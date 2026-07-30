Tăng trưởng hai con số không thể đánh đổi bằng ổn định vĩ mô

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026, nền kinh tế phải tăng khoảng 11,9% trong nửa cuối năm, tuy nhiên, đây không chỉ là bài toán về tốc độ tăng trưởng mà còn là yêu cầu đồng thời kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng...

Toàn cảnh toạ đàm Kinh tế mùa hè 2026 với chủ đề "Từ quyết sách đến tăng trưởng: Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô năm 2026". Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm Kinh tế mùa hè 2026 với chủ đề "Từ quyết sách đến tăng trưởng: Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô năm 2026", GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cho rằng năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi vừa là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, vừa là năm đầu tiên Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10%, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Theo Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, tăng trưởng cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao năng suất của nền kinh tế.

"Không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mà là tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, tăng trưởng cao nhưng chất lượng", GS.TS Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.

Dẫn số liệu 6 tháng đầu năm, GS.TS Hoàng Văn Cường cho biết GDP tăng 8,18%, mức cao nhất trong 15 năm, với sự phục hồi khá đồng đều của cả ba khu vực kinh tế. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng, trong khi đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu đều cải thiện tích cực. Thu ngân sách, vốn FDI và tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng ghi nhận mức tăng khá, tạo dư địa cho các chính sách hỗ trợ tăng trưởng trong thời gian tới.

Nhìn nhận kết quả này không chỉ đến từ sự phục hồi của các động lực tăng trưởng truyền thống, GS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng đây còn phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình cải cách thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khẳng định điều này là nền tảng quan trọng để hướng tới một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên năng suất và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Tuy nhiên, thách thức của nửa cuối năm được đánh giá rất lớn. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, nền kinh tế phải đạt mức tăng khoảng 11,9% trong sáu tháng cuối năm, đồng thời vẫn phải giữ lạm phát trong khoảng 4,5% và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: Việt Dũng

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, ba mục tiêu này phải được thực hiện đồng thời bởi nếu chỉ chạy theo tăng trưởng sẽ làm gia tăng rủi ro lạm phát và mất cân đối vĩ mô, trong khi điều hành quá thận trọng có thể khiến Việt Nam bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong bối cảnh chuỗi cung ứng và dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cũng chỉ ra một số điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ, gồm chất lượng tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đồng đều; doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận vốn; năng lực tổ chức thực thi chính sách chưa theo kịp yêu cầu và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng.

GS.TS Hoàng Văn Cường đánh giá rằng khoảng cách giữa quyết sách và năng lực thực thi đang là thách thức lớn nhất đối với mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay.

Từ thực tiễn đó, tọa đàm Kinh tế mùa hè 2026 tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài và đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, đưa các quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành kết quả tăng trưởng thực chất.