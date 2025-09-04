Thứ Năm, 04/09/2025

Đầu tư

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bứt tốc, hoàn thành cuối năm 2025

Thiên Ân

04/09/2025, 09:42

Gói thầu xây lắp số 1, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài hơn 31 km nối Bình Phước qua Bình Dương (nay là TP.HCM) đến Long An (nay là Tây Ninh), đang tăng tốc để kịp hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2025 theo kế hoạch...

Đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (màu đỏ trong vòng tròn) trong toàn tuyến Hồ Chí Mình từ Quảng Trị đến Cà Mau
Đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (màu đỏ trong vòng tròn) trong toàn tuyến Hồ Chí Mình từ Quảng Trị đến Cà Mau

Tính đến thời điểm hiện nay, gói thầu xây lắp XL01 (gói thầu xây lắp chính) đã hoàn thành cơ bản tuyến chính và hiện đang triển khai các hạng mục thảm nhựa, biển báo, kẻ vạch phân làn, lắp ta-luy…

Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, gói thầu XL01 (do Tập đoàn Đèo Cả thi công) đạt gần 86%; hai gói thầu còn lại qua tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đạt lần lượt 65,6% và 81,8%. Riêng các nút giao tại các giao lộ còn vướng mặt bằng tại các đoạn vuốt nối, nhiều trụ điện chưa được di dời xong làm ảnh hưởng kế hoạch vận hành, khai thác.

Tuy nhiên, Ban quản lý Dự án cũng nhấn mạnh tiến độ công trình đang gấp rút, nhà thầu đang tập trung tăng ca, bứt tốc đẩy nhanh tiến độ. Các vị trí nút giao còn vướng mặt bằng đang được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến kế hoạch thông xe toàn tuyến. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi các địa phương liên quan yêu cầu gấp rút hoàn thành phần mặt bằng còn lại trong tháng 9/2025, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa được đầu tư xây dựng từ năm 2009, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến năm 2011, công trình phải dừng thi công do gặp khó khăn nguồn vốn. Đến tháng 11/2023, dự án được tái khởi động, chia làm ba gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư khoảng 2.293 tỷ đồng, được cấp từ ngân sách, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 sau 24 tháng thi công. 

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có điểm đầu tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM mới), và điểm cuối giao với tuyến quốc lộ N2, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh mới). Công trình có tổng chiều dài 72,7 km là tuyến cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn đầu sẽ xây dựng với quy mô 2 làn xe và sẽ tiếp tục mở rộng theo nhu cầu phát triển vùng.

Riêng gói thầu XL01 đoạn qua địa phận TP.HCM có điểm đầu thuộc xã Trừ Văn Thố tại Km10 và điểm cuối thuộc xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh tại Km41+150. Gói thầu có chiều dài 31,15 km, bao gồm cả 06 cầu trên tuyến, kinh phí xây dựng hơn 680 tỷ đồng. Tuyến đường đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm kết nối Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đi qua các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh hiện nay.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa thuộc quy hoạch đường cao tốc Bắc Nam phía tây với tổng chiều dài 2.744 km, từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), quy mô tối thiểu 2 làn xe. Theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh, thì đến năm 2020 nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn đường cao tốc; những đoạn không thể nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cao tốc thì mở rộng mặt cắt ngang đường phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ.

Thực tế, đến giữa năm 2022, toàn tuyến đã làm được 2.362 km tuyến chính và 258 km tuyến nhánh, đang triển khai 211 km. Còn lại 171 km dự kiến cần khoảng 10.700 tỷ đồng, trong đó có hai đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Từ khóa:

đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh gói thầu XL01 kết nối giao thông mặt bằng ngân sách Tập đoàn Đèo Cả tiến độ thi công tuyến cao tốc Vneconomy

