Diện tích đất ở đô thị cả nước tăng thêm 17.113 ha

Thứ Tư, 11/02/2026
Nhĩ Anh
11/02/2026, 10:55
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.214.437 ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở có diện tích 793.552 ha, tăng 23.282 ha so với năm 2023...
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 456/QĐ-BNNMT phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai cả nước năm 2024.
Theo kết quả kiểm kê, tính đến ngày 31/12/2024 cả nước có tổng diện tích tự nhiên là 33.214.437 ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp 28.147.279 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp 4.112.207 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 954.951 ha.
Trong nhóm đất nông nghiệp, đất trồng lúa có diện tích 3.907.075 ha, đất trồng cây lâu năm 4.963.508 ha, giảm 42.952 ha, đất lâm nghiệp 15.539.305 ha, giảm 73.781 ha, đất nuôi trồng thủy sản 745.848 ha, giảm 37.480 ha, đất chăn nuôi tập trung 14.840 ha, đất làm muối 15.573 ha, đất nông nghiệp khác 58.135 ha…
Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở có diện tích 793.552 ha, tăng 23.282 ha so với năm 2023, trong đó, đất ở đô thị là 223.070 ha, tăng 17.113 ha so với năm 2023, đất ở nông thôn là 570.482, tăng 6.169 ha so với năm 2023.
So với năm 2023, kết quả thống kê năm 2024 bổ sung cụ thể diện tích một số loại đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 như: đất chăn nuôi, đất công trình cấp thoát nước, đất công trình phòng chống thiên tai, đất cơ sở môi trường, đất cơ sở khí tượng thủy văn, đất công nghệ thông tin tập trung, đất mặt nước chưa sử dụng, đất chưa giao chưa cho thuê…
Quyết định nêu rõ, số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2024 được sử dụng thống nhất trong cả nước. UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2024 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.
Trong bối cảnh mở rộng địa giới hành chính và hướng tới phát triển thành “siêu đô thị”, TP.Hồ Chí Minh đang đứng trước một câu hỏi chiến lược mang tính nền tảng: thành phố sẽ phát triển theo mô hình đô thị nén (compact city) tập trung vào lõi trung tâm, hay theo mô hình đô thị đa cực (polycentric city) - nơi nhiều trung tâm phát triển cùng tương tác với nhau…
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa ký Quyết định số 7/QĐ-HĐTĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định này...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản. Trong đó, những quy định liên quan đến nhà ở xã hội cũng có nhiều điểm mới…
Từ bối cảnh kinh tế tổng thể, bất động sản đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý, khi vừa duy trì vị thế trong nhóm ngành thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vừa ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới…
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: