BCM giải trình việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Mặc dù chưa đáp ứng tỷ lệ cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán, Tập đoàn Becamex thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng dựa trên Quy định chuyển tiếp tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (mã BCM-HOSE) thông báo về điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể: căn cứ Luật số 56/2024/QH15 (sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và một số Luật khác), công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết trước ngày 01/01/2021 phải đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông (tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ) chậm nhất vào ngày 01/01/2026.

Căn cứ danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/05/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh theo công văn ngày 26/5/2026, Tập đoàn Becamex có tổng cộng 9.221 cổ đông, trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 9.220 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 4,56%.

Như vậy, Tập đoàn Becamex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Mặc dù chưa đáp ứng tỷ lệ cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán, Tập đoàn Becamex thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng dựa trên Quy định chuyển tiếp tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ 01/08/2025 (Luật số 68/2025/QH15): Khoản 7 Điều 59 Luật số 68/2025/QH15 quy định: “Trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi từ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng”.

Tập đoàn Becamex cho biết đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Tập đoàn Becamex giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ giai đoạn 2026-2030, bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của Công ty đại chúng.

Được biết, ngày 25/6 tới công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại KS Becamex, phường Bình Dương, Tp.HCM.

Kết thúc quý 1/2026, BCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt hơn 288 tỷ đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm 2025 là do trong quý 1 này lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 22 tỷ đồng, doanh thu tài chính và lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm 90 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 70 tỷ đồng; Chi phí tài chính tăng 36 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.