến ngày 18/8, cổ phiếu DBC đã tăng 54,3%, từ 19.090 đồng lên 29.450 đồng/cổ phiếu, tạm tính giá trung bình của cổ phiếu DBC trong 2 ngày 14-15/8 là 30.800 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đoàn thu được 15,4 tỷ đồng sau giao dịch.

Chốt phiên ngày 19/8, giá cổ phiếu DBC đã giảm 0,51% xuống 19.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó vào ngày 8/8/2025, DBC đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Theo đó, DBC dự kiến phát hành hơn 50,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:15 (100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới) và cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 502 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu của Dabaco sẽ tăng từ gần 334,7 triệu cổ phiếu lên gần 384,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ ở mức 3.848,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2025, DBC ghi nhận lãi hợp nhất sau thuế đạt gần 507 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 145 tỷ đồng), tương đương tăng 3,5 lần. Nguyên nhân là do trong 2 này, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tăng trưởng trên hầu hết các mặt hoạt động từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi tập trung, dầu thực vật...;

Đáng chú ý là công tác an toàn sinh học luôn được thực hiện nghiêm túc cùng với việc tiêm vắc xin đạt hiệu quả trong các công ty chăn nuôi thuộc tập đoàn, theo đó dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát nghiêm ngặt, giá thành chăn nuôi giảm, trong khi giá bán thực phấm giữ ôn định. Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, DBC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 7.429 tỷ đồng, tăng 15,4% so với 6 tháng đầu năm 2024 (6.437 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.015 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ (218 tỷ đồng)

Năm 2025, DBC lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.007 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, DBC đã hoàn thành được 100,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Chứng khoán Mỹ đương đầu áp lực giảm từ cổ phiếu công nghệ, giá dầu đi xuống

Chứng khoán Mỹ đương đầu áp lực giảm từ cổ phiếu công nghệ, giá dầu đi xuống

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trong tuần này là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên ở Jackson Hole...

Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, HSC sẽ chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1; giá chào bán 10.000 đồng/cp (thấp hơn 66% giá hiện hành). Nếu hoàn tất, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ lên hơn 10.800 tỷ đồng.

Tổng tài sản quỹ Fubon ETF chỉ còn một nửa

Tổng tài sản quỹ Fubon ETF chỉ còn một nửa

Sau một thời gian rút ròng, tổng tài sàn của Fubon ETF chỉ còn 551,6 triệu USD, giảm một nửa so với từ đỉnh gần 1 tỷ USD và hiện tại xuống thấp hơn so với VanEck.

VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665 điểm

VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/8/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: