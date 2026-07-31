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Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế mới về quy trình quyết định ngân sách và đầu tư công

M Minh Kiệt

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/UBTVQH16 quy định quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm...

Một trạm dừng nghỉ đang được đầu tư trên tuyến cao tốc CT 01 đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi. Ảnh minh họa: Huỳnh Dũng.
Một trạm dừng nghỉ đang được đầu tư trên tuyến cao tốc CT 01 đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi. Ảnh minh họa: Huỳnh Dũng.

Theo nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, việc lập, thẩm tra và quyết định các nội dung về tài chính, ngân sách và đầu tư công phải bảo đảm đúng thẩm quyền, rõ nội dung, trình tự và thời gian theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình.

Nghị quyết quy định Chính phủ có trách nhiệm lập, xây dựng và hoàn thiện các báo cáo về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội là cơ quan chủ trì thẩm tra các báo cáo do Chính phủ trình Quốc hội. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội phối hợp thẩm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kiểm toán nhà nước tham gia quá trình thẩm tra các báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương, đồng thời trình ý kiến để Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo quy định mới, việc thẩm tra phải bảo đảm các báo cáo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở hồ sơ do Chính phủ trình, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ý kiến của Kiểm toán nhà nước và các cơ quan liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc đáp ứng đầy đủ điều kiện trình Quốc hội, đồng thời đánh giá sự phù hợp với chủ trương của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Nghị quyết số 09/2026/UBTVQH16 có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cũng ký ban hành Nghị quyết số 309/NQ-UBTVQH16 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Quy chế quy định việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đối với những nội dung chưa được quy định trong quy chế này sẽ thực hiện theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế áp dụng đối với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cục, vụ và đơn vị trực thuộc, cùng các trợ lý, thư ký của lãnh đạo Quốc hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

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