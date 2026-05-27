VN-Index cần vượt 1900 điểm để cải thiện xu hướng ngắn hạn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/5/2026

Kết phiên ngày 27/5, VN-Index giảm 9,75 điểm, tương đương 0,52% xuống mốc 1.874,43 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 4,08 điểm, tương đương 1,47% lên 282,23 điểm.

Thị trường tiếp tục duy trì dao động điều chỉnh tích lũy trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục duy trì dao động điều chỉnh tích lũy trong biên độ hẹp. Nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục lui về kiểm định vùng hỗ trợ 1838-1845 điểm trong các phiên còn lại của tuần này.

Dòng tiền sẽ vẫn luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là một số cổ phiếu có giá đang chiết khấu về các vùng hỗ trợ cứng thuộc các nhóm như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, thép, tiêu dùng, bán lẻ...

Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt tối thiểu 50% xem xét mở vị thế mua trading ở các thời điểm thị trường điều chỉnh, rung lắc trong phiên, vẫn ưu tiên các vị thế có sẵn hoặc thực hiện mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng, giá đang cân bằng tại vùng hỗ trợ”.

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm trong giằng co và đóng cửa tại mốc 1874,43 điểm, giảm gần 10 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Du lịch & giải trí dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ tăng hơn 1%. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Ngưỡng 1875 đang đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn; thị trường chưa rõ xu hướng ngắn hạn, nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index chỉ cải thiện tốt khi vượt lên kháng cự 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ khá hẹp dưới kháng cự quanh 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay, hỗ trợ quanh 1850 điểm. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1850 điểm. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên kháng cự 1900 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Áp lực bán đang gia tăng ở vùng kháng cự và chủ yếu đến từ nhóm bất động sản vốn hóa lớn.

Các cổ phiếu bất động sản đầu ngành, vốn hóa lớn sau giai đoạn tăng giá mạnh đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tạo áp lực lên chỉ số VN-Index và tâm lý thị trường chung. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy nhiều nhóm mã khác sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài đến nay đang cải thiện xu hướng, phục hồi tích cực. Đặc biệt là nhóm ngân hàng đã tích lũy trong biên độ hẹp từ cuối tháng 3/2026 đến nay với dòng tiền và xu hướng ngắn hạn đang cải thiện khá tốt. Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục ngắn hạn, có thể xem xét chọn lọc các cơ hội đầu tư, tích lũy đối với các cổ phiếu ngân hàng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 9,8 điểm (-0,5%), đóng cửa tại mức 1874,4 điểm. Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên sáng và duy trì tới cuối phiên với áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL). Thanh khoản thị trường cải thiện trong phiên hôm nay với GTGD đạt mức 24,224 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh 1850 và chỉ số có thể tích lũy thêm quanh đây trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn trong các phiên tới khi áp lực bán gia tăng tại một số nhóm đang hồi phục gần đây như Chứng khoán và BĐS trong khi nhóm Vingroup tiếp tục điều chỉnh. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp cũng sẽ hạn chế khả năng hồi phục của chỉ số. Do đó, nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của VN-Index quanh 1850 trong các phiên tới và chỉ giải ngân khi chỉ số kiểm định thành công mức này và tăng trở lại”.

Chỉ số VN-Index vẫn còn khả năng tiến lên vùng 1920 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index có phiên suy yếu bên dưới MA20, tín hiệu có phần tiêu cực khi khối lượng tăng nhẹ. Nhưng phần lớn điểm số giảm điểm hôm nay đến từ nhóm Vingroup trong khi nhóm chỉ số tài chính (VNFinLead) và VNDiamond lại tăng điểm. Hơn nữa, chỉ báo tâm lý đang có sự cải thiện rõ nét trong phiên hôm nay cho nên chúng tôi cho rằng chỉ số vẫn còn khả năng tiến lên vùng 1920 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Mặc dù kịch bản hồi phục vẫn đang được giữ nguyên nhưng chỉ số đang có tín hiệu suy yếu, tín hiệu này cần theo dõi thêm trong phiên tới. Do đó, nhà đầu tư có thể ngừng mua để quan sát thêm diễn biến thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục ở các phiên tăng điểm của thị trường”.

Chỉ số VN-Index có thể tiếp cận vùng kháng cự tiếp theo tại đỉnh cũ ở khoảng 1900 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ dạng hammer với bóng dưới dài, đóng cửa trên mốc 1870 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm ngân hàng.

Trên đồ thị ngày, VN-Index tiếp tục dao động xung quanh đường MA20 (tương đương vùng 1870 điểm) và đang trong quá trình kiểm tra ngưỡng kháng cự này. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đều đang đi ngang ở vùng trung tính và chưa cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng mới. Nếu vượt qua được vùng kháng cự hiện tại, chỉ số có thể tiếp cận vùng kháng cự tiếp theo tại đỉnh cũ ở khoảng 1900 điểm, trong khi đó ngưỡng hỗ trợ gần nhất là vùng nền tích lũy quanh 1850 điểm.

Trên đồ thị khung giờ, VN-Index tiếp tục dao động xung quanh biên dưới của dải Bollinger Band. Tuy nhiên chỉ báo RSI dần hướng lên nên VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động tích lũy và có thể hồi phục về lại vùng kháng cự trên tại 1890 điểm trong những phiên tới.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực chốt lời gia tăng từ nhóm cổ phiếu Vingroup khiến chỉ số chung chịu áp lực rung lắc ở vùng 1870-1880 điểm. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó một số cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

Trạng thái chung của chỉ số vẫn chưa ghi nhận nhiều thay đổi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Áp lực điều chỉnh của một số cổ phiếu trụ cột tiếp tục gây sức ép lên thị trường, khiến VN-Index đảo chiều giảm từ vùng 1890. Trạng thái chung của chỉ số vẫn chưa ghi nhận nhiều thay đổi với hỗ trợ gần quanh vùng 1850 – 1860”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.