2 ngày xác thực thuê bao để không bị khoá SIM

Các nhà mạng khuyến nghị người dùng dành vài phút kiểm tra điện thoại của ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình để hỗ trợ xác thực thuê bao trước ngày 15/6...
Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn hoàn thành xác thực thông tin thuê bao là ngày 15/6. Sau thời hạn này, đối với thuê bao thông thường, sẽ bị khóa một chiều (chiều gọi và nhắn tin đi). Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.
Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối, nếu không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Nếu sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.
Đối với thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.
Với cả ba trường hợp trên, nếu không hoàn thành việc xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.
Tính đến ngày 12/6, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đã hỗ trợ xác thực thông tin thành công cho hơn 90% khách hàng thuộc diện phải thực hiện theo quy định. Hiện nhà mạng đang tập trung nguồn lực hỗ trợ khoảng 5 triệu thuê bao còn lại, chủ yếu là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.
Để đẩy nhanh tiến độ, Viettel Telecom đang tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động tại thôn, bản và khu dân cư. Hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên của nhà mạng trên cả nước vẫn bám sát địa bàn, làm việc xuyên đêm và không nghỉ ngày cuối tuần.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục duy trì kênh hỗ trợ tận nhà thông qua tổng đài miễn phí 1800 8098 (bấm phím 0). Khách hàng cao tuổi hoặc không thể đi lại chỉ cần gọi điện cung cấp địa chỉ, nhân viên Viettel sẽ đến tận nơi hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.
Nhà mạng cũng kêu gọi mỗi người dành vài phút kiểm tra điện thoại của ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình để hỗ trợ xác thực thuê bao. Theo Viettel, sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần giúp các nhà mạng hoàn thành chiến dịch xác thực thông tin thuê bao đúng thời hạn.
Trong khi đó, VinaPhone cho biết đã có khoảng 18 triệu thuê bao hoàn tất xác thực thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện phải thực hiện xác thực theo quy định mới. Khách hàng có thể xác thực trực tuyến qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của doanh nghiệp để được hướng dẫn trực tiếp. Nhà mạng cũng đang tăng cường nhân sự, mở rộng các kênh tư vấn và đẩy mạnh truyền thông nhằm giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới.
Đại diện VinaPhone cho biết lượng khách hàng thực hiện xác thực sẽ tăng mạnh trong những ngày cuối trước hạn chót 15/6. Do đó, nhà mạng khuyến nghị người dùng chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao và hoàn tất xác thực sớm để tránh tình trạng quá tải tại các điểm hỗ trợ cũng như bảo đảm dịch vụ không bị gián đoạn.
Gần 3 triệu thuê bao VinaPhone vẫn chưa hoàn tất xác thực thông tin
16:47, 12/06/2026
Hơn 60 triệu thuê bao xác thực thông tin chính chủ thành công
07:41, 30/04/2026
Đọc thêm
Đề xuất mục tiêu đưa AI đóng góp khoảng 6% GDP
Mục tiêu này được nêu trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra lấy ý kiến...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển ngành công nghiệp bán dẫn
Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn…
Ông chủ TSMC “trăn trở” vì ngành bán dẫn Đài Loan thiếu nhân tài
Đài Loan đang thúc đẩy các chính sách thu hút nhân lực quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, bằng cách nới lỏng các quy định về cấp phép lao động cho chuyên gia nước ngoài...
EU mạnh tay với biến tần Trung Quốc: Lưới điện an toàn hơn, hóa đơn điện cao hơn?
Brussels đang tiến hành cấm sử dụng nguồn tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) cho các dự án năng lượng sạch có sử dụng biến tần (inverter) cho điện mặt trời và hệ thống lưu trữ pin đến từ các “quốc gia có rủi ro cao”, mà chủ yếu là Trung Quốc. Theo đó, các nhà phát triển dự án sẽ phải chuyển sang sử dụng các giải pháp thay thế từ châu Âu, nhưng điều này có thể khiến hóa đơn năng lượng và chi phí sản xuất tại châu Âu tăng lên.
TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo cơ chế phân cấp mới
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh vừa triển khai cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo cơ chế phân cấp mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: