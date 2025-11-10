Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Góp ý vào Dự thảo Luật Dân số, đại biểu Quốc hội đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở tất cả các độ tuổi, thay vì chỉ phụ nữ dưới 35 tuổi như dự thảo hiện nay…

Thảo luận về Dự thảo Luật Dân số chiều ngày 10/11, nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến các chính sách để duy trì mức sinh thay thế.

Cho ý kiến vào Dự thảo Luật Dân số, Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc duy trì mức sinh thay thế là nhiệm vụ không thể chỉ do Nhà nước đảm nhiệm, mà cần huy động sự tham gia của các tổ chức kinh tế, xã hội và doanh nghiệp.

Về mức sinh thay thế, đại biểu cho biết tại Điều 13 Dự thảo Luật quy định có 3 đối tượng được hỗ trợ tài chính là: Phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ dân tộc ít người; phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi; phụ nữ ở địa phương có mức sinh thay thế thấp.

Đại biểu băn khoăn việc “phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi" được hiểu là chỉ những phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi mới được hỗ trợ tài chính, còn lại thì không.

Theo đại biểu, có thể quy định nhằm khuyến khích sinh con trong độ tuổi sinh đẻ để bảo đảm nguồn nhân lực cho tương lai, tuy nhiên, nếu như vậy thì vẫn chưa thật hợp lý. Do đó, đại biểu đề nghị rà soát, hệ thống lại quy định này theo hướng hỗ trợ cho tất cả phụ nữ sinh đủ hai con, không giới hạn độ tuổi.

Đại biểu cũng đề nghị mở rộng quy định về chủ thể có trách nhiệm hỗ trợ người lao động duy trì mức sinh, thông qua các chính sách linh hoạt về nghỉ sinh, hỗ trợ tài chính hoặc môi trường làm việc thân thiện.

Theo đại biểu, thực tế cho thấy nhiều phụ nữ dù có nhu cầu sinh con nhưng vẫn ngại nghỉ sinh do lo lắng về thu nhập hoặc cơ hội nghề nghiệp. “Nếu có sự chung tay của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ người lao động thực hiện thiên chức làm mẹ mà không bị thiệt thòi, thì chính sách duy trì mức sinh mới thực sự khả thi”, đại biểu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng cho rằng cần mở rộng các biện pháp hỗ trợ phụ nữ chăm sóc con như phát triển hệ thống nhà trẻ, cơ sở trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, nhất là tại khu công nghiệp, khu đô thị và vùng có nhiều lao động nữ.

“Nếu phụ nữ có thể yên tâm gửi con ở cơ sở an toàn, chất lượng, họ sẽ chủ động quay lại công việc, không bị gián đoạn sự nghiệp và vẫn đảm bảo nuôi con tốt”, nữ đại biểu đề xuất.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quochoi.vn.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nhấn mạnh, chính sách cần trao quyền lựa chọn cho phụ nữ, để họ được quyết định thời điểm quay lại làm việc tùy theo nhu cầu cá nhân và hoàn cảnh gia đình.

Cũng thảo luận về Dự án Luật Dân số, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc trẻ em cần được xem là một trụ cột quan trọng trong chính sách khuyến khích sinh đẻ. “Nhiều phụ nữ không dám sinh con thứ hai vì không có người trông trẻ hoặc phải nghỉ việc dài ngày để chăm con. Do đó, Nhà nước cần đầu tư và khuyến khích xã hội hóa dịch vụ trông giữ trẻ, giáo dục mầm non, nhất là ở khu vực đô thị và vùng công nhân”, đại biểu phân tích.

Cũng theo Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ phụ nữ, mà còn là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng suất lao động. Khi phụ nữ có điều kiện quay lại công việc sớm, doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ sự ổn định nhân lực.

Đại biểu nhấn mạnh, chăm sóc con không chỉ là trách nhiệm của người mẹ. Vì vậy, chính sách cần thúc đẩy vai trò của người cha trong việc cùng chia sẻ công việc gia đình, qua đó hình thành văn hóa bình đẳng và sẻ chia trong mỗi gia đình Việt Nam hiện đại.