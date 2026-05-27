Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Theo dự thảo, các phương thức
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản
lý của TP. Hà Nội gồm: chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết
cấu hạ tầng; cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; chuyển nhượng có
thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.
Trong đó, chuyển nhượng quyền thu
phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước (thông qua cơ quan, tổ chức,
đơn vị quản lý tài sản) chuyển giao quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng
cho bên khai thác thực hiện trong một thời hạn nhất định theo hợp đồng để nhận
một khoản tiền tương ứng.
Cho thuê quyền khai thác tài sản
kết cấu hạ tầng là chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
cho bên khai thác theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.
Chuyển nhượng có thời hạn quyền
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (gọi là nhượng quyền khai thác) là chuyển
giao trong một thời gian nhất định quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng gắn
với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản theo hợp đồng để nhận một khoản tiền
tương ứng.
Cụ thể, đối với Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản
kết cấu hạ tầng, Hà Nội đề xuất phạm vi tài sản được chuyển nhượng quyền
thu phí sử dụng chỉ là tài sản kết cấu hạ tầng, hoặc một phần tài sản kết cấu hạ
tầng hiện có được thu phí sử dụng theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, việc chuyển nhượng quyền
thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ
tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia; tài sản kết cấu hạ tầng thuộc
trường hợp áp dụng phương thức nhượng quyền khai thác; tài sản kết cấu hạ tầng
mà trong quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản
kết cấu hạ tầng đó không có phương thức chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài
sản.
Việc chuyển nhượng quyền thu phí
sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu
giá tài sản.
Về thẩm quyền
phê duyệt, người đứng đầu đơn vị dự toán cấp I trực thuộc Thành phố phê duyệt Đề
án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết
cấu hạ tầng do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc quản lý; Chủ tịch UBND
cấp xã phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng
thuộc cấp xã quản lý và chỉ nằm trên địa bàn 1 xã; người đứng đầu Sở chuyên
ngành phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng
trong các trường hợp còn lại.
Đối với Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, theo dự thảo, phạm
vi tài sản kết cấu hạ tầng được cho thuê quyền khai thác là tài sản kết cấu hạ
tầng hoặc một phần tài sản kết cấu hạ tầng hiện có. Tổ chức, cá nhân thuê quyền
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến
tài sản kết cấu hạ tầng và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và hợp
đồng ký kết.
Việc cho thuê quyền khai thác là
tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng với tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan
đến quốc phòng, an ninh quốc gia; tài sản kết cấu hạ tầng được thu phí sử dụng
theo quy định của pháp luật; tài sản kết cấu hạ tầng thuộc trường hợp áp dụng
phương thức nhượng quyền khai thác; tài sản kết cấu hạ tầng mà trong quy định của
Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng đó
không có phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản.
Đối với Nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, phạm vi tài sản kết
cấu hạ tầng được nhượng quyền khai thác là tài sản kết cấu hạ tầng hoặc một phần
tài sản kết cấu hạ tầng hiện có đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt
dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có
trách nhiệm đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có
thẩm quyền phê duyệt; được thu phí, giá dịch vụ sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng
và khoản thu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Việc nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng với tài sản
kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia.