Bộ Công Thương đề xuất sớm áp dụng khung giờ giá điện mới
Huyền Vy
27/05/2026, 22:49
Trong bối cảnh nắng nóng và áp lực cung ứng điện, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay khung giờ giá mới từ mùa khô 2026. Việc thay đổi cách tính giá theo giờ cao điểm, thấp điểm giúp điều tiết phụ tải, giảm gánh nặng hệ thống và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng...
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025/TT-BCT về thực hiện giá bán điện,
nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường
mới của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026
ngay trong mùa nắng nóng năm nay.
Dự báo tình hình cung cấp điện năm 2026, đặc biệt là các
tháng mùa khô sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu,
diễn biến nhanh và khó dự báo như xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên
liệu, nắng nóng cực đoan…Trong bối cảnh này, khung giờ cao điểm, thấp điểm mới
quy định tại Quyết định số 963/QĐ-BCT được xem là một trong những giải pháp góp
phần giảm nguy cơ mất cân bằng cung - cầu điện, nhất là vào khung giờ cao điểm
chiều.
Khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình
thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết 963/QĐ-BCT, cụ thể như sau:
Khung
giờ cao điểm áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 17h30 đến 22h30 (05
giờ/ngày); Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
Khung giờ bình thường áp dụng:
Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 06h00 đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h00 (13
giờ/ngày); Ngày Chủ nhật: từ 06h00 đến 24h00 (18 giờ/ngày).
Khung giờ thấp điểm
áp dụng: từ 00h00 đến 06h00 tất cả các ngày trong tuần (06 giờ/ngày).
Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 60/2025/TT-BCT,
khung giờ mới chỉ được áp dụng sau khi điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
gần nhất kể từ ngày Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực (29/5/2025). Tuy
nhiên, đến nay chưa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Vì vậy, Bộ Công Thương đang nghiên cứu sửa đổi Thông tư số
60/2025/TT-BCT để có thể áp dụng khung giờ mới tại Quyết định số 963/QĐ-BCT
ngay trong mùa nắng nóng năm nay, thông qua việc sửa đổi quy định tại Điều 21 về
hiệu lực áp dụng của khung giờ cao điểm, thấp điểm do Bộ trưởng Bộ Công Thương
ban hành bằng văn bản hành chính và bãi bỏ quy định tại Điều 20 về việc tiếp tục
áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm quy định tại Thông tư 16/2014/TT-BCT.
Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh hợp lý khung giờ cao điểm,
thấp điểm của hệ thống điện quốc gia sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của
hệ thống điện. Khi biểu đồ phụ tải được phân bổ đều hơn theo thời gian, hệ thống
điện sẽ giảm được áp lực huy động các nguồn điện truyền thống trong giờ cao điểm,
đồng thời hạn chế tình trạng thừa công suất vào các giờ thấp điểm. Điều này
giúp nâng cao độ tin cậy, an toàn và tính linh hoạt trong vận hành hệ thống điện.
Ở góc độ sử dụng điện, việc xác định hợp lý các khung giờ
cao điểm, thấp điểm của hệ thống điện quốc gia cũng góp phần nâng cao hệ số phụ
tải điện (tỷ lệ giữa điện năng sử dụng với công suất cực đại), qua đó giúp tối
ưu hiệu quả sử dụng năng lượng. Thông qua cơ chế giá điện theo khung giờ cao điểm,
thấp điểm, các khách hàng sẽ có động cơ điều chỉnh hành vi tiêu thụ điện để giảm
chi phí mua điện; giảm sử dụng vào giờ cao điểm và chuyển dịch sang khung giờ
thấp điểm, giờ bình thường. Điều này giúp làm phẳng biểu đồ phụ tải, giảm chênh
lệch giữa công suất cực đại và công suất trung bình, từ đó nâng cao hiệu quả
khai thác các nguồn điện, giảm áp lực cho hệ thống điện trong thời gian cao điểm.
Với các hệ thống điện có tỷ lệ năng lượng tái tạo đáng kể
như Việt Nam, thiết kế khung giờ cao điểm ngược với giờ phát cao của các nguồn
năng lượng tái tạo (lệch khỏi khung giờ có nguồn năng lượng tái tạo đang phát
cao và/hoặc trùng vào thời điểm các nguồn năng lượng tái tạo đang giảm) sẽ tạo
động lực để các khách hàng phát triển thiết bị lưu trữ công suất nhằm tự cân đối
lại nguồn phát năng lượng tái tạo vào những thời điểm hệ thống cần bổ sung nguồn.
Khung giờ cao điểm, thấp điểm của hệ thống điện quốc gia hiện
nay đang được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT, tính đến
nay đã được áp dụng được 12 năm. Kể từ năm 2019, với sự thâm nhập mạnh mẽ và
gia tăng nhanh tỷ trọng của nguồn điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện, biểu đồ
huy động công suất các loại hình nguồn điện đã có sự thay đổi đáng kể. Đồng thời,
cơ cấu tiêu thụ điện của các thành phần phụ tải cũng có sự thay đổi (ví dụ
thành phần phụ tải công nghiệp dân dụng - sinh hoạt) đã làm thay đổi đáng kể biểu
đồ phụ tải so với cách đây 12 năm. Do đó, trong bối cảnh cơ cấu nguồn điện đã
có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng
tái tạo như điện mặt trời và điện gió, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp
điểm là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung-cầu điện năng trong bối cảnh mới.
Việc xây dựng dự thảo Thông tư nhằm bảo đảm hoàn thiện hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật về điện lực, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ
thống điện, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để khách hàng sử dụng điện áp dụng giá
bán lẻ điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới, phù hợp
với biểu đồ phụ tải của hệ thống điện quốc gia hiện nay.
Đảm bảo cung ứng điện, chuẩn bị cho cao điểm mùa khô 2026
07:25, 10/04/2026
Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026
07:36, 05/04/2026
Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT
Quảng Trị đối thoại với nông dân, tháo gỡ khó khăn phát triển nông nghiệp xanh
Trước những khó khăn về chi phí sản xuất, đầu ra nông sản và phát triển nông nghiệp sạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp lắng nghe, đối thoại với nông dân để tìm giải pháp tháo gỡ, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững...
Giá cà phê phục hồi, xuất khẩu kỳ vọng lấy lại đà tăng trưởng
Trong những tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng về sản lượng, nhưng kim ngạch lại sụt giảm do giá xuất khẩu bình quân giảm sâu. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ngành cà phê được kỳ vọng sẽ tìm lại đà tăng trưởng nhờ xu hướng phục hồi giá trong tháng 5/2026 và đẩy mạnh chế biến sâu...
Truy xuất nguồn gốc: Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng
Truy xuất nguồn gốc vừa là áp lực, vừa là “lá chắn” công nghệ giúp doanh nghiệp minh bạch thông tin, chống lại vấn nạn hàng giả và khẳng định vị thế trên thị trường nội địa lẫn quốc tế…
Ngành muối cần một khung pháp lý mới và linh hoạt để phát triển bền vững
Trong bối cảnh diện tích sản xuất muối thu hẹp, nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu và diêm dân gặp nhiều khó khăn, dự thảo nghị định mới dự kiến được ban hành trong tháng 6/2026 sẽ tạo hành lang pháp lý đủ rộng để tái cấu trúc ngành muối theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam...
“Chìa khóa” mở lối hành trình Net Zero của Việt Nam
Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam sẽ không chỉ xuất phát từ chính sách mà còn được mở lối bởi đổi mới sáng tạo…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: