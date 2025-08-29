Phó Thủ tướng giao hai bộ xem xét hỗ trợ vốn cho dự án hạ tầng tại Đồng Nai

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành xem xét đề xuất của tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ vốn cho các dự án giao thông liên kết vùng và kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến quốc lộ xuống cấp…

Ngày 28/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 448/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng nghiên cứu tổng hợp, xử lý các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với kiến nghị của tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đầu tư 2 dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng là cầu thay phà Cát Lái (cầu Cát Lái) và đường kết nối từ đường tỉnh 753 qua cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 – TP.HCM, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng việc đầu tư 2 dự án là cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu tổng hợp kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

Đối với kiến nghị hỗ trợ kinh phí để sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh (các tuyến quốc lộ 1, 20, 51, 56), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét kiến nghị của tỉnh Đồng Nai trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo nguyên tắc khi giao nhiệm vụ phân cấp, phân quyền cho địa phương phải bố trí đủ nguồn lực để địa phương triển khai thực hiện.

Trước đó, vào ngày 15/8, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm trưởng đoàn, UBND tỉnh đã kiến nghị đoàn công tác xem xét, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương để địa phương triển khai 2 dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng là cầu Cát Lái và đường kết nối từ đường tỉnh 753 qua cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 – TP.HCM, với tổng nguồn vốn hơn 27.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn hơn 1.300 tỷ đồng để tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn diện các đoạn tuyến của 4 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh đã được bàn giao cho địa phương quản lý.