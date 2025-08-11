Đề xuất miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 9 trường hợp
Đỗ Đức Phan
11/08/2025, 15:47
Theo dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, cơ quan soạn thảo đề xuất 9 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay vì 7 trường hợp như quy định hiện nay...
Tại tờ trình dự thảo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số
53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải, Bộ Tài chính cho biết Điều 5 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định miễn
phí bảo vệ môi trường đối với 7 trường hợp gồm: nước xả ra từ các nhà máy thủy
điện; nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra.
Bên cạnh đó là nước thải sinh hoạt của: Tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân ở các xã, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn
chưa có hệ thống cấp nước sạch, hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường,
thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng;
Nghị định 53 cũng miễn phí với nước làm mát (theo quy định
pháp luật về bảo vệ môi trường) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm,
có đường thoát riêng; nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn; nước thải từ
các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân và nước thải của các hệ thống xử
lý nước thải tập trung khu đô thị theo quy định pháp luật về thoát nước và xử
lý nước thải đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy
định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
XÁC ĐỊNH RÕ LOẠI NƯỚC THẢI NÀO TỪ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN PHÍ
Về miễn phí đối với nước xả ra từ các nhà máy thủy điện, qua
đánh giá, cơ quan soạn thảo chỉ rõ thực tế cho thấy, nước xả từ nhà máy thủy điện
gồm nhiều nguồn như: Nước qua tua bin chạy máy phát điện; nước thải sinh hoạt;
nước rỉ ra từ phòng chứa máy móc thiết bị có nhiễm dầu (thường được quản lý
theo quy định về chất thải nguy hại)...
Do đó, để làm rõ loại nước thải nào từ các nhà máy thủy điện
được miễn phí, dự thảo đề xuất sửa quy định này theo hướng: "Nước xả ra từ
các nhà máy (đập, hồ) thủy điện (không bao gồm nước thải từ các hoạt động cơ
khí, kỹ thuật, tổ chức, vận hành khác của nhà máy có tiếp xúc với các chất gây
ô nhiễm)."
Về miễn phí đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân ở các xã và địa bàn chưa có hệ thống cung cấp nước sạch, cơ quan
soạn thảo cho rằng việc miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
của tất cả các xã, nhất là xã giáp ranh với phường, thị trấn, thành phố (cũ)...
là chưa phù hợp trong giai đoạn hiện nay, vì điều kiện kinh tế - xã hội tại các
địa bàn này hiện đã thay đổi và phát triển hơn so với giai đoạn trước đây.
Hiện Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc tổ chức lại bộ máy
nhà nước ở địa phương theo mô hình 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025.
Theo đó, cả nước chỉ còn có 687 phường, 2.621 xã và 13 đặc khu, tổng cộng là
3.321 đơn vị hành chính cấp xã dẫn đến địa giới hành chính cấp này được mở rộng
hơn nhiều so với trước đây.
Để phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Luật Phí và
lệ phí hiện nay, Bộ Tài chính đề xuất sửa lại quy định miễn phí nước thải sinh
hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã và địa bàn chưa có hệ thống
cung cấp nước sạch theo hướng: Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở địa bàn xã điều kiện kinh tế xã hội
đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đầu tư và tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân ở địa bàn chưa có hệ thống cung cấp nước sạch.
Với nước thải được tái sử dụng, thực tế, một số hoạt động sản
xuất, chế biến như: sản xuất hóa chất, phân bón, hoạt động chăn nuôi, hoạt động
khác có nước thải hữu ích hoặc nước thải đã được thu gom, xử lý đạt Quy chuẩn về
môi trường để sử dụng trong nông nghiệp, tưới cây xanh khu đô thị, rửa, vệ sinh
đường, khuôn viên.
Tuy nhiên, tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP chưa quy định miễn
thu phí, trong khi pháp luật về bảo vệ môi trường có quy định khuyến khích tái
sử dụng loại nước thải này để tiết kiệm và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, hạn
chế tác động xấu đến môi trường (theo mô hình kinh tế tuần hoàn).
Căn cứ quy định hiện nay tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, nước
thải từ hoạt động sản xuất, chế biến được tái sử dụng phải đáp ứng các điều kiện
theo quy định của pháp luật chuyên ngành và cần phải khuyến khích doanh nghiệp
tích cực sử dụng nước thải tuần hoàn và tái sử dụng, thúc đẩy phát triển mô
hình kinh tế xanh, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả.
Do đó, cơ quan soạn thảo trình Chính phủ bổ sung quy định tại
dự thảo Nghị định theo hướng miễn thu phí đối với "nước thải từ hoạt động
sản xuất, chế biến được tái sử dụng theo quy định của pháp luật về môi trường."
TRÁNH TRƯỜNG HỢP THU 2 LẦN PHÍ
Về miễn phí đối với nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập
trung khu đô thị đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, theo Bộ Tài
chính, tại Luật Bảo vệ môi trường (khoản 2 Điều 6) đã quy định bắt buộc chủ cơ
sở xả nước thải phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường trước
khi xả thải. Trường hợp nước thải không được xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu
mà xả ra môi trường (thuộc hành vi bị cấm) sẽ bị xử lý vi phạm về bảo vệ môi
trường.
Như vậy, trong trường hợp này, hệ thống xử lý nước thải tập
trung khu đô thị đương nhiên có trách nhiệm xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy
định, chứ không phải xử lý đạt chuẩn để được miễn phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải.
Thực tế, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung tại
các khu đô thị do các tỉnh/thành phố là chủ đầu tư từ nguồn ngân sách hoặc các
đơn vị thoát nước địa phương được giao thực hiện dự án đầu tư từ nguồn vốn huy
động ngoài ngân sách hoặc hỗn hợp (vay trong nước hoặc nước ngoài từ các tổ chức
tài chính quốc tế) không thu hoặc có thu tiền theo cơ chế giá dịch vụ do UBND cấp
tỉnh quyết định hoặc phê duyệt mức giá theo quy định tại Nghị định của Chính phủ
về giá dịch vụ thoát nước.
Trường hợp chủ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô
thị chưa thực hiện thu tiền dịch vụ thoát nước thì các tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân xả thải vào hệ thống này vẫn nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
sinh hoạt trên hóa đơn tiền nước sạch hàng tháng. Trường hợp chủ hệ thống thoát
nước và xử lý nước thải khu đô thị đang thu tiền dịch vụ thoát nước thì các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân xả thải vào hệ thống nộp khoản tiền dịch vụ này trên
hóa đơn tiền nước sạch hàng tháng do Công ty cấp nước thu (chỉ khác nhau về tên
gọi của khoản thu).
Để phù hợp với pháp luật bảo vệ môi trường và tránh thu 02 lần,
dự thảo đề xuất sửa lại quy định miễn phí đối với nước thải của Hệ thống xử lý
nước thải tập trung khu đô thị theo hướng: Bỏ quy định phải xử lý đạt tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tại dự thảo Nghị định. Đồng thời bổ sung đối
tượng được miễn phí là nước thải của Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
(sinh hoạt) của các khu chung cư cao tầng, cụm chung cư, khu dân cư tập trung
(khu đô thị mới)... là hạng mục đầu tư bắt buộc theo quy định của Luật Bảo vệ
môi trường do chủ đầu tư các dự án này thực hiện để đảm bảo đồng bộ, tránh phát
sinh vướng mắc.
Đối với nước thải của cơ sở khai thác khoáng sản, hiện nay,
ngoài loại hình khai thác cát, sỏi lòng sông, hoạt động khai thác khoáng sản
thường diễn ra trên bề mặt địa lý tự nhiên (khai thác lộ thiên) hoặc dưới lòng
đất (khai thác hầm lò), chủ yếu phát sinh nước mưa tự nhiên chảy tràn, loại nước
thải này phải được thu gom và thoát riêng theo quy định của pháp luật bảo vệ
môi trường, Nghị định 53 cũng đang quy định miễn thu phí với đối tượng nước mưa
chảy tràn. Các mỏ khoáng sản phổ biến phân bổ ở khu vực đồi núi, khu vực xa
trung tâm đô thị, khu dân cư.
Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản hiện đang phải nộp phí
bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (khoản phí này cũng có tính đến
yếu tố nước thải do khai thác khoáng sản gây ra (nếu có)). Đối với hoạt động
khai thác khoáng sản như: cát, sỏi, cuội, sạn... có đặc thù diễn ra ở sông, suối,
trên biển... thì không thể xác định được lưu lượng nước thải do yếu tố hòa lẫn
trong môi trường nước tự nhiên.
Vì vậy, để tránh trường hợp cùng một hoạt động có tác động đến
môi trường nhưng phải chịu đồng thời 02 khoản phí (phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản), cơ quan soạn
thảo đề xuất bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định theo hướng miễn thu phí đối
với "Nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản (trừ cơ sở sản xuất, chế
biến khoáng sản)."
Các trường hợp miễn phí (Dự thảo Nghị định)
Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường
hợp sau:
1. Nước xả ra từ các nhà máy (đập, hồ) thủy điện (không bao
gồm nước thải từ các hoạt động cơ khí, kỹ thuật, tổ chức, vận hành khác của nhà
máy có tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm).
2. Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra.
3. Nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở địa
bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp
luật đầu tư; nước thải của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở địa bàn chưa có hệ
thống cung cấp nước sạch, tự khai thác nước để sử dụng.
4. Nước trao đổi nhiệt (nước làm mát) theo quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường.
5. Nước mưa tự nhiên chảy tràn.
6. Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư
dân.
7. Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu
đô thị theo quy định pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải và nước thải của
hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (sinh hoạt) của các khu chung cư cao tầng,
cụm chung cư, khu dân cư tập trung (khu đô thị mới) theo quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường.
8. Nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản (trừ cơ sở sản
xuất, chế biến khoáng sản).
9. Nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến được tái sử dụng
theo quy định của pháp luật về môi trường.
