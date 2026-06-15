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Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông

Bạch Dương

15/06/2026, 09:20

Định hướng phân bổ không gian công nghiệp công nghệ số, hồ sơ điều chỉnh đề xuất xây dựng một số khu công nghệ số tập trung ở các tỉnh, thành phố đủ điều kiện theo quy định...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến hồ sơ điều chỉnh Quyết định số 36/QĐ-TTg về Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, đối với phương án phát triển Mạng Truyền số liệu chuyên dùng, đề xuất điều chỉnh nội dung như sau: phát triển Mạng truyền số liệu chuyên dùng là hệ thống thông tin quy mô quốc gia, kết nối từ trung ương đến cấp xã phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Về định hướng khai thác sử dụng, mạng truyền số liệu chuyên dùng cung cấp hạ tầng kết nối dùng chung để triển khai các mạng riêng ảo cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, phân hệ mạng mật truyền đưa thông tin, dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Về định hướng phân bổ không gian, hệ thống thiết bị quản lý, điều khiển, giám sát (Hệ thống chuyển mạch lõi, các máy chủ quản lý, giám sát, cung cấp dịch vụ và thiết bị bảo đảm an toàn thông tin mạng) đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiết bị đầu cuối (Máy điện thoại, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật) cung cấp cho đối tượng sử dụng dịch vụ của Mạng điện thoại Hệ đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, hồ sơ cũng đề xuất thay thế, bổ sung một số cụm từ tại Quyết định số 36/QĐ-TTg.

Thay cụm từ “công nghiệp công nghệ thông tin” bằng cụm từ “công nghiệp công nghệ số” tại các nội dung có liên quan đến định hướng phát triển ngành, khu, cụm, sản phẩm, dịch vụ và hệ sinh thái công nghệ số.

Thay cụm từ “khu công nghệ thông tin tập trung” bằng cụm từ “khu công nghệ số tập trung”; thay cụm từ “khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm” bằng cụm từ “khu công nghệ số tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm”.

Tại các nội dung có địa danh cấp tỉnh trong Quy hoạch, thay thế tên đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sắp xếp bằng tên đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp tương ứng theo Nghị quyết số 202/2025/QH15.

Tại mục Định hướng phân bổ không gian công nghiệp công nghệ số, xây dựng một số khu công nghệ số tập trung ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phân bổ không gian theo vùng như sau. 

Tại Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tổ chức không gian phát triển hạ tầng khu công nghệ số tập trung phục vụ sản xuất phần cứng công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông tại các địa phương Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Tại Vùng Đồng bằng sông Hồng, các địa phương thuộc khu vực động lực phía Bắc, bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng là các tiểu vùng đi đầu cả nước về nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công nghệ số, tập trung phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp công nghệ số và dịch vụ hiện đại như: công nghiệp điện tử công nghệ cao, sản xuất phần mềm, sản phẩm IoT... tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Tại Vùng Bắc Trung Bộ: Xây dựng Thanh Hóa, Nghệ An, Thành phố Huế thành trung tâm lớn của vùng về phát triển công nghiệp công nghệ số và là đầu mối liên kết của vùng với các vùng kinh tế khác của cả nước.

Tại Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xây dựng Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa thành trung tâm lớn của vùng về phát triển công nghiệp công nghệ số và là đầu mối liên kết của vùng với các vùng kinh tế khác của cả nước; xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm tiểu vùng Nam Tây Nguyên, Thành phố Pleiku trở thành trung tâm tiểu vùng Bắc Tây Nguyên về phát triển một số dịch vụ, sản phẩm công nghệ số để giải quyết các bài toán xã hội, chuyển đổi số của khu vực, sản phẩm công nghiệp phần cứng công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.

Tại Vùng Đông Nam Bộ: Phát triển vùng Đông Nam Bộ với hạt nhân là Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng về công nghiệp công nghệ số của vùng và của cả nước. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai hình thành vùng động lực công nghiệp công nghệ số, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, các sản phẩm IoT,... phục vụ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển Thành phố Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp dữ liệu của khu vực, làm trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ số của vùng, nơi tập trung các dịch vụ và công nghiệp công nghệ số đa dạng, chất lượng cao tập trung cho công cuộc chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp và phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng.

Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 36/QĐ-TTg. 

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Từ khóa:

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