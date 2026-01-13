MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Như Nguyệt
13/01/2026, 16:47
Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo các ban, đơn vị, đại diện công chức cơ quan.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và giới thiệu danh sách của 5 người được giới thiệu ứng cử.
Trong đó, 3 lãnh đạo thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu, gồm: bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga và ông Nguyễn Thái Học.
Hai Trưởng ban khác của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách, gồm: ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo; và bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội.
Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định các nhân sự dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nêu rõ là cán bộ công tác tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trên các cương vị công tác khác nhau, mỗi người luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị.
“Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo quy định, chúng tôi nhận thức rất rõ rằng đại biểu Quốc hội không chỉ là người đại biểu của nhân dân, đại diện cho nhân dân để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Trách nhiệm đó đòi hỏi mỗi người đại biểu phải thật sự gương mẫu, khách quan, gần dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân và phải phản ánh một cách trung thực ý kiến nguyện vọng của cử tri tại các diễn đàn của Quốc hội.”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.
Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Thái Học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Vũ Văn Tiến, bà Nguyễn Quỳnh Liên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.
Phát biểu tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (ngày 13/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ mục tiêu kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước; Kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản.
Sáng 13/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì, trực tiếp kiểm tra các hạng mục, yêu cầu hoàn thiện toàn bộ nội dung còn lại, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước tổng duyệt.
Sự kiện Bác Hồ về nước ngày 28/1/1941 là bước ngoặt chiến lược, khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tầm nhìn thiên tài của Người cùng bài học về “thế trận lòng dân” tại Cao Bằng là tiền đề then chốt để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…
Hội nghị đã thông qua danh sách 122 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: