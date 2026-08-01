Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngoại giao đổi mới tư duy, nâng cao dự báo, cụ thể hóa quan hệ, huy động nguồn lực phát triển và chuyển kết luận Hội nghị thành hành động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” chính thức khai mạc.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đánh giá những kết quả ngành ngoại giao đạt được thời gian qua, đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường phối hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

BIẾN CƠ HỘI THÀNH KẾT QUẢ CỤ THỂ

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa XIII về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV đã xác định rõ những chủ trương lớn. Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng đã được thành lập.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đường lối đã rõ, cơ chế chỉ đạo đang được kiện toàn; nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và tạo ra kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 phải giúp toàn bộ hệ thống đối ngoại nhìn rõ những việc đã làm được, những nhiệm vụ còn chậm; thống nhất thứ tự ưu tiên, phương thức phối hợp và kết quả phải đạt được sau Hội nghị.

Trong bối cảnh thế giới chuyển động nhanh, phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là nguyện vọng chung. Vấn đề đặt ra là phải sớm nhận diện cơ hội và biến cơ hội thành kết quả, không ngồi chờ thuận lợi, cũng không chỉ xử lý khi tình huống đã xảy ra.

Tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động, tuyệt đối không co lại; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo nhưng giữ vững nguyên tắc.

Việc mở rộng hợp tác phải đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu. Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời; góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực phát triển.

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.

Công tác nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp, lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam như điều chỉnh chiến lược của các nước lớn; sự chuyển dịch các trung tâm kinh tế, công nghệ và quyền lực; biến động thương mại, tài chính, năng lượng và nguồn nước.

Các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải được nghiên cứu sớm, có chiều sâu, đặc biệt chú trọng nhận diện cơ hội và đề xuất hành động cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường trao đổi giữa cơ quan nghiên cứu với đơn vị thực tiễn, giữa trong nước với các cơ quan đại diện; phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài.

Cán bộ tham mưu phải có bản lĩnh, dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Thế và lực mới của đất nước đòi hỏi tâm thế tự tin, chủ động, có trách nhiệm nhưng luôn chân thành, khiêm tốn và tôn trọng đối tác.

Cùng với đó, các mối quan hệ đối ngoại phải tiếp tục được làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả. Những khuôn khổ quan hệ đã được thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và các dự án có kết quả đo đếm được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nâng cấp quan hệ là mở ra một chặng đường mới, không phải hoàn thành công việc. Sau mỗi chuyến thăm cấp cao phải có kế hoạch triển khai; mỗi thỏa thuận phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, tiến độ và phương thức kiểm tra.

Hiệu quả của quan hệ đối ngoại không nằm ở tần suất tiếp xúc hay tên gọi khuôn khổ. Thước đo chính là môi trường hòa bình được củng cố, lợi ích đất nước được bảo vệ, thị trường được mở rộng, dự án được hình thành, trình độ công nghệ và nhân lực được nâng lên, người dân được hưởng lợi.

ĐƯA NGOẠI GIAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài.

Việc thu hút đầu tư phải có chọn lọc, tập trung vào các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học và nông nghiệp hiện đại; gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem một số hình ảnh đối ngoại bên lề hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Mỗi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải nắm rõ nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động chuẩn bị dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và các điều kiện tiếp nhận.

“Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ngoại giao khoa học, công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Ngành ngoại giao cần xây dựng mạng lưới đối tác công nghệ, kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia; theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới để đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước.

Ngoại giao không chỉ tìm kiếm nguồn vốn mà còn phải tìm kiếm tri thức, người tài và những cách làm hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân.

Cần tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài. Dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch; công tác bảo hộ công dân phải nhanh chóng, đúng quy định và có trách nhiệm.

“Mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế cũng phải được nâng tầm, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Việc đăng cai Năm APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm về nội dung, sáng kiến, cơ sở vật chất, nhân lực và vận động sự ủng hộ.

Việc triển khai Nghị quyết số 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực; hội nhập sâu nhưng không phụ thuộc, mở cửa nhưng giữ vững tự chủ, tiếp thu tinh hoa thế giới để làm giàu bản sắc và sức mạnh Việt Nam.

CHUYỂN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang làm chậm quá trình triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.

Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và điều phối thống nhất; tập trung xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, mang tính liên ngành hoặc vượt thẩm quyền của một cơ quan.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Ngoại giao, với trách nhiệm là Cơ quan thường trực, phải làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, đôn đốc; chủ động phát hiện những nhiệm vụ chậm triển khai và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Công tác cán bộ phải được thực hiện đồng bộ từ tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo. Ngành ngoại giao cần sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về các địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới, đồng thời có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài trong và ngoài ngành.

Cán bộ đối ngoại phải kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, đồng thời làm chủ kiến thức mới, công nghệ mới, ngoại ngữ, luật pháp quốc tế, kinh tế và văn hóa của đối tác.

Một nhà ngoại giao giỏi trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động. Mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại phải luôn nhớ phía sau mình là Đảng, đất nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 phải tạo ra những sản phẩm cụ thể.

Trước hết, Hội nghị phải xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm trong triển khai các nghị quyết về đối ngoại, hội nhập quốc tế; lập danh mục các điều ước, thỏa thuận, cam kết và dự án quan trọng còn chậm, phân loại những việc có thể tự xử lý, những việc cần phối hợp liên ngành và những vấn đề phải xin chủ trương.

Hội nghị cũng phải xác định rõ các thị trường, dự án, công nghệ, đối tác và nguồn nhân lực cần tập trung; đóng góp vào việc sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 59 và chuẩn bị Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, trong giai đoạn mới.

Ngay sau Hội nghị, các kết luận phải được chuyển thành kế hoạch, giao đúng người, xác định rõ thời hạn và thường xuyên kiểm tra. Việc có thể làm ngay phải bắt tay triển khai; nhiệm vụ còn vướng phải kịp thời báo cáo; vấn đề vượt thẩm quyền phải được trình cùng phương án xử lý.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, có chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Hội nghị Ngoại giao là diễn đàn quan trọng của ngành Ngoại giao, được tổ chức định kỳ từ năm 1957. Đây là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế và công tác đối ngoại, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và ngành ngoại giao. Hội nghị lần này diễn ra sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV được tổ chức thành công và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cũng đã được tổ chức thành công. Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới, Đại hội đã đánh giá cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước đã được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra những đường lối, chủ trương quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong các lĩnh vực nhằm thực hiện hai mục tiêu phát triển 100 năm (đến năm 2030 và 2045).