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Bị loại khỏi nhóm vốn hóa tỷ USD, nhóm quỹ Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu tại KDH

Hà Anh

04/06/2026, 15:32

Quỹ Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 300.000 cổ phiếu KDH, giảm tỷ lệ sở hữu tại Doanh nghiệp từ 0,55% xuống 0,53%.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDH trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDH trên TradingView.

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE).

Theo đó, ngày 03/06, nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo giảm tỷ lệ sở hữu tại KDH - trong đó, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 300.000 cổ phiếu KDH, giảm tỷ lệ sở hữu tại KDH từ 0,55% xuống 0,53%. Kết quả, tổng tỷ lệ sở hữu tại KDH của cả nhóm quỹ Dragon Capital giảm tương ứng từ 67,45 triệu cổ phiếu, chiếm 6,01% xuống 67,15 triệu cổ phiếu, chiếm 5,98% vốn tại KDH.

Kết thúc quý 1/2025, KDH ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 327 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 118 tỷ đồng). Theo KDH thì trong quý 1/2026, Nhóm Công ty có khoản giảm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh với giá trị khoảng 85 tỷ đồng cùng với khoản tăng lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát với giá trị là 48 tỷ đồng bù trừ với khoản tăng thu nhập khác 283 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trong quý 1/2026 131% so với cùng kỳ quý 1/2025.

Mới đây, trong bản thông tin định kỳ tháng 5/2026 của HOSE thì KDH đã bị loại khỏi danh sách các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD. Cụ thể: tính đến ngày 31/5/2026, trên HOSE có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG).

VCSC duy trì khuyến nghị "mua" đối với KDH nhưng điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu xuống mức 42.600 đồng/cổ phiếu. VCSC cho biết mức giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do số dư nợ vay ròng cao hơn, định giá các dự án khác thấp hơn sau khi cập nhật giá trị sổ sách cuối quý 1/2026, và tác động pha loãng từ ESOP đã được ĐHCĐ 2026 thông qua. Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi định giá cao hơn của dự án Cát Lái (8,2 ha; phường Cát Lái, TP.HCM) và việc VCSC cập nhật mô hình từ cuối năm 2026 sang giữa năm 2027.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 sẽ tăng 53% so với cùng kỳ năm trước lên mức 1,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ việc tiếp tục bán và bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại dự án Gladia.

Đối với năm 2027, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng thêm 39% so với dự báo năm 2026, nhờ việc hoàn tất bán và bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại Gladia, bắt đầu bàn giao tại phân khu cao tầng của Gladia sau khi mở bán trong năm 2026, cùng đóng góp ban đầu từ dự án The Solina, KCN Lê Minh Xuân Mở rộng và dự án Bình Trưng Đông.

Thêm vào đó, VCSC điều chỉnh giảm nhẹ 4%/3% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026/2027, chủ yếu do dự báo doanh thu ghi nhận từ sản phẩm thấp tầng của Gladia năm 2026 và Bình Trưng Đông năm 2027 thấp hơn so với các dự báo trước đó. Tác động này được bù đắp một phần nhờ ghi nhận khoản lãi từ giao dịch mua rẻ từ dự án Cát Lái (An Lập) trong quý 1/2026.

VCSC kỳ vọng doanh số bán BĐS nhà ở sẽ đạt mức trung bình 7,5 nghìn tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2026–2027, cao hơn gấp đôi mức trung bình 3 năm trước, nhờ làn sóng các dự án mới được mở bán, qua đó khẳng định năng lực khai thác và thương mại hóa quỹ đất của KDH.

Theo VCSC, KDH hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng các năm 2026/2027 là 1,3 lần/1,2 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 2,2 lần. VCSC cho rằng định giá hiện tại vẫn ở mức hấp dẫn, được hỗ trợ bởi chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận rõ nét trong thời gian tới (lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 53%/39% trong năm 2026/2027) và tiềm năng khai thác dài hạn từ quỹ đất hơn 500 ha tại khu vực lõi TP.HCM, đảm bảo triển vọng tăng trưởng trong nhiều năm.

Tuy nhiên rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC gồm: Tiến độ mở bán các dự án mới chậm hơn kỳ vọng; bối cảnh vĩ mô khó khăn kéo dài có thể tiếp tục gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất.

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Từ khóa:

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