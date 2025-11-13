Thứ Sáu, 14/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề nghị gỡ bỏ sản phẩm giảm cân không phép trên sàn thương mại điện tử

Nhật Dương

13/11/2025, 23:43

Ngày 13/11 Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử...

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm viên uống giảm cân 15kg trên Lazada. Ảnh Cục An toàn thực phẩm.
Hình ảnh quảng cáo sản phẩm viên uống giảm cân 15kg trên Lazada. Ảnh Cục An toàn thực phẩm.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm thực phẩm viên uống Diet Minami, sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân 12kg Hitana Minami, sản phẩm giảm cân 15kg thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng xã hội (Tiktok) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Cụ thể: Sản phẩm viên uống Diet Minami (https://vt.tiktok.com/ZSH3LjJ57G2En-yC3BW/)Sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân 12kg Hitana Minami (https://vt.tiktok.com/ZSH3LjY6hgbJA-i01fC/); Sản phẩm giảm cân 15kg (https://vt.tiktok.com/ZSH3LjexaR9aP-r2q4V/).

Các sản phẩm nêu trên cũng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada), với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng.

Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm nêu trên.

Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Liên quan đến sản phẩm viên uống giảm cân 15kg, cũng trong ngày 13/11, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam (tại TP.HCM).

Công văn cho biết qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm Viên uống giảm cân 15kg thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Lazada) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cụ thể: Sản phẩm Viên uống giảm cân 15kg (https://www.lazada.vn/products/pdp-i2911270137-s14068023386.html?).

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Lazada Việt Nam khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng thời, ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm viên uống giảm cân 15kg nêu trên.

Yêu cầu Shopee và Lazada ngừng bán thực phẩm chức năng chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp phép

15:20, 27/05/2025

Yêu cầu Shopee và Lazada ngừng bán thực phẩm chức năng chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp phép

Bộ Y tế đang phối hợp làm rõ vụ thu giữ thực phẩm chức năng giả

11:02, 19/05/2025

Bộ Y tế đang phối hợp làm rõ vụ thu giữ thực phẩm chức năng giả

Từ khóa:

Cục An toàn thực phẩm Diet Minami Lazada Việt Nam thực phẩm chức năng thương mại điện tư

Đọc thêm

Giải pháp căn cơ cho “bài toán” chống ngập tại Thái Nguyên

Giải pháp căn cơ cho “bài toán” chống ngập tại Thái Nguyên

Tại Thái Nguyên, trận lũ lịch sử vào tháng 10/2025 đã gây ra thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hộ dân và gây tổn thất kinh tế lớn. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã cùng nhau tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu tác động của lũ lụt và bảo vệ cuộc sống của người dân...

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Đại biểu Quốc hội đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính cần được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp...

Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam có giám đốc mới

Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam có giám đốc mới

Bà Sinwon Park người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lao động và an sinh xã hội sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam từ tháng 11/2025...

Đề nghị cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

Đề nghị cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

Theo đại biểu Quốc hội, để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài, cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương. Viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề và không ngừng sáng tạo…

Huế: Thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Huế: Thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Huế đang là điểm sáng về phát triển kinh tế số ở khu vực miền Trung. Với tỷ trọng đóng góp hơn 13% vào GRDP, kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng đổi mới sáng tạo...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngành bán lẻ kỳ vọng lớn vào thương mại điện tử

Thị trường

2

Giải pháp căn cơ cho “bài toán” chống ngập tại Thái Nguyên

Thị trường

3

TP. Hồ Chí Minh và Hà Lan thúc đẩy hợp tác logistics xanh và sân bay thông minh

Nhà đầu tư

4

Tồn kho chung cư, nhà ở riêng lẻ có xu hướng tăng

Bất động sản

5

Đề nghị gỡ bỏ sản phẩm giảm cân không phép trên sàn thương mại điện tử

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy