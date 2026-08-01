Phối hợp chặt chẽ quốc phòng, công an, ngoại giao để giữ vững môi trường hòa bình

Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhấn mạnh tăng cường phối hợp, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa thời gian tới.

Trong khuôn khổ lễ Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày tham luận phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Nguyễn Hồng

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trình bày tham luận tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG VỀ CHIẾN LƯỢC

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột và bất ổn tiếp diễn ở nhiều nơi.

Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là ba nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, tăng cường phối hợp giữa đối ngoại, quốc phòng và an ninh trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Nguyễn Hồng

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt quan điểm “hai kiên định”, “hai đẩy mạnh”, “hai ngăn ngừa”; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đề cập yêu cầu phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phối hợp thực hiện nhất quán quan điểm, đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, phối hợp nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, quyết sách lớn trong quan hệ quốc tế; ứng xử trước các vấn đề nhạy cảm, các điểm nóng; bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ và nguồn lực từ bên ngoài.

Thứ ba, phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại giao, đối ngoại cấp cao, trao đổi đoàn trên cả bình diện song phương và đa phương; tăng cường tin cậy chính trị, tin cậy chiến lược, tạo nền tảng thuận lợi cho hội nhập quốc tế.

Thứ tư, duy trì phối hợp thường xuyên trong công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ, nhất là về chiến lược.

Thứ năm, tăng cường hiệp đồng, hỗ trợ triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, như đón tàu hải quân nước ngoài thăm Việt Nam, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.

Thứ sáu, phối hợp xây dựng lực lượng, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tùy viên quốc phòng, tùy viên quân sự và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thứ bảy, phối hợp hoàn thiện thể chế, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thực tiễn và khả thi; triển khai hiệu quả Quy định số 392-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 250/2025/QH15 của Quốc hội về nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tin tưởng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục đạt những thành tựu mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

CỦNG CỐ “VÀNH ĐAI AN NINH TỪ XA”

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Việt Nam từng bước khẳng định khả năng đề xuất, định hình chương trình nghị sự, thể hiện năng lực tự chủ và đóng góp tích cực vào các vấn đề khu vực, quốc tế.

Lực lượng Công an nhân dân đã triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và các định hướng đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Nguyễn Hồng

Công tác đối ngoại được xác định là trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương; tư duy chuyển mạnh theo hướng chủ động, dẫn dắt, sẵn sàng đóng góp trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Từ năm 2025 đến nay, lực lượng Công an đã ký kết 73 điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự; mở rộng hợp tác giữa công an các địa phương với đối tác nước ngoài; đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm, được các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Việc tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Hà Nội với số lượng quốc gia tham gia ký kết ở mức kỷ lục cũng tạo dấu ấn của Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Bộ Công an đồng thời chủ động tham mưu chiến lược, góp phần xây dựng nội dung đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam - Hoa Kỳ, hỗ trợ xử lý sức ép từ cạnh tranh giữa các nước lớn, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia.

Hoạt động đối ngoại góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút chuyên gia quốc tế; tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đánh bạc trực tuyến, xuất nhập cảnh trái phép và củng cố “vành đai an ninh từ xa”.

Lực lượng Công an cũng chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở cấp độ cao hơn, tiếp tục triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế.

Thời gian tới, Bộ Công an tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa; củng cố vành đai an ninh ngoài biên giới; tăng cường bảo vệ công dân, tổ chức Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm “lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đi đến đâu thì an ninh, trật tự được bảo đảm đến đó”.

Tiếp đó, nâng tầm tham mưu chiến lược, góp phần xử lý hiệu quả các thách thức liên quan đến chủ quyền, lợi ích quốc gia; thu hút nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và thúc đẩy chuyển giao công nghệ có chọn lọc vào những lĩnh vực then chốt.

Bộ Công an cũng sẽ phát huy vai trò trong các lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn; thúc đẩy xây dựng quy tắc, tiêu chuẩn về quản trị trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới trong ASEAN.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối ngoại, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh hiệu quả công tác đối ngoại không được đo bằng số lượng đoàn ra, đoàn vào hay văn kiện ký kết, mà phải được đánh giá bằng những đóng góp thực chất đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu chiến lược của đất nước.