Việt Nam vào TOP 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới

Hiệp hội Thép thế giới vừa công bố danh sách các nước sản xuất thép thô lớn nhất toàn cầu và Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới…

Theo Hiệp hội Thép thế giới (Worldsteel), tháng 4/2026, ước tính sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp Việt Nam vượt qua Italia để vào TOP 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu công bố của Worldsteel (worldsteel.org)

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết ngành thép trong nước đã phát triển vượt bậc cả về quy mô sản xuất và chủng loại sản phẩm. Nếu như năm 2000, các nhà máy thép chủ yếu phải nhập phôi từ nước ngoài để cán thép xây dựng phục vụ thị trường, thì sau 10 năm, từ năm 2010 đến nay, ngành thép Việt Nam ghi nhận những bước tiến vượt bậc.

Hiện nay, các doanh nghiệp thép Việt Nam có khả năng tự chủ sản xuất được tất cả các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế, từ phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng (điện gió, giàn khoan…) đến công nghiệp quốc phòng.

Nhiều khu liên hợp sản xuất thép quy mô lớn được đầu tư và đi vào hoạt động, tiên phong sản xuất các loại thép khó, chất lượng cao như: thép cơ khí chế tạo, thép tanh bố lốp ô tô, thép dây hàn, thép làm lò xo, ốc vít, thép làm cẩu, dự ứng lực, đặc biệt là thép thanh ray đường sắt cao tốc, thép hình…

Tăng trưởng thép thô của Việt Nam từ năm 1991 - 2025 (VSA)

Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á, TOP 11 thế giới.

Dự báo năm 2026, VSA cho rằng ngành thép Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng khoảng 8-10%, với sản xuất thép thành phẩm đạt 33-34,5 triệu tấn; nhu cầu tiêu thụ thép trong nước ước đạt 26 triệu tấn. Các động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu tiêu thụ thép trong nước, nhờ đẩy mạnh đầu tư công, sự phục hồi của thị trường bất động sản…

Bên cạnh tăng trưởng sản lượng, ngành thép Việt Nam cũng tiếp nối xu hướng sản xuất và sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường trong chiến lược phát triển bền vững toàn cầu, đặc biệt với cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng các-bon bằng 0 vào năm 2050.

Đáng chú ý, kể từ ngày 1/1/2026, cơ chế điều chỉnh carbon ở biên giới (CBAM) của Liên minh châu Âu không còn là nghĩa vụ báo cáo thử nghiệm, mà chuyển sang cơ chế có chi phí thực và rủi ro tài chính rõ ràng, việc chuẩn bị sớm sẽ làm tăng hiệu quả cạnh tranh cho các doanh nghiệp tuân thủ CBAM và duy trì thị phần của doanh nghiệp trên thị trường EU.

Trong năm 2026, VSA cùng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành, thông qua hoạt động tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng mạng lưới kết nối, tổ chức diễn đàn – hội thảo chuyên ngành, phát triển tiêu chuẩn sản xuất xanh, đào tạo nâng cao năng lực và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh… qua đó, nâng cao sức cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.