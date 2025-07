Không tăng vốn điều lệ, BDB xin hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu BDB của CTCP Sách và Thiết bị Bình Định.

HNX cho biết nguyên nhân cổ phiếu DBD bị hủy bỏ niêm yết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của UBCKNN. Qua đó, HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BDB.

Trước đó, ngày 27/06, UBCKNN đã chấp thuận đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng của BDB theo hồ sơ gửi ngày 26/04, đồng thời yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin liên quan. Việc hủy tư cách đại chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của BDB thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, tổ chức niêm yết phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ hiện tại của BDB chỉ hơn 11 tỷ đồng. Nếu không nâng vốn trước ngày 01/01/2026, cổ phiếu BDB sẽ buộc phải hủy niêm yết. Ban điều hành Công ty đã trình ĐHĐCĐ xem xét phương án tăng vốn điều lệ để duy trì niêm yết, tuy nhiên cổ đông thống nhất không thực hiện, qua đó chấp thuận việc chủ động nộp hồ sơ xin hủy niêm yết trong năm 2025.

Theo Báo cáo thường niên 2024, BDB là đơn vị thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, hiện sở hữu 40,17% vốn. Công ty cổ phần hóa từ năm 2007 và niêm yết trên HNX từ đầu năm 2010.

Được biết, công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 28/3 vừa qua tại Bình Định. Theo đó, cổ đông đã thông qua tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng niêm yết trên sàn HNX theo khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.





Kết thúc quý 1/2025, công ty ghi nhận lỗ 135 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước (41,6 triệu đồng) là do giá vốn hàng bán quý 1/2025 tăng 4% so với cùng kỳ; chi phí sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ như chi phí lãi vay, thuê đất.

Theo ban lãnh đạo công ty, kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Là năm chỉ sử dụng Sách giáo khoa tái bản, vì vòng thay sách đã chấm dứt, nên các đại lý, trường có thể sẽ tìm đối tác mới mà không còn tập trung vào công ty.

Bên cạnh đó, giá sách Giáo khoa và sách Tiếng Anh được Nhà nước đưa vào diện kiểm soát giá theo Luật giá kể từ 01/07/2024, nên các Nhà xuất bản tiếp thực hiện điều chỉnh giảm giá bìa Sách giáo khoa.

Tình trạng sách giả, sách in lậu, sách ngoài luồng sẽ tiếp tục tràn vào địa bàn tỉnh ngày càng nhiều và vì vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận.

Do đó, BDB lên kế hoạch tổng doanh thu năm 2025 đạt 65,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 triệu, cổ tức 6%.



Về cổ tức, công ty chi trả cổ tức bằng tiền đều đặn từ khi lên sàn đến nay với tỷ lệ nhiều nhất là 8% năm 2011 và thấp nhất là 3% vào năm 2013 và 2014. Năm 2024, công ty đã chi trả cổ tức là 5% bằng tiền và thanh toán vào ngày 27/6/2025 và cổ đông sẽ nhận tiếp 2% còn lại vào ngày 15/7 tới.