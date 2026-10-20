DEKKO: Hành trình hơn 30 năm kiến tạo và phát triển thương hiệu Việt

Năm 2026, DEKKO tiếp tục được vinh danh là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ năm liên tiếp, ghi dấu chặng đường phát triển gắn với chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất trong nước.
Thành lập năm 1993, DEKKO có hơn 30 năm phát triển trong lĩnh vực vật tư ngành nước. Từ nhóm sản phẩm ống và phụ kiện nhựa, doanh nghiệp từng bước mở rộng danh mục sang thiết bị tưới nông nghiệp, van vòi kim loại, lồng bè HDPE phục vụ nuôi trồng thủy sản và thiết bị chiếu sáng.
Hiện nay, DEKKO sở hữu ba nhà máy tại Hưng Yên và Quảng Ngãi, với tổng diện tích 147.000 m2. Trong đó, hai nhà máy sản xuất ống và phụ kiện nhựa có tổng công suất thiết kế 50.000 tấn/năm; nhà máy còn lại chuyên sản xuất các sản phẩm đồng và đèn chiếu sáng. Nhà máy thứ tư của DEKKO tại TP. Hồ Chí Minh được khởi công cuối năm 2025, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026.
Ở nhóm nước và hạ tầng kỹ thuật, DEKKO cung cấp hệ thống ống và phụ kiện nhựa PPR, uPVC, HDPE phục vụ cấp thoát nước dân dụng, công nghiệp. Danh mục này được mở rộng với các dòng ống PPR chống tia UV, ống luồn dây điện uPVC, ống gân sóng HDPE 2 lớp thoát nước cùng hệ thống van vòi kim loại.
Trong nông nghiệp và thủy sản, doanh nghiệp phát triển hệ thống tưới tiêu và lồng bè nuôi trồng bằng nhựa HDPE. Đáng chú ý, lồng bè HDPE được thiết kế linh hoạt (dạng ống đơn, ống kép) và tích hợp mô hình du lịch trải nghiệm nuôi cá, giúp nâng cao giá trị sử dụng thực tế.
Đối với thiết bị chiếu sáng, DEKKO cung cấp dải sản phẩm đèn LED toàn diện - từ đèn dân dụng (bulb, tuýp, âm trần, panel) đến đèn chuyên dụng (pha, đường phố, nhà xưởng) - đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của thị trường.
Toàn bộ dòng ống và phụ kiện nhựa đều được sản xuất trên dây chuyền nhập khẩu từ Đức và Áo, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và trong nước như DIN, ISO, TCVN...
Việc đa dạng hóa vật liệu và công nghệ sang nhiều lĩnh vực mới cho thấy tư duy phát triển linh hoạt của DEKKO, đưa sản phẩm bứt phá khỏi phạm vi xây dựng truyền thống để tiệm cận sâu hơn vào đời sống sinh hoạt lẫn sản xuất quy mô lớn.
Năm lần liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là dấu mốc ý nghĩa ghi nhận hành trình phát triển của DEKKO, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh. Trên nền tảng hơn 30 năm xây dựng và phát triển DEKKO định hướng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, hoàn thiện năng lực sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Cùng với việc củng cố vị thế trong nước, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động xuất khẩu, tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường mới và tăng cường hợp tác quốc tế. Đây là những bước đi nhằm nâng cao vị thế thương hiệu DEKKO, đồng thời góp phần đưa sản phẩm Việt Nam gia nhập sâu hơn vào thị trường khu vực và thế giới.
Với doanh nghiệp sản xuất, thương hiệu không chỉ được hình thành qua thời gian hoạt động hay những danh hiệu đạt được, mà còn được củng cố từ khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong chặng đường tiếp theo, việc tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực phục vụ sẽ là những yếu tố quan trọng để DEKKO mở rộng cơ hội hợp tác với khách hàng doanh nghiệp.
Hơn 30 năm xây dựng thương hiệu Việt là hành trình tích lũy năng lực và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Với DEKKO, giá trị thương hiệu cần tiếp tục được thể hiện qua chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng và hiệu quả hợp tác trong thực tế.
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