Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội…

Theo dự thảo, các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội gồm: chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

Trong đó, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước (thông qua cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý tài sản) chuyển giao quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cho bên khai thác thực hiện trong một thời hạn nhất định theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cho bên khai thác theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (gọi là nhượng quyền khai thác) là chuyển giao trong một thời gian nhất định quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng gắn với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Cụ thể, đối với Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, Hà Nội đề xuất phạm vi tài sản được chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng chỉ là tài sản kết cấu hạ tầng, hoặc một phần tài sản kết cấu hạ tầng hiện có được thu phí sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia; tài sản kết cấu hạ tầng thuộc trường hợp áp dụng phương thức nhượng quyền khai thác; tài sản kết cấu hạ tầng mà trong quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng đó không có phương thức chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản.

Việc chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Về thẩm quyền phê duyệt, người đứng đầu đơn vị dự toán cấp I trực thuộc Thành phố phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc quản lý; Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thuộc cấp xã quản lý và chỉ nằm trên địa bàn 1 xã; người đứng đầu Sở chuyên ngành phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng trong các trường hợp còn lại.

Đối với Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, theo dự thảo, phạm vi tài sản kết cấu hạ tầng được cho thuê quyền khai thác là tài sản kết cấu hạ tầng hoặc một phần tài sản kết cấu hạ tầng hiện có. Tổ chức, cá nhân thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng ký kết.

Việc cho thuê quyền khai thác là tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng với tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia; tài sản kết cấu hạ tầng được thu phí sử dụng theo quy định của pháp luật; tài sản kết cấu hạ tầng thuộc trường hợp áp dụng phương thức nhượng quyền khai thác; tài sản kết cấu hạ tầng mà trong quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng đó không có phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản.

Đối với Nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, phạm vi tài sản kết cấu hạ tầng được nhượng quyền khai thác là tài sản kết cấu hạ tầng hoặc một phần tài sản kết cấu hạ tầng hiện có đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có trách nhiệm đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; được thu phí, giá dịch vụ sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và khoản thu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Việc nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng không áp dụng với tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia.