Trang chủ Bất động sản

Thành phố Huế lập 3 tổ công tác xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng

Nguyễn Thuấn

19/08/2025, 07:55

Các tổ công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ xử lý dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn tồn đọng hoặc quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Huế vừa ban hành 3 quyết định về việc thành lập các tổ công tác nhằm hỗ trợ, hướng dẫn xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn tồn đọng tại UBND các xã, phường trên địa bàn.

Theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 15/8/2025, UBND thành phố Huế thành lập Tổ công tác số 01 do ông Trần Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 01 sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn xử lý hồ sơ đất đai tại các xã, phường: Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Hóa Châu, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Vinh Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Thuận An, Dương Nỗ, Phú Vinh, Phú Hồ và Phú Vang.

Quyết định số 2611/QĐ-UBND cùng ngày nêu rõ: Tổ công tác số 02 được thành lập do ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) làm Tổ trưởng. Tổ này sẽ phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết hồ sơ đất đai tại các xã, phường: Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú, Long Quảng, Nam Đông và Khe Tre.

Trong khi đó, theo Quyết định số 2612/QĐ-UBND, Tổ công tác số 03 do ông Lê Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Tổ trưởng. Tổ số 03 sẽ thực hiện nhiệm vụ tại các xã, phường: Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.

Theo quy định, các tổ công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ xử lý dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn tồn đọng hoặc quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, các tổ sẽ tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Định kỳ hằng tuần, các tổ công tác phải báo cáo kết quả làm việc cho UBND thành phố Huế. Thành viên các tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể do Tổ trưởng phân công. Trường hợp cần thiết, Tổ trưởng có thể mời thêm các thành viên liên quan phối hợp để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thành lập các tổ công tác nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh, kịp thời các hồ sơ còn tồn đọng, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trên địa bàn thành phố Huế.

Từ khóa:

bất động sản bất động sản thành phố Huế Chính sách thành phố Huế Vneconomy xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng

