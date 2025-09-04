Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM hiện đang còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu...

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8128/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chỉ đạo các địa phương liên quan, bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được đặt lên hàng đầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời các vị trí đường điện cao thế còn lại, hoàn thành trước ngày 15/9/2025. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh cần xử lý 1 vị trí tại Dự án thành phần 5, Đồng Nai cần hoàn thành 8 vị trí tại Dự án thành phần 3, và Tây Ninh cần xử lý 1 vị trí tại Dự án thành phần 7.

Bên cạnh đó, vấn đề vật liệu xây dựng cũng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Các chủ đầu tư và nhà thầu cần chủ động làm việc với các chủ mỏ để đảm bảo tiến độ cung cấp vật liệu cát, đá cho công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Việc đảm bảo nguồn vật liệu kịp thời sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các gói thầu đúng thời hạn.

Về thi công, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Đặc biệt, các đoạn quan trọng như đoạn 4,6 km từ nút giao Cách mạng tháng 8 - cầu Bình Gởi và đoạn nút giao Tân Vạn thuộc Dự án thành phần 5 cần được ưu tiên. Các đơn vị thi công cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và có giải pháp kịp thời để bù lại sản lượng đã chậm, đồng thời dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh cho nút giao Tân Vạn, đảm bảo khai thác hiệu quả và đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần đúng yêu cầu trước ngày 31/12/2025 là rất quan trọng để đạt được mục tiêu chung của cả nước.

Hiện tại, các gói thầu xây lắp của dự án Vành đai 3 đang được tăng tốc, với mục tiêu hoàn thành thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, khi còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng dù đã được bồi thường. Ngoài ra, công trình còn bị cản trở bởi hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp và cáp viễn thông cần di dời.