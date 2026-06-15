Gắn bó càng lâu, nhận quà càng lớn cùng VinaPhone

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, VinaPhone triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều hoạt động tương tác, ưu đãi và quà tặng hấp dẫn dành cho hàng triệu thuê bao trên toàn quốc.
Dấu mốc 30 năm là dịp để VinaPhone gửi lời cảm ơn tới những khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng nhà mạng trong suốt chặng đường phát triển. Với thông điệp biến thời gian thành những món quà ý nghĩa, VinaPhone dành tặng khách hàng 1.000 điểm VinaPhone Plus cùng 1GB data tốc độ cao cho mỗi năm sử dụng dịch vụ di động liên tục. Theo đó, những khách hàng đã đồng hành cùng VinaPhone trong suốt 30 năm có thể nhận tới 30.000 điểm và 30GB data.
Đặc biệt, lần đầu tiên VinaPhone ứng dụng công nghệ GenAI trong hoạt động chăm sóc khách hàng. Thông qua ứng dụng My VNPT, khách hàng có thể tạo thiệp AI cá nhân hóa ghi lại hành trình đồng hành cùng VinaPhone, bao gồm thời gian sử dụng dịch vụ và các ưu đãi được nhận. Những tấm thiệp này có thể chia sẻ trên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm và lan tỏa câu chuyện gắn bó với nhà mạng.
Từ ngày 15/6 đến 13/8/2026, VinaPhone triển khai chương trình “Vòng quay tri ân 30 năm” trên ứng dụng My VNPT với hàng triệu phần quà dành cho khách hàng. Quà tặng bao gồm điểm VinaPhone Plus, data tốc độ cao, e-voucher dịch vụ và nhiều trải nghiệm cao cấp như sử dụng phòng chờ thương gia tại sân bay hoặc nâng hạng hội viên Kim Cương trong một năm. Khách hàng có thể tham gia vòng quay trực tiếp trên ứng dụng My VNPT, với số lượt quay được xác định dựa trên thời gian sử dụng dịch vụ di động.
Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể gia tăng cơ hội nhận quà thông qua các hoạt động tương tác trên hệ sinh thái số của VinaPhone như điểm danh hằng ngày trên ứng dụng, liên kết tài khoản VNPT Money hoặc mở mới tài khoản Vietlott trên My VNPT.
Trong dịp này, VinaPhone cũng ra mắt danh hiệu “Vina30” dành cho các khách hàng gắn bó từ 25 năm trở lên. Đây là danh hiệu được trao tặng trọn đời cho những khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ VinaPhone. Với danh hiệu này, khách hàng được hưởng nhiều chính sách ưu tiên như hỗ trợ tổng đài, phục vụ tại điểm giao dịch, ưu tiên chất lượng mạng lưới cùng các đặc quyền trải nghiệm theo từng giai đoạn, trong đó có quyền sử dụng phòng chờ thương gia tại sân bay trong nước.
Song song với các hoạt động tri ân khách hàng lâu năm, VinaPhone tiếp tục nâng cấp chương trình khách hàng thân thiết VinaPhone Plus. Hội viên hạng Vàng và Kim Cương được bổ sung thêm nhiều ưu đãi trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và du lịch, bên cạnh các quyền lợi hiện có như phòng chờ sân bay, ưu đãi golf và chăm sóc khách hàng ưu tiên.
Trên ứng dụng My VNPT, chương trình cũng được bổ sung hàng chục nghìn quà tặng hiện vật cùng hàng trăm nghìn e-voucher ưu đãi, giúp khách hàng dễ dàng nhận quà miễn phí hoặc đổi điểm tích lũy theo nhu cầu.
Ra mắt từ năm 2016, VinaPhone Plus là chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết dành cho người sử dụng các dịch vụ của VNPT như di động, internet cáp quang và truyền hình. Khách hàng được tích lũy điểm dựa trên mức độ sử dụng dịch vụ để đổi quà, nhận ưu đãi và nâng hạng hội viên.
Hiện chương trình triển khai các hạng hội viên từ Thân thiết, Bạc, Titan, Vàng đến Kim Cương với nhiều quyền lợi khác nhau. Không chỉ ghi nhận mức độ sử dụng dịch vụ, VinaPhone Plus còn ghi nhận sự gắn bó của khách hàng thông qua cơ chế cộng điểm theo thời gian đồng hành và các chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng lâu năm.
Trong những năm gần đây, VinaPhone Plus từng bước mở rộng thành hệ sinh thái ưu đãi đa lĩnh vực trên nền tảng số My VNPT. Thông qua mạng lưới đối tác đa dạng, hội viên có thể sử dụng điểm thưởng linh hoạt trong các nhu cầu mua sắm, di chuyển, du lịch, giải trí và tiêu dùng hằng ngày.
Việc liên tục nâng cấp các chương trình tri ân và mở rộng quyền lợi hội viên cho thấy định hướng lấy khách hàng làm trung tâm của VinaPhone. Không chỉ dừng lại ở những ưu đãi hay quà tặng, mỗi quyền lợi được trao đi còn là lời cảm ơn dành cho sự tin tưởng và đồng hành của hàng triệu khách hàng trong suốt 30 năm phát triển của nhà mạng.
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