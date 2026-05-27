Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển
Thanh Xuân
27/05/2026, 17:20
Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 5, sân bay Gia Bình cùng các tuyến cao tốc và đường sắt liên vùng đang góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các địa phương lân cận. Quá trình “vùng hóa bằng hạ tầng” không chỉ thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, mà còn mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản tại nhiều khu vực hưởng lợi từ liên kết vùng…
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ghi nhận nhiều
chuyển động tích cực nhờ hạ tầng và kết nối vùng tiếp tục được đầu tư, Công ty Phú
Mỹ Hưng và Nomura vừa tổ chức Lễ ra mắt Zone F1-2, phân khu Hồng Phát thuộc Khu
đô thị sinh thái Hồng Hạc City 197,76ha tại tỉnh Bắc Ninh.
Phát biểu sự kiện, ông Bùi Duy Toàn, Giám đốc Khối kinh
doanh và tiếp thị Phú Mỹ Hưng, cho biết việc ra mắt Zone F1-2 là bước đi tiếp
theo trong lộ trình phát triển dự án. Zone F1-2 có quy mô 397 căn, với các loại
hình: biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shophouse, nhà phố liền kề. Theo định
hướng phát triển, khu vực dự án sẽ được đồng bộ hệ thống tiện ích về giáo dục,
y tế, thương mại, giải trí và không gian sống.
Đại diện doanh nghiệp nhận định việc phát triển dự
án tại Bắc Ninh xuất phát từ tầm nhìn dài hạn về dư địa phát triển của vùng
Đông Bắc Hà Nội – nơi đang hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới như: hệ thống
giao thông liên vùng, các trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sân bay quốc tế
Gia Bình cùng mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện với Hà Nội và các tỉnh
phía Bắc.
Theo các chuyên gia, những động lực tăng trưởng từ hạ tầng
giao thông và liên kết vùng đang mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất
động sản.
PGS. TS. Trần Kim Chung, nguyên Nguyên Phó Viện trưởng Viện
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đánh giá khái niệm “vùng Thủ đô mở rộng” hiện
nay không chỉ giới hạn ở địa giới hành chính của Hà Nội mà đang được hiểu theo
nghĩa rộng hơn: một không gian phát triển liên kết bao gồm Hà Nội và các tỉnh
thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng cùng các hành lang kinh tế kết nối với trung du
miền núi phía Bắc và duyên hải Bắc Bộ.
Sự phát triển của vùng Thủ đô mở rộng gắn chặt với quá trình
“vùng hóa bằng hạ tầng”. Các dự án chiến lược như vành đai 4, vành đai 5; sân
bay Gia Bình (Bắc Ninh); cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Nội Bài – Lào Cai,
cao tốc Hà Nội – sân bay Gia Bình; cao tốc Hà Nội - cầu Giẽ; Đại lộ Thăng Long;
cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn; các cây cầu vượt sông Hồng; đường sắt tốc độ cao Bắc
– Nam, đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long, đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải
Phòng… đang tạo ra cấu trúc không gian mới cho toàn vùng.
Theo PGS. TS. Trần Kim Chung, hiện nay, có một xu hướng quan trọng là sự
lan tỏa đô thị từ Hà Nội sang các tỉnh lân cận. Thực tế, những khu vực Phúc Yên
– Mê Linh – Phổ Yên - Đông Anh; Bắc Ninh - Gia Lâm; Thuận Thành - Phố Nội - Văn
Giang; Phú Xuyên – Thanh Oai - Xuân Mai – Hòa Lạc – Sơn Tây đang chứng kiến tốc
độ đô thị hóa rất cao.
Quá trình này tạo nên hiện tượng “đại đô thị liên tục” trong
đó, ranh giới giữa các đô thị dần bị xóa nhòa. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, tỷ lệ
đô thị hóa vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn đến
năm 2030, trở thành vùng đô thị hóa cao nhất cả nước.
Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng
Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội…
Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện
Hà Nội đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của đô thị và từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô. Đây không chỉ là quá trình mở rộng không gian đô thị, mà là một chu kỳ tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, cấu trúc kinh tế đô thị và thị trường bất động sản...
