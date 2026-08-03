Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất sáng 3/8

Theo chương trình, lúc 8 giờ ngày 3/8, Quốc hội họp phiên trù bị. Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình làm việc.
Phiên khai mạc diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp.
Tại phiên khai mạc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra hai dự án luật này.
Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6, Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
Các báo cáo thẩm tra hai dự án luật sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày.
Từ 9 giờ 30 phút, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo về ba nội dung, gồm: dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Từ 10 giờ, Quốc hội họp riêng để tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư; cùng dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ triển khai các dự án, công trình cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.
Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
Nghị quyết 21 không chỉ mở đường sửa đổi Luật Đất đai mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển: đất đai là yếu tố sản xuất, cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
Tại Nghị quyết số 205/NQ-CP ngày 1/8/2026, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhấn mạnh tăng cường phối hợp, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa thời gian tới.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...