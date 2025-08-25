Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ngành điện đã kích hoạt các phương án ứng trực cao nhất, cử lãnh đạo trực tiếp vào tâm bão để chỉ huy, bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia...

Tối 24/8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã thành lập hai đoàn công tác đến các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.

Đoàn thứ nhất do Tổng giám đốc Phạm Lê Phú dẫn đầu, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn và Công ty Truyền tải điện 1, ứng trực tại Thanh Hóa và Nghệ An. Đoàn thứ hai do Phó tổng giám đốc Lưu Việt Tiến làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn và Công ty Truyền tải điện 1, ứng trực tại Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Việc phân công cụ thể này nhằm bảo đảm chỉ huy tại chỗ, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp khi mưa bão ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện. Theo báo cáo từ các đơn vị, đến chiều tối 24/8, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, 100% quân số của đội đường dây và trạm biến áp đều ứng trực tại trụ sở đơn vị.

Tại buổi kiểm tra ngày 25/8, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý sự cố ngay khi điều kiện an toàn điện được bảo đảm. Đồng thời lưu ý nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão, tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống vận hành, do đó an toàn người và thiết bị phải được đặt lên hàng đầu.

Thực hiện Công điện số 143/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 6387/CĐ-BCT, 6389/CĐ-BCT của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã ban hành Công điện số 5477/CĐ-EVN chỉ đạo toàn Tập đoàn triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương; đồng thời tuân thủ Công điện số 5467/CĐ-EVN ngày 23/8/2025. Các đơn vị phải thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, cập nhật chỉ đạo qua phần mềm SMIS, tập trung kiểm tra, củng cố hệ thống và sẵn sàng khắc phục hậu quả bão với tinh thần khẩn trương, chủ động cao nhất.

Ngành điện lực chuẩn bị nguồn lực, trang thiết bị để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại sau bão

Công điện nhấn mạnh việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức trực ban 24/24h; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng cứu kịp thời. Bên cạnh đó, yêu cầu gia cố trụ sở, kho vật tư, chằng néo cửa và mái nhà nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong bão.

Đối với đơn vị quản lý lưới điện, EVN yêu cầu củng cố các điểm xung yếu, vận hành an toàn tại những trạm điện có nguy cơ ngập úng; bố trí ca trực tại trạm biến áp; chuẩn bị máy phát Diesel dự phòng. Các đơn vị thủy điện được yêu cầu tăng cường quan trắc khí tượng thủy văn, chủ động tham mưu cơ quan có thẩm quyền điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ, bảo đảm an toàn.