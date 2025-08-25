Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Nguyễn Thuấn

25/08/2025, 17:31

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ngành điện đã kích hoạt các phương án ứng trực cao nhất, cử lãnh đạo trực tiếp vào tâm bão để chỉ huy, bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia...

Ngành điện kích hoạt ứng phó khẩn cấp bão số 5
Ngành điện kích hoạt ứng phó khẩn cấp bão số 5

Tối 24/8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã thành lập hai đoàn công tác đến các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.

Đoàn thứ nhất do Tổng giám đốc Phạm Lê Phú dẫn đầu, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn và Công ty Truyền tải điện 1, ứng trực tại Thanh Hóa và Nghệ An. Đoàn thứ hai do Phó tổng giám đốc Lưu Việt Tiến làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn và Công ty Truyền tải điện 1, ứng trực tại Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Việc phân công cụ thể này nhằm bảo đảm chỉ huy tại chỗ, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp khi mưa bão ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện. Theo báo cáo từ các đơn vị, đến chiều tối 24/8, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, 100% quân số của đội đường dây và trạm biến áp đều ứng trực tại trụ sở đơn vị.

Tại buổi kiểm tra ngày 25/8, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý sự cố ngay khi điều kiện an toàn điện được bảo đảm. Đồng thời lưu ý nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão, tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống vận hành, do đó an toàn người và thiết bị phải được đặt lên hàng đầu.

Thực hiện Công điện số 143/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 6387/CĐ-BCT, 6389/CĐ-BCT của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã ban hành Công điện số 5477/CĐ-EVN chỉ đạo toàn Tập đoàn triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương; đồng thời tuân thủ Công điện số 5467/CĐ-EVN ngày 23/8/2025. Các đơn vị phải thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, cập nhật chỉ đạo qua phần mềm SMIS, tập trung kiểm tra, củng cố hệ thống và sẵn sàng khắc phục hậu quả bão với tinh thần khẩn trương, chủ động cao nhất.

Ngành điện lực chuẩn bị nguồn lực, trang thiết bị để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại sau bão
Ngành điện lực chuẩn bị nguồn lực, trang thiết bị để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại sau bão

Công điện nhấn mạnh việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức trực ban 24/24h; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng cứu kịp thời. Bên cạnh đó, yêu cầu gia cố trụ sở, kho vật tư, chằng néo cửa và mái nhà nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong bão.

Đối với đơn vị quản lý lưới điện, EVN yêu cầu củng cố các điểm xung yếu, vận hành an toàn tại những trạm điện có nguy cơ ngập úng; bố trí ca trực tại trạm biến áp; chuẩn bị máy phát Diesel dự phòng. Các đơn vị thủy điện được yêu cầu tăng cường quan trắc khí tượng thủy văn, chủ động tham mưu cơ quan có thẩm quyền điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ, bảo đảm an toàn.

Bão số 5 gây mưa dồn dập, nhiều nơi miền Trung đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

13:23, 25/08/2025

Bão số 5 gây mưa dồn dập, nhiều nơi miền Trung đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Huy động khẩn cấp lực lượng ứng phó bão số 5 trong “thời gian vàng”

13:30, 25/08/2025

Huy động khẩn cấp lực lượng ứng phó bão số 5 trong “thời gian vàng”

Nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ để ứng phó bão số 5

09:49, 25/08/2025

Nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ để ứng phó bão số 5

Từ khóa:

an toàn điện Bão số 5 Công điện công tác chuẩn bị EVNNPT phòng chống thiên tai quản lý lưới điện thủy điện Tình huống khẩn cấp ứng phó khẩn cấp

Đọc thêm

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ngành điện đã kích hoạt các phương án ứng trực cao nhất, cử lãnh đạo trực tiếp vào tâm bão để chỉ huy, bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia...

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178...

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Trưa 25/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu họp khẩn sau khi kiểm tra hiện trường các tuyến đường bộ, cảng biển tại Bắc Trung Bộ. Nhiều biện pháp cấp bách đã được triển khai để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại do bão số 5..

Lao động Việt Nam được "chuộng" nhất tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...

Lao động Việt Nam được "chuộng" nhất tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...

Thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy hiện lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có nhiều quốc gia có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt. Thị phần của lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) gia tăng nhanh chóng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

2

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Doanh nghiệp

3

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Tài chính

4

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Tiêu điểm

5

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: