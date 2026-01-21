Diễn tập phòng chống thiên tai trong trường học, thiết lập an toàn học đường

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
21/01/2026, 17:59
Buổi diễn tập phòng chống thiên tai tại Trường THCS Tam Quan Bắc, tỉnh Gia Lai, đã thành công trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai cho học sinh và giáo viên. Đây là một mô hình cần được nhân rộng để đảm bảo an toàn cho học sinh và xây dựng một xã hội bền vững, chủ động trước những thách thức của thiên tai và biến đổi khí hậu...
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc chuẩn bị và ứng phó với thiên tai trở thành một phần không thể thiếu trong giáo dục học đường.
Ngày 20/1/2026, tại Trường THCS Tam Quan Bắc, Gia Lai, một sự kiện quan trọng đã diễn ra với sự phối hợp của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).
Sự kiện không chỉ là một buổi diễn tập thông thường mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai cho học sinh và giáo viên.
Buổi diễn tập được thiết kế với ba nội dung chính: diễn tập cơ chế, sơ tán ứng phó đa thiên tai, và các tình huống sơ cứu. Mỗi phần đều được lồng ghép một cách khéo léo để không chỉ giúp học sinh và giáo viên thực hành mà còn kiểm tra khả năng phối hợp và điều hành của nhà trường.
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nhấn mạnh rằng việc nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ngay từ trong nhà trường là nền tảng quan trọng để bảo vệ an toàn cho học sinh và xây dựng một xã hội chủ động, bền vững trước thiên tai.
Sự kiện này không chỉ dừng lại ở việc diễn tập mà còn là cơ hội để học sinh rèn luyện các kỹ năng quan trọng như nhận biết sớm nguy cơ, giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của thầy cô, và phối hợp hỗ trợ bạn bè. Đây là những kỹ năng thiết thực, không chỉ giúp bảo vệ bản thân các em mà còn có thể lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.
Từ ngày 16/1/2026 đến nay, đã có 1000 người bao gồm học sinh, giáo viên và các bên liên quan tham gia diễn tập tại các trường THCS Cát Chánh, THCS Hoài Hải, THCS Cát Tiến, và THCS Tam Quan Bắc. Đây là một phần trong nỗ lực chung nhằm tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai tại cộng đồng, bắt đầu từ môi trường học đường, nơi hình thành kiến thức, kỹ năng và ý thức an toàn cho thế hệ tương lai.
Ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường, UNDP Việt Nam, cho biết sự chuẩn bị từ sớm, bắt đầu ngay trong môi trường học đường, sẽ giúp các em học sinh bình tĩnh hơn, an toàn hơn và góp phần xây dựng khả năng chống chịu lâu dài cho cộng đồng.
Kết thúc buổi diễn tập, thầy Trịnh Văn Siêm, đại diện Trường THCS Tam Quan Bắc, chia sẻ rằng đây là dịp để nhà trường kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp, điều hành và kịp thời rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai sát với điều kiện thực tế. Sự kiện này không chỉ là một hoạt động giáo dục mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc chuẩn bị và ứng phó với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
