Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển

Thanh Xuân

27/05/2026, 17:20

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 5, sân bay Gia Bình cùng các tuyến cao tốc và đường sắt liên vùng đang góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các địa phương lân cận. Quá trình “vùng hóa bằng hạ tầng” không chỉ thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, mà còn mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản tại nhiều khu vực hưởng lợi từ liên kết vùng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ghi nhận nhiều chuyển động tích cực nhờ hạ tầng và kết nối vùng tiếp tục được đầu tư, Công ty Phú Mỹ Hưng và Nomura vừa tổ chức Lễ ra mắt Zone F1-2, phân khu Hồng Phát thuộc Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc City 197,76ha tại tỉnh Bắc Ninh.

Vùng Đông Bắc Hà Nội hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới.
Vùng Đông Bắc Hà Nội hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu sự kiện, ông Bùi Duy Toàn, Giám đốc Khối kinh doanh và tiếp thị Phú Mỹ Hưng, cho biết việc ra mắt Zone F1-2 là bước đi tiếp theo trong lộ trình phát triển dự án. Zone F1-2 có quy mô 397 căn, với các loại hình: biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shophouse, nhà phố liền kề. Theo định hướng phát triển, khu vực dự án sẽ được đồng bộ hệ thống tiện ích về giáo dục, y tế, thương mại, giải trí và không gian sống.

Đại diện doanh nghiệp nhận định việc phát triển dự án tại Bắc Ninh xuất phát từ tầm nhìn dài hạn về dư địa phát triển của vùng Đông Bắc Hà Nội – nơi đang hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới như: hệ thống giao thông liên vùng, các trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sân bay quốc tế Gia Bình cùng mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Theo các chuyên gia, những động lực tăng trưởng từ hạ tầng giao thông và liên kết vùng đang mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản.

PGS. TS. Trần Kim Chung, nguyên Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đánh giá khái niệm “vùng Thủ đô mở rộng” hiện nay không chỉ giới hạn ở địa giới hành chính của Hà Nội mà đang được hiểu theo nghĩa rộng hơn: một không gian phát triển liên kết bao gồm Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng cùng các hành lang kinh tế kết nối với trung du miền núi phía Bắc và duyên hải Bắc Bộ.

Sự phát triển của vùng Thủ đô mở rộng gắn chặt với quá trình “vùng hóa bằng hạ tầng”. Các dự án chiến lược như vành đai 4, vành đai 5; sân bay Gia Bình (Bắc Ninh); cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cao tốc Hà Nội – sân bay Gia Bình; cao tốc Hà Nội - cầu Giẽ; Đại lộ Thăng Long; cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn; các cây cầu vượt sông Hồng; đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long, đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng…  đang tạo ra cấu trúc không gian mới cho toàn vùng.

Theo PGS. TS. Trần Kim Chung, hiện nay, có một xu hướng quan trọng là sự lan tỏa đô thị từ Hà Nội sang các tỉnh lân cận. Thực tế, những khu vực Phúc Yên – Mê Linh – Phổ Yên - Đông Anh; Bắc Ninh - Gia Lâm; Thuận Thành - Phố Nội - Văn Giang; Phú Xuyên – Thanh Oai - Xuân Mai – Hòa Lạc – Sơn Tây đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa rất cao.

Quá trình này tạo nên hiện tượng “đại đô thị liên tục” trong đó, ranh giới giữa các đô thị dần bị xóa nhòa. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn đến năm 2030, trở thành vùng đô thị hóa cao nhất cả nước.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện

10:51, 27/05/2026

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện

Đà Nẵng siết chặt quản lý, giám sát thị trường bất động sản, ngăn chặn lợi ích nhóm

10:38, 26/05/2026

Đà Nẵng siết chặt quản lý, giám sát thị trường bất động sản, ngăn chặn lợi ích nhóm

Bất động sản kỳ vọng “cú hích” từ dòng vốn đa kênh

19:20, 21/05/2026

Bất động sản kỳ vọng “cú hích” từ dòng vốn đa kênh

Từ khóa:

Bắc Ninh khu đô thị

Đọc thêm

Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội…

Hồ Núi Cốc: Điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp giữa thiên nhiên

Hồ Núi Cốc: Điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp giữa thiên nhiên

Khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng, người mua có xu hướng thận trọng hơn trong lựa chọn tài sản. Thay vì chỉ quan tâm đến kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhiều người tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng trải nghiệm tốt và khả năng giữ giá trị lâu dài.

Việt Nam vào TOP 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới

Việt Nam vào TOP 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới

Hiệp hội Thép thế giới vừa công bố danh sách các nước sản xuất thép thô lớn nhất toàn cầu và Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới…

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc toàn diện

Hà Nội đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của đô thị và từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô. Đây không chỉ là quá trình mở rộng không gian đô thị, mà là một chu kỳ tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, cấu trúc kinh tế đô thị và thị trường bất động sản...

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Việc đăng tải công khai các thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm đất đai nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ông Đoàn Văn Hiểu Em hoàn tất bán 2 triệu cổ phiếu MWG để đầu tư vào DMX

Doanh nghiệp niêm yết

2

SZL muốn bán hết hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ

Doanh nghiệp niêm yết

3

Rất khó để lãi suất hạ trong vòng 2-3 tháng tới?

Chứng khoán

4

Khánh Hoà và Huế đang giải bài toán tăng trưởng kinh tế số như thế nào?

Kinh tế số

5

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hàng xa xỉ nội địa

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy