Đề xuất điều chuyển khối lượng thi công, đưa 2 dự án trọng điểm tại Đồng Nai về đích

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua Đồng Nai mới đạt 47% giá trị hợp đồng, chậm 11% so với kế hoạch. Ban Quản lý dự án đề xuất chuyển khối lượng từ nhà thầu chậm sang đơn vị có năng lực để kịp thông xe trước 19/12/2025…

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh có tổng chiều dài tuyến khoảng 16 km. Hiện nay, có 8 nhà thầu chính và 1 nhà thầu phụ đang tham gia thi công 2 gói thầu xây lắp của dự án.

Đến nay, sản lượng thi công toàn dự án gần 1.200 tỷ đồng, đạt hơn 47% giá trị hợp đồng đã ký, chậm 11% so với kế hoạch. Trong đó, gói thầu xây lắp số 18, sản lượng thi công hiện đạt hơn 515 tỷ đồng, đạt gần 41% giá trị hợp đồng, chậm 14% so với kế hoạch. Với gói thầu xây lắp số 21, sản lượng thi công hiện đạt khoảng 667 tỷ đồng, đạt gần 59% giá trị hợp đồng đã ký và chậm 8% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết thời gian qua, để đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12/2025, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu tăng tốc thi công, bù lại phần tiến độ đã bị chậm của dự án. Nhiều nhà thầu vì vậy đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi công. Tuy nhiên, một số nhà thầu, dù được nhắc nhở nhiều nhưng tiến độ thi công vẫn chậm.

Cụ thể như trường hợp Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, nhà thầu thi công gói thầu xây lắp số 18, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có nhiều văn bản nhắc nhở và có 2 thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng nhưng trong 90 ngày qua, tiến độ vẫn chậm. Nhà thầu liên tiếp không đảm bảo kế hoạch thi công theo ngày, tuần và tháng.

Bên cạnh đó, hiện nay, tiến độ thi công của nhà thầu Công ty cổ phần Hải Đăng tại gói thầu xây lắp số 21 cũng đang rất chậm và có nguy cơ không thể hoàn thành khối lượng trước ngày 19/12/2025.

Do đó, Ban Quản lý đề xuất điều chuyển khối lượng thi công dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ các nhà thầu chậm sang đơn vị có năng lực để kịp thông xe kỹ thuật trước 19/12/2025.

Trong đó, điều chuyển khối lượng thi công 2 cầu trên tuyến từ nhà thầu Công ty cổ phần 479 Hòa Bình sang Công ty cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam thực hiện.

Đối với nhà thầu Công ty cổ phần Hải Đăng, đề xuất nhà thầu này tiếp tục triển khai thi công phần đoạn tuyến dài khoảng 1,7 km đã thi công xong phần nền đường. Đối với phần đoạn tuyến khoảng 1,4 km còn lại sẽ điều chuyển sang nhà thầu Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đề xuất điều chuyển một số khối lượng của các nhà thầu thi công chậm sang các nhà thầu khác trong liên danh có năng lực thi công tốt như: Công ty cổ phần Lizen, Công ty cổ phần Xây lắp 368, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ.

Tại dự án Thành phần 3, thuộc Dự án Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa bàn tỉnh, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện có một nhà thầu phụ là Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành cũng đang bị chậm tiến độ.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật các dự án trước ngày 19/12/2025, Ban Quản lý cho rằng cần thiết phải thực hiện việc điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu chậm sang các nhà thầu khác trong liên danh.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Linh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất điều chuyển phần khối lượng còn lại của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành sang cho nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án.