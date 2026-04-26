Đêm nghệ thuật 10 năm KDI Group: Khi Vega City trở thành tâm điểm cảm xúc của Nha Trang
Khánh Huyền
26/04/2026, 16:03
Với quy mô dàn dựng ấn tượng, chương trình nghệ thuật tại Vega City không chỉ khắc họa hành trình phát triển của KDI Group mà còn tạo nên một điểm nhấn mới cho không gian trải nghiệm tại Nha Trang.
Trong không gian rực sáng bên vịnh Nha Trang, tối ngày 25/4, Lễ kỷ niệm 10 năm của KDI Group đã diễn ra tại Quảng trường Trống Đồng – Vega City (Nha Trang – Khánh Hòa), chủ đề “Chạm bản sắc – Kết tinh hoa” đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.
“CHẠM BẢN SẮC – KẾT TINH HOA” – BẢN GIAO HƯỞNG CỦA CẢM XÚC VÀ CÔNG NGHỆ
Được dàn dựng trên sân khấu quy mô lớn, đêm nghệ thuật gây ấn tượng với không gian trình diễn hoành tráng, kết hợp giữa kiến trúc mở, công nghệ sân khấu hiện đại và hiệu ứng thị giác đa lớp. Toàn bộ không gian được thiết kế như một “sân khấu ngoài trời” bên vịnh, nơi nghệ thuật, ánh sáng và thiên nhiên cùng hòa quyện.
Giữ vai trò trung tâm của chương trình, cấu trúc ba chương gồm “Chạm – Dấu chân khai mở” – “Vươn – Tầm vóc kỳ quan” – “Hòa – Khúc ca vịnh ngọc” đã dẫn dắt người xem qua hành trình từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai, phản ánh hành trình phát triển của doanh nghiệp: từ khởi đầu, mở rộng, đến giai đoạn hội tụ - nơi các giá trị của doanh nghiệp dần hòa vào không gian, văn hóa và nhịp phát triển của địa phương, hình thành một hệ sinh thái ngày càng hoàn chỉnh.
Các phần trình diễn được triển khai theo hướng tích hợp, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh LED và hiệu ứng sân khấu, tạo nên trải nghiệm liền mạch và giàu cảm xúc. Sự giao thoa giữa chất liệu văn hóa bản địa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn góp phần làm nổi bật bản sắc trong tổng thể chương trình.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt là màn đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn và trí tuệ nhân tạo (AI). Không chỉ mang tính sáng tạo về hình thức, phần trình diễn còn thể hiện rõ tư duy phát triển của KDI Group trong giai đoạn mới: công nghệ không thay thế con người, mà đồng hành nhằm mở rộng năng lực sáng tạo và quản trị.
Nghi thức “Kích hoạt tương lai” được thực hiện như một điểm chuyển giao mang tính biểu tượng, đánh dấu bước chuyển từ một hành trình đã được kiểm chứng sang giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về chất lượng, trải nghiệm và giá trị bền vững.
Khép lại chương trình, màn pháo hoa rực sáng bên vịnh Nha Trang đã tạo nên cao trào cảm xúc, hoàn thiện “bản giao hưởng” của đêm nghệ thuật.
Đêm nghệ thuật kỷ niệm 10 năm của KDI Group không được xây dựng như một chương trình biểu diễn đơn thuần, mà được định hình như một trải nghiệm tổng thể. Từ cấu trúc nội dung đến cách kết hợp công nghệ và không gian, chương trình cho thấy một cách tiếp cận khác: không chỉ trình diễn, mà tạo ra sự kết nối cảm xúc và tương tác với người tham dự. Đây cũng là cách KDI từng bước định nghĩa lại trải nghiệm – không dừng ở quy mô hay hình thức, mà hướng tới giá trị cảm nhận và chiều sâu trong mỗi hoạt động.
TỪ DẤU ẤN 10 NĂM ĐẾN ĐỊNH HÌNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN MỚI
Không chỉ dừng lại ở một sự kiện kỷ niệm, đêm nghệ thuật “Chạm bản sắc – Kết tinh hoa” còn là dịp để KDI Group nhìn lại chặng đường đã qua và xác lập rõ hơn định hướng phát triển sắp tới. Ở một góc độ rộng hơn, 10 năm phát triển của doanh nghiệp cũng song hành với sự chuyển mình của Khánh Hòa và dòng chảy tăng trưởng chung của đất nước.
KDI Group xác định hành trình của mình luôn gắn với sự phát triển của địa phương, đồng thời cộng hưởng với khát vọng thịnh vượng chung. Vì vậy, dấu ấn 10 năm không chỉ mang ý nghĩa nội bộ, mà còn phản ánh một quá trình đồng hành và đóng góp vào sự phát triển của điểm đến.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Lê Thị Trúc Quỳnh cho biết, doanh nghiệp kiên định theo đuổi triết lý “Sáng tạo – Khác biệt – Bền vững”, không chỉ phát triển các dự án bất động sản mà từng bước kiến tạo những điểm đến văn hóa, nghệ thuật và xây dựng hệ sinh thái đa ngành. Mỗi dự án, trong đó có Vega City, đều hướng tới mục tiêu gắn kết sự phát triển của doanh nghiệp với sự phồn vinh của địa phương.
Sau 10 năm, KDI Group đã hình thành hệ sinh thái với các lĩnh vực trụ cột gồm bất động sản – du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và nội thất cao cấp. Vega City Nha Trang được định hình là mô hình đô thị du lịch – giải trí tích hợp, có sự tham gia của các thương hiệu vận hành quốc tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm du lịch.
Tại Vega City Nha Trang – không gian được định hình như một điểm đến mới của du lịch và trải nghiệm, đêm sự kiện khép lại, đồng thời mở ra chặng đường tiếp theo. Với nền tảng đã được xây dựng, KDI Group đang từng bước khẳng định vai trò không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong việc góp phần định hình diện mạo điểm đến và đồng hành cùng sự phát triển của Khánh Hòa cũng như nền kinh tế trong thời gian tới.
