Đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài metro số 1 đến sân bay Long Thành

Với kế hoạch kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến sân bay Long Thành và mở rộng mạng lưới metro lên 255 km vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp - Ảnh VGP - Phương Nguyên.

Tại cuộc họp ngày 30/7, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì, các lãnh đạo từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan đã thảo luận về dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Dự án này không chỉ kết nối trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và sân bay Long Thành mà còn được xem là công trình cấp bách nhằm tăng cường năng lực kết nối giao thông giữa các khu vực trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong bối cảnh dân số và nhu cầu đi lại giữa TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai ngày càng tăng. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, nhu cầu kết nối giao thông khối lượng lớn giữa sân bay và các khu vực lân cận sẽ trở nên cấp thiết.

Việc kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên với tổng chiều dài khoảng 44,5 km, trong đó 2,9 km đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh, sẽ tạo thêm phương án kết nối, bổ sung cho các tuyến giao thông khác, phù hợp với xu hướng phát triển đường sắt đô thị tại các quốc gia trên thế giới.

Dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). TP. Đồng Nai đã quy hoạch các vị trí phát triển đô thị theo mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến và chuẩn bị quỹ đất đối ứng để huy động nguồn lực triển khai dự án. Việc tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập và đang triển khai trên toàn tuyến sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Các bộ, ngành thống nhất đánh giá dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tính cần thiết, cấp bách, góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, các ý kiến thống nhất việc áp dụng hình thức công trình cấp bách theo quy định của Luật Xây dựng; đồng thời đề xuất báo cáo Chính phủ xem xét theo thẩm quyền, làm cơ sở pháp lý để triển khai dự án.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới metro lên 255 km vào năm 2030. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Thành phố sẽ hoàn thành thêm 8 tuyến metro, nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 255 km. Hệ thống metro sẽ kết nối khu trung tâm với các đô thị vệ tinh, khu vực mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính, đồng thời liên thông các đầu mối giao thông quan trọng như sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Để đạt được mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh sẽ tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời rà soát, cập nhật quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị và mô hình TOD. Về nguồn vốn, Thành phố định hướng huy động đa dạng các nguồn lực, trong đó đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực thu hút khu vực tư nhân.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ông cho biết, việc triển khai dự án nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục triển khai, xây dựng các công trình giao thông kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đối với các công trình giao thông cần sớm đưa vào khai thác, bảo đảm đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống giao thông khu vực, cần có cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp, cấp bách; nếu thực hiện theo quy trình đầu tư thông thường sẽ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Với những bước đi chiến lược và quyết liệt, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống giao thông đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững. Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên và mở rộng mạng lưới metro không chỉ là giải pháp cho vấn đề giao thông mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trong tương lai, TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ trở thành một đô thị thông minh, đáng sống với hệ thống giao thông công cộng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của một thành phố hiện đại và phát triển bền vững.