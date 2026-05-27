Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 5, sân bay Gia Bình cùng các tuyến cao tốc và đường sắt liên vùng đang góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các địa phương lân cận. Quá trình “vùng hóa bằng hạ tầng” không chỉ thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, mà còn mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản tại nhiều khu vực hưởng lợi từ liên kết vùng…

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ghi nhận nhiều chuyển động tích cực nhờ hạ tầng và kết nối vùng tiếp tục được đầu tư, Công ty Phú Mỹ Hưng và Nomura vừa tổ chức Lễ ra mắt Zone F1-2, phân khu Hồng Phát thuộc Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc City 197,76ha tại tỉnh Bắc Ninh.

Vùng Đông Bắc Hà Nội hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu sự kiện, ông Bùi Duy Toàn, Giám đốc Khối kinh doanh và tiếp thị Phú Mỹ Hưng, cho biết việc ra mắt Zone F1-2 là bước đi tiếp theo trong lộ trình phát triển dự án. Zone F1-2 có quy mô 397 căn, với các loại hình: biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shophouse, nhà phố liền kề. Theo định hướng phát triển, khu vực dự án sẽ được đồng bộ hệ thống tiện ích về giáo dục, y tế, thương mại, giải trí và không gian sống.

Đại diện doanh nghiệp nhận định việc phát triển dự án tại Bắc Ninh xuất phát từ tầm nhìn dài hạn về dư địa phát triển của vùng Đông Bắc Hà Nội – nơi đang hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới như: hệ thống giao thông liên vùng, các trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sân bay quốc tế Gia Bình cùng mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Theo các chuyên gia, những động lực tăng trưởng từ hạ tầng giao thông và liên kết vùng đang mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản.

PGS. TS. Trần Kim Chung, nguyên Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đánh giá khái niệm “vùng Thủ đô mở rộng” hiện nay không chỉ giới hạn ở địa giới hành chính của Hà Nội mà đang được hiểu theo nghĩa rộng hơn: một không gian phát triển liên kết bao gồm Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng cùng các hành lang kinh tế kết nối với trung du miền núi phía Bắc và duyên hải Bắc Bộ.

Sự phát triển của vùng Thủ đô mở rộng gắn chặt với quá trình “vùng hóa bằng hạ tầng”. Các dự án chiến lược như vành đai 4, vành đai 5; sân bay Gia Bình (Bắc Ninh); cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cao tốc Hà Nội – sân bay Gia Bình; cao tốc Hà Nội - cầu Giẽ; Đại lộ Thăng Long; cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn; các cây cầu vượt sông Hồng; đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long, đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng… đang tạo ra cấu trúc không gian mới cho toàn vùng.

Theo PGS. TS. Trần Kim Chung, hiện nay, có một xu hướng quan trọng là sự lan tỏa đô thị từ Hà Nội sang các tỉnh lân cận. Thực tế, những khu vực Phúc Yên – Mê Linh – Phổ Yên - Đông Anh; Bắc Ninh - Gia Lâm; Thuận Thành - Phố Nội - Văn Giang; Phú Xuyên – Thanh Oai - Xuân Mai – Hòa Lạc – Sơn Tây đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa rất cao.

Quá trình này tạo nên hiện tượng “đại đô thị liên tục” trong đó, ranh giới giữa các đô thị dần bị xóa nhòa. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn đến năm 2030, trở thành vùng đô thị hóa cao nhất cả nước.