Trang chủ Kinh tế số

Đề xuất chính sách ưu đãi cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hạ Chi

16/08/2025, 18:45

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Dự thảo tập trung vào các vấn đề liên quan đến tổ chức khoa học công nghệ công lập, chính sách phát triển nhân lực, thu hút nhân tài và cơ chế khen thưởng trong lĩnh vực này.

Theo dự thảo, hệ thống chức danh được phân thành hai nhóm:

Thứ nhất, chức danh khoa học bao gồm trợ lý nghiên cứu (hạng IV); Nghiên cứu viên (hạng III); nghiên cứu viên chính (hạng II); nghiên cứu viên cao cấp (hạng I).

Thứ hai, chức danh công nghệ bao gồm kỹ thuật viên (hạng IV) và tương đương; kỹ sư (hạng III) và tương đương; kỹ sư chính (hạng II) và tương đương; kỹ sư cao cấp (hạng I) và tương đương.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh, làm căn cứ để tuyển dụng, bổ nhiệm, cũng như sắp xếp, xếp lương cho viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáng chú ý, cá nhân đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh sẽ được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm mà không phải thực hiện chế độ tập sự.

Dự thảo quy định, viên chức giữ chức danh khoa học hoặc công nghệ có thành tích nổi bật trong hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo sẽ được xem xét nâng lương vượt bậc trong cùng hạng chức danh nếu đáp ứng điều kiện:

Một là, không bị xử lý kỷ luật trong thời gian giữ bậc lương hiện tại;

Hai là, có thành tích đặc biệt, như tham gia nhiệm vụ khoa học – công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu đạt yêu cầu; được tặng Huân chương của Nhà nước; được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động hoặc Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Mức nâng lương vượt bậc tối đa là không quá 2 bậc trong cùng hạng chức danh và không được xét liên tiếp hai lần.

Thẩm quyền quyết định sẽ phân cấp theo hạng:

Đối với hạng I, II, do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Đối với các hạng còn lại, do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học – công nghệ quyết định.

Cá nhân có học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư đang làm việc trong tổ chức khoa học công nghệ công lập, nếu đáp ứng tiêu chuẩn chức danh khoa học hoặc chức danh công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thì được hưởng các chính sách sau:

Được bổ nhiệm đặc cách vào chức danh khoa học hoặc chức danh công nghệ hạng I không phụ thuộc vào năm công tác

Được hưởng các chế độ, chính sách như người có chức danh tương đương trong cơ sở giáo dục đại học công lập; trường hợp các chế độ, chính sách tại cơ sở giáo dục đại học công lập có lợi hơn thì được áp dụng chính sách có lợi hơn cho cá nhân.

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ công nghệ cao digital economy kinh tế số Nghị quyết 57 nhân lực nhân tài Vneconomy

