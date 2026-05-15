Doanh nghiệp niêm yết

DDG đối mặt nguy cơ hủy niêm yết sau 3 năm thua lỗ

15/05/2026, 07:34

HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DDG theo quy định và HNX cũng đề nghị công ty có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Sơ đồ giá cổ phiếu DDG trên HNX.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo cổ phiếu DDG của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã DDG-HNX) có khả năng bị hủy niêm yết do công ty có hoạt động kinh doanh (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 03 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025) và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong 03 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025).

HNX đề nghị công ty có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025, DDG ghi nhận không phát sinh doanh thu, lợi nhuận gộp âm 16,64 tỷ; lợi nhuận thuần -153 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 157 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2025, DDG ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ hơn 358 tỷ xuống chỉ còn hơn 70 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ tới lỗ kỷ lục 347,54 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ tới 334 tỷ đồng. Theo DDG, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của mảng thương mại, trong khi các hệ thống cung cấp hơi nhiệt đồng loạt giảm công suất hoặc tạm ngừng hoạt động do khách hàng cắt giảm sản lượng và thực hiện bảo trì.

Còn trên BCTC hợp nhất quý 1/2026, DDG ghi nhận lỗ gần 87 tỷ đồng, lỗ sau thuế công ty mẹ là gần 86 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của mảng thương mại, trong khi các hệ thống cung cấp hơi nhiệt đồng loạt giảm công suất hoặc tạm ngừng hoạt động do khách hàng cắt giảm sản lượng và thực hiện nâng cấp bảo dưỡng. Mặt khác chi phí lãi vay từ hợp đồng tín dụng không thay đổi và trích lập các khoản phải thu khó đòi. Ngoài ra, trên BCTC hợp nhất quý 1/20926, công ty ghi nhận thêm một phần trích lập dự phòng phải thu khó đòi của công ty con.

Trên BCTC hợp nhất năm 2025, bên kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ là công ty chưa trích lập dự phòng đối với khoản phải thu bị quá hạn của ông Nguyễn Văn Hợp phát sinh từ giao dịch Công ty chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con - Công ty Cổ phần CL. Nếu thực hiện trích dự phòng khoản mục này theo các quy định hiện hành thì sẽ làm tăng chỉ tiêu "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" và tăng số lỗ kế trên chỉ tiêu "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay" và làm tăng chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" với số tiền 11,109 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên kiểm toán cũng lưu ý là giả định hoạt động liên tục của Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm. Theo đó, công ty tiếp tục lập Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên giả định hoạt động liên tục. Tuy nhiên, tại ngày 31/12/2025, công ty có chỉ số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 491,65 tỷ đồng. (Tại ngày 31/12/2024 là 202,67 tỷ đồng) và chỉ tiêu vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn có khoản quá hạn chưa thanh toán là 664,5 tỷ đồng (Tại ngày 31/12/2024 là 539,34 tỷ đồng).

Điều này phản ánh hệ số khả năng thanh toán nợ hiện hành của công ty đang gặp khó khăn, thực trạng này cùng với các vấn đề khác có thể ảnh hưởng trọng yếu đến tính hoạt động liên tục của công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty vẫn quyết định lập báo cáo theo giả định hoạt động liên tục.

Để giải quyết các vấn đề này phụ thuộc chủ yếu vào việc công ty có thể: Một là, đàm phán với các bên cho vay và các trái chủ để tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và nợ dài khi đến hạn. Hai là, thu được tiền từ các hàng hóa, dịch vụ đã bán. Ba là, các cổ đông lớn cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho công ty khi cần thiết theo các thư cam kết của các cổ đông.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng lưu ý ý kiến kiểm toán ngoại trừ cho năm tài chính 2024 nếu tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 554 BCKT/TC 2025 AASCS ngày 14/05 2025 đã được công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố vào số đầu kỳ trong báo cáo này.

Cụ thể: như trình bày tại Mục VIII.5 - Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm, số liệu so sánh (số liệu năm tài chính kết thúc ngày 31 12/2024) của một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Ban Tổng Giám đốc công ty quyết định điều chỉnh do trích bổ sung khấu hao đối với một số nhà xưởng, máy móc và thiết bị đã ngưng khấu hao tạm thời trong năm 2024, với tổng giá trị điều chỉnh là 17,1 tỷ đồng. Như vậy ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2024 không còn ảnh hưởng để cần thiết nêu lại trong báo cáo này.

Thêm vào đó, bên kiểm toán cũng xin lưu ý đến khoản mục "Phải thu ngắn hạn khác" trên BCTC hợp nhất là khoản phải thu ông Nguyễn Văn Hợp có số dư tại ngày 31/12/2025 là gần 22,22 tỷ đồng (Tại ngày 31/12/2024 là 45,8 tỷ đồng) được phát sinh từ giao dịch công ty chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con - Công ty cổ phần CL trong năm 2024. Tổng giá trị giao dịch này là 80,8 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận trong năm 2024 của công ty là 55,55 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày phát hành báo cáo này, khoản công nợ đã quá hạn thanh toán từ 01 năm đến dưới 02 năm. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Hợp đã ký kết thỏa thuận thế chấp tài sản là 2.590.000 cổ phần của ông Nguyễn Văn Hợp tại Công ty cổ phần CL cho công ty để đảm bảo cho khoản nợ này.

