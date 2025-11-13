Đề nghị gỡ bỏ sản phẩm giảm cân không phép trên sàn thương mại điện tử

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày 13/11 Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử...
Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm thực phẩm viên uống Diet Minami, sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân 12kg Hitana Minami, sản phẩm giảm cân 15kg thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng xã hội (Tiktok) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
Cụ thể: Sản phẩm viên uống Diet Minami (https://vt.tiktok.com/ZSH3LjJ57G2En-yC3BW/); Sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân 12kg Hitana Minami (https://vt.tiktok.com/ZSH3LjY6hgbJA-i01fC/); Sản phẩm giảm cân 15kg (https://vt.tiktok.com/ZSH3LjexaR9aP-r2q4V/).
Các sản phẩm nêu trên cũng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada), với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng.
Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm nêu trên.
Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
Liên quan đến sản phẩm viên uống giảm cân 15kg, cũng trong ngày 13/11, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam (tại TP.HCM).
Công văn cho biết qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm Viên uống giảm cân 15kg thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Lazada) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cụ thể: Sản phẩm Viên uống giảm cân 15kg (https://www.lazada.vn/products/pdp-i2911270137-s14068023386.html?).
Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Lazada Việt Nam khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.
Đồng thời, ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm viên uống giảm cân 15kg nêu trên.
15:20, 27/05/2025
Tại Thái Nguyên, trận lũ lịch sử vào tháng 10/2025 đã gây ra thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hộ dân và gây tổn thất kinh tế lớn. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã cùng nhau tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu tác động của lũ lụt và bảo vệ cuộc sống của người dân...
Đại biểu Quốc hội đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính cần được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp...
Bà Sinwon Park người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lao động và an sinh xã hội sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam từ tháng 11/2025...
Theo đại biểu Quốc hội, để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài, cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương. Viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề và không ngừng sáng tạo…
