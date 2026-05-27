Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Hoàng Bách

27/05/2026, 17:01

Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội…

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội gồm: chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

Trong đó, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước (thông qua cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý tài sản) chuyển giao quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cho bên khai thác thực hiện trong một thời hạn nhất định theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho bên khai thác theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (gọi là nhượng quyền khai thác) là chuyển giao trong một thời gian nhất định quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng gắn với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Cụ thể, đối với Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, Hà Nội đề xuất phạm vi tài sản được chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng chỉ là tài sản kết cấu hạ tầng, hoặc một phần tài sản kết cấu hạ tầng hiện có được thu phí sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia; tài sản kết cấu hạ tầng thuộc trường hợp áp dụng phương thức nhượng quyền khai thác; tài sản kết cấu hạ tầng mà trong quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng đó không có phương thức chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản.

Việc chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Về thẩm quyền phê duyệt, người đứng đầu đơn vị dự toán cấp I trực thuộc Thành phố phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc quản lý; Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thuộc cấp xã quản lý và chỉ nằm trên địa bàn 1 xã; người đứng đầu Sở chuyên ngành phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng trong các trường hợp còn lại.

Đối với Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, theo dự thảo, phạm vi tài sản kết cấu hạ tầng được cho thuê quyền khai thác là tài sản kết cấu hạ tầng hoặc một phần tài sản kết cấu hạ tầng hiện có. Tổ chức, cá nhân thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng ký kết.

Việc cho thuê quyền khai thác là tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng với tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia; tài sản kết cấu hạ tầng được thu phí sử dụng theo quy định của pháp luật; tài sản kết cấu hạ tầng thuộc trường hợp áp dụng phương thức nhượng quyền khai thác; tài sản kết cấu hạ tầng mà trong quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng đó không có phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản.

Đối với Nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, phạm vi tài sản kết cấu hạ tầng được nhượng quyền khai thác là tài sản kết cấu hạ tầng hoặc một phần tài sản kết cấu hạ tầng hiện có đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có trách nhiệm đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; được thu phí, giá dịch vụ sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và khoản thu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Việc nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng với tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện

Đồng Nai, Điện Biên, Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng loạt khu đất, lô đất

Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 5, sân bay Gia Bình cùng các tuyến cao tốc và đường sắt liên vùng đang góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các địa phương lân cận. Quá trình “vùng hóa bằng hạ tầng” không chỉ thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, mà còn mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản tại nhiều khu vực hưởng lợi từ liên kết vùng…

Khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng, người mua có xu hướng thận trọng hơn trong lựa chọn tài sản. Thay vì chỉ quan tâm đến kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhiều người tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng trải nghiệm tốt và khả năng giữ giá trị lâu dài.

Hiệp hội Thép thế giới vừa công bố danh sách các nước sản xuất thép thô lớn nhất toàn cầu và Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới…

Hà Nội đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của đô thị và từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô. Đây không chỉ là quá trình mở rộng không gian đô thị, mà là một chu kỳ tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, cấu trúc kinh tế đô thị và thị trường bất động sản...

Việc đăng tải công khai các thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm đất đai nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

