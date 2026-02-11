Thứ Tư, 11/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Diện tích đất ở đô thị cả nước tăng thêm 17.113 ha

Nhĩ Anh

11/02/2026, 10:55

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.214.437 ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở có diện tích 793.552 ha, tăng 23.282 ha so với năm 2023...

Diện tích đất ở trên cả nước tăng 23.282 ha so với năm 2023. Ảnh minh họa
Diện tích đất ở trên cả nước tăng 23.282 ha so với năm 2023. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 456/QĐ-BNNMT phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai cả nước năm 2024.

Theo kết quả kiểm kê, tính đến ngày 31/12/2024 cả nước có tổng diện tích tự nhiên là 33.214.437 ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp 28.147.279 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp 4.112.207 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 954.951 ha.

Trong nhóm đất nông nghiệp, đất trồng lúa có diện tích 3.907.075 ha, đất trồng cây lâu năm 4.963.508 ha, giảm 42.952 ha, đất lâm nghiệp 15.539.305 ha, giảm 73.781 ha, đất nuôi trồng thủy sản 745.848 ha, giảm 37.480 ha, đất chăn nuôi tập trung 14.840 ha, đất làm muối 15.573 ha, đất nông nghiệp khác 58.135 ha…

Kết quả kiểm kê diện tích đất đai cả nước tính đến ngày 31/12/2024
Kết quả kiểm kê diện tích đất đai cả nước tính đến ngày 31/12/2024

Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở có diện tích 793.552 ha, tăng 23.282 ha so với năm 2023, trong đó, đất ở đô thị là 223.070 ha, tăng 17.113 ha so với năm 2023, đất ở nông thôn là 570.482, tăng 6.169 ha so với năm 2023.

So với năm 2023, kết quả thống kê năm 2024 bổ sung cụ thể diện tích một số loại đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 như: đất chăn nuôi, đất công trình cấp thoát nước, đất công trình phòng chống thiên tai, đất cơ sở môi trường, đất cơ sở khí tượng thủy văn, đất công nghệ thông tin tập trung, đất mặt nước chưa sử dụng, đất chưa giao chưa cho thuê…

Quyết định nêu rõ, số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2024 được sử dụng thống nhất trong cả nước. UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2024 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

