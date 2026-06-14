2 ngày xác thực thuê bao để không bị khoá SIM

Các nhà mạng khuyến nghị người dùng dành vài phút kiểm tra điện thoại của ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình để hỗ trợ xác thực thuê bao trước ngày 15/6...

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn hoàn thành xác thực thông tin thuê bao là ngày 15/6. Sau thời hạn này, đối với thuê bao thông thường, sẽ bị khóa một chiều (chiều gọi và nhắn tin đi). Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối, nếu không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Nếu sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Với cả ba trường hợp trên, nếu không hoàn thành việc xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.

Tính đến ngày 12/6, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đã hỗ trợ xác thực thông tin thành công cho hơn 90% khách hàng thuộc diện phải thực hiện theo quy định. Hiện nhà mạng đang tập trung nguồn lực hỗ trợ khoảng 5 triệu thuê bao còn lại, chủ yếu là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

Để đẩy nhanh tiến độ, Viettel Telecom đang tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động tại thôn, bản và khu dân cư. Hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên của nhà mạng trên cả nước vẫn bám sát địa bàn, làm việc xuyên đêm và không nghỉ ngày cuối tuần.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục duy trì kênh hỗ trợ tận nhà thông qua tổng đài miễn phí 1800 8098 (bấm phím 0). Khách hàng cao tuổi hoặc không thể đi lại chỉ cần gọi điện cung cấp địa chỉ, nhân viên Viettel sẽ đến tận nơi hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Nhà mạng cũng kêu gọi mỗi người dành vài phút kiểm tra điện thoại của ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình để hỗ trợ xác thực thuê bao. Theo Viettel, sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần giúp các nhà mạng hoàn thành chiến dịch xác thực thông tin thuê bao đúng thời hạn.

Ảnh: Viettel.

Trong khi đó, VinaPhone cho biết đã có khoảng 18 triệu thuê bao hoàn tất xác thực thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện phải thực hiện xác thực theo quy định mới. Khách hàng có thể xác thực trực tuyến qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của doanh nghiệp để được hướng dẫn trực tiếp. Nhà mạng cũng đang tăng cường nhân sự, mở rộng các kênh tư vấn và đẩy mạnh truyền thông nhằm giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới.

Đại diện VinaPhone cho biết lượng khách hàng thực hiện xác thực sẽ tăng mạnh trong những ngày cuối trước hạn chót 15/6. Do đó, nhà mạng khuyến nghị người dùng chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao và hoàn tất xác thực sớm để tránh tình trạng quá tải tại các điểm hỗ trợ cũng như bảo đảm dịch vụ không bị gián đoạn.