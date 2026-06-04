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ACB chốt ngày thanh toán cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Hà Anh

04/06/2026, 08:05

ACB thông báo ngày 16/6 tới là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày chi trả là ngày 23/6.

Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu.

Theo đó, ACB thông báo ngày 16/6 tới là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày chi trả là ngày 23/6 và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:13 (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới).

Mới đây, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua việc phát hành 667.765.358 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 13% (100 cổ phiếu nhận 13 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện từ quý 2-3/2026.

Nếu thành công, tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành tăng lên 5.804.421.957 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng lên hơn 58.044 tỷ đồng.

Vừa qua, CTCP ICON vừa báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn và nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn trở lên tại ACB. Theo đó, CTCP ICON đã bán toàn bộ 8.393.035 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn tại ACB trong phiên giao dịch ngày 14/5.

Sau giao dịch, ICON không còn nắm giữ cổ phiếu ACB. Tuy nhiên, nhóm cổ đông và người có liên quan đến ICON hiện vẫn sở hữu hơn 300,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương khoảng 5,85% vốn điều lệ ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 14/5, thị giá cổ phiếu ACB ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch hơn 24,7 triệu đơn vị. Ước tính với mức giá này, ICON dự kiến thu về khoảng 192 tỷ đồng từ giao dịch bán sạch cổ phiếu.

Công ty cổ phần ICON - một thành viên trong nhóm cổ đông liên quan đến Công ty cổ phần Âu Lạc (mã ALC-UPCoM). Sau đó, ngày 19/5, bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ALC đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB. Qua đó, nâng lượng nắm giữ lên 71,29 triệu cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ ACB.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Ngô Thu Thúy (gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và Công ty CP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương) cũng đang nắm giữ tổng cộng 237,8 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 4,63% vốn điều lệ ACB.

Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Âu Lạc hiện sở hữu tổng cộng hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.

Ở chiều ngược lại, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%; Tiếp theo là Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%. Trong khi đó, quỹ VOF PE Holding 5 Limited đã thoái toàn bộ vốn tại ACB. Đáng chú ý là người có liên quan đến 3 nhóm quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào.

Được biết ACB đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (+12,5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt đạt 22,2% và 22,4% dự báo cả năm của VCSC.

Như vậy, so với quý trước, TOI và lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 tăng lần lượt 8,5% và 54,8%. Mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh so với quý trước chủ yếu nhờ chi phí dự phòng giảm mạnh, sau khi ngân hàng đã đẩy mạnh trích lập dự phòng một lần trong quý 4/2025 để làm sạch bảng cân đối kế toán và đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1%.

Nhìn chung, VCSC đánh giá KQKD quý 1/2026 của ACB cơ bản phù hợp với kỳ vọng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

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Từ khóa:

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