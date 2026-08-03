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Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất sáng 3/8

H Hà Lê

Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại phiên họp riêng.

Quang cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quốc Hội
Quang cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quốc Hội

Theo chương trình, lúc 8 giờ ngày 3/8, Quốc hội họp phiên trù bị. Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình làm việc.

Phiên khai mạc diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra hai dự án luật này.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6, Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Các báo cáo thẩm tra hai dự án luật sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày.

Từ 9 giờ 30 phút, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo về ba nội dung, gồm: dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Từ 10 giờ, Quốc hội họp riêng để tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư; cùng dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ triển khai các dự án, công trình cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

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Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

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