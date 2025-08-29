Thứ Sáu, 29/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Phó Thủ tướng giao hai bộ xem xét hỗ trợ vốn cho dự án hạ tầng tại Đồng Nai

Thanh Thủy

29/08/2025, 14:15

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành xem xét đề xuất của tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ vốn cho các dự án giao thông liên kết vùng và kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến quốc lộ xuống cấp…

Phà Cát Lái hiện hữu - Ảnh: Anh Chiến.
Phà Cát Lái hiện hữu - Ảnh: Anh Chiến.

Ngày 28/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 448/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng nghiên cứu tổng hợp, xử lý các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với kiến nghị của tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đầu tư 2 dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng là cầu thay phà Cát Lái (cầu Cát Lái) và đường kết nối từ đường tỉnh 753 qua cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 – TP.HCM, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng việc đầu tư 2 dự án là cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu tổng hợp kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

Đối với kiến nghị hỗ trợ kinh phí để sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh (các tuyến quốc lộ 1, 20, 51, 56), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét kiến nghị của tỉnh Đồng Nai trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo nguyên tắc khi giao nhiệm vụ phân cấp, phân quyền cho địa phương phải bố trí đủ nguồn lực để địa phương triển khai thực hiện.

Trước đó, vào ngày 15/8, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn, UBND tỉnh đã kiến nghị đoàn công tác xem xét, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương để địa phương triển khai 2 dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng là cầu Cát Lái và đường kết nối từ đường tỉnh 753 qua cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 – TP.HCM, với tổng nguồn vốn hơn 27.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn hơn 1.300 tỷ đồng để tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn diện các đoạn tuyến của 4 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh đã được bàn giao cho địa phương quản lý.

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

14:37, 28/08/2025

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

Đồng Nai đề xuất cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến ống nhiên liệu sân bay Long Thành

14:28, 19/08/2025

Đồng Nai đề xuất cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến ống nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc thù, hỗ trợ vốn các dự án hạ tầng chiến lược

18:52, 15/08/2025

Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc thù, hỗ trợ vốn các dự án hạ tầng chiến lược

Từ khóa:

cầu Cát Lái Đồng Nai hạ tầng hạ tầng giao thông Vneconomy vốn đầu tư

Đọc thêm

Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng container lớn nhất thế giới

Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng container lớn nhất thế giới

Ba cảng biển Việt Nam ở Hải Phòng, TP.HCM và Cái Mép lọt vào “Top” 50 cảng biển xử lý hàng container lớn nhất thế giới, theo bình chọn mới nhất của tạp chí DynaLiners Millionaires thuộc Công ty tư vấn vận tải biển DynaLiners có trụ sở tại Hà Lan...

Quảng Trị khai thác lợi thế logistics cho mục tiêu xây dựng khu thương mại tự do

Quảng Trị khai thác lợi thế logistics cho mục tiêu xây dựng khu thương mại tự do

Quảng Trị đang nỗ lực khai thác lợi thế logistics của mình với mục tiêu xây dựng khu thương mại tự do (FTZ), nhằm tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Với vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây, cùng với hệ thống cửa khẩu quốc tế và cảng biển nước sâu, Quảng Trị có tiềm năng lớn để phát triển thương mại xuyên biên giới và logistics.

Doanh nghiệp quốc tế nghiên cứu xây dựng dự án mới tại Hưng Yên

Doanh nghiệp quốc tế nghiên cứu xây dựng dự án mới tại Hưng Yên

Mới đây, hai doanh nghiệp lớn đến từ Hà Lan và Australia đã chia sẻ về những kế hoạch cũng như động thái mới nhằm đẩy mạnh đầu tư tại địa phương....

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Thị trường thiết bị bay không người lái (UAV) toàn cầu dự kiến có thể đạt 128 tỷ USD vào năm 2030 và 700 tỷ USD vào năm 2035. Đây là cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp chiến lược này…

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Thông báo số 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 mới đây cho biết việc triển khai các dự án đang rất chậm.

